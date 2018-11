Batterio killer nelle sale operatorie del Veneto ed Emilia Romagna, sei decessi

Segui controcopertina.com

Sta testando parecchia preoccupazione il batterio mycobacterium chimaera, considerato potenzialmente pericoloso perché pare si annidi nei macchinari medicinali inquinati, resiste agli inquinamenti e pare possa arrivare ad uccidere i pazienti che risultano più deboli. L’allarme è stato lanciato soprattutto dopo che negli ultimi giorni questo batterio pare abbia provocato il decesso di circa 6 persone che sono state operate al cuore in Veneto e di altre due che invece sono stato operate in Emilia Romagna. Questo tipo di batterio è conosciuto più che altro come batterio Killer, ma il suo vero nome è mycobacterium chimaera, il quale è stato per la prima volta identificato nel 2004 ed è soprattutto presente nelle acque potabili e in genere non è considerato pericoloso per la salute umana.

Il batterio killer che ha causato dunque la morte di 6 persone in Veneto e due in Emilia-romagna, è stato isolato in questi giorni nel reparto di cardiochirurgia degli Spedali Civili di Brescia e la sua scoperta è stata effettuata durante dei controlli periodici a tutela dei pazienti con dei macchinari specifici. Proprio in Emilia Romagna i casi potrebbero addirittura salire a 4 visto, che ci sarebbero altri due decessi per i quali sono in corso le indagini e si tratterebbe di persone che sono state ricoverate a Salus Hospital ovvero una struttura che si trova in via Levi a Reggio e considerata una struttura tra le 6 presenti in Regione, dove si effettuano dei particolari interventi di cardiochirurgia, dove vengono utilizzate nelle macchine cuore polmone che permettono la circolazione extracorporea durante l’intervento.

In Lombardia invece, in seguito a questo spiacevole ritrovamento l’ATS e Welfare della Regione hanno predisposto tutta una serie di controlli presso le altre strutture ospedaliere che sono attrezzate con sale operatorie di cardiochirurgia e di conseguenza la Poliambulanza e la Clinica San Rocco di Ome e non sarebbe stata riscontrata fortunatamente alcuna positività.

Ad oggi Dunque il rischio di una infezione risulta essere molto basso. Sì precisa che il periodo di gestazione si può prolungare fino ai 3 anni con una mediana di 17 mesi e i sintomi sono piuttosto evidenti come la perdita di appetito e di peso, febbre, malessere e stanchezza diffusa. Ad oggi sono stati segnalati circa 100 casi A livello mondiale con una letalità del 50%, secondo i dati riferiti dal ministero. Sì è anche chiarito come il rischio di poter contrarre questa malattia è considerato sostanzialmente basso, ovvero 1 su 10000.“Nel frattempo ribadiamo l`importanza della corretta gestione e bonifica dei dispositivi medici, nonché l`applicazione delle misure, comportamentali e ambientali, per la prevenzione delle infezioni in ambito assistenziale”, è questo quanto ricorda il Ministero della Salute.