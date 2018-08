Link Juventus – Lazio Rojadirecta

Juventus-Lazio è una gara relativa alla seconda giornata di campionato di Serie A, che si gioca sabato 25 agosto a partire dalle ore 18. Il match viene trasmesso in diretta tv dai canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1. Gli abbonati Sky possono seguire la gara anche in streaming grazie a Sky Go. La Juventus di Allegri ha iniziato nel migliore dei modi questo campionato andando a vincere per 3 a 2 contro il Chievo. La vittoria per i bianconeri è arrivata solo nei minuti di recupero grazie a una rete firmata da Bernardeschi. In gran spolvero Ronaldo anche se non ha impreziosito la gara con un gol, che siamo certi arriverà presto. La Lazio invece alla prima giornata ha perduto contro il Napoli per 2 a 1. Si tratta senz’altro di un avversario ostico che metterà a dura prova anche i bianconeri. Queste le probabili formazioni del match. JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Emre Can; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Le urla, stavolta, sono state di Simone Inzaghi. Urla, però, non figlie di uno sfo go, come quello di Lotito regi strato da uno smartphone galeotto. Urla di incitamento, invece. Urla che promettono battaglia. Urla che il tecnico ha distribuito a volontà ieri in allena mento a Formello. Il modo migliore per mettere da parte il polverone alzato dallo sfuriata, diventata virale sulla rete, del presidente nei suoi confronti. Ma, anche, il modo migliore per proiettarsi sulla partita con la Juve allo Stadium, che più delicata non si può.

VOLTARE PAGINA 11 tecnico oggi dovrebbe chiudere il caso. L a sancire definitivamente la «pax» potrebbe essere lo stesso Lotito, annunciato a Formello. La Lazio, insomma, prova a voltare pagina dopo quelle urla che hanno aperto uno squarcio su un rapporto presidente-tecnico che non è e non sarà più lo stesso di prima. Un legame lunghissimo, che dura addirittura da quattordici anni, nel corso dei quali Inzaghi è stato prima giocatore, poi tecnico delle giovanili, quindi allenatore della prima squadra, con Lotito sempre presidente. Ebbene, chi conosce il patron sa che in un periodo così lungo è impossibile non avere con lui scontri, anche accesi, pure più accesi di quello finito sul web. Ne sa qualcosa lo stesso Igli Tare, un altro che con Lotito ha a che fare da parecchio tempo.

DISTANZA Ciò nonostante, qualcosa si è incrinato nel rapporto con Inzaghi. Dopo che per anni Simone è stato per Lotito uno di famiglia, adesso sta diventando (è già diventato) «solo» il suo allenatore. E viceversa. Dopo che per anni Lotito è stato per Inzaghi molto più che un presidente adesso è «solo» il massimo dirigente con cui confrontarsi e scontrarsi, senza sentimentalismi. Perché si eresce, perché l’asticella degli obiettivi continua a salire ed inevitabilmente le rispettive esigenze si divaricano. Il casus belli è stata la sostituzione di alcuni fisioterapisti, ma lo scontro poteva esserci (e magari ci sarà pure stato) su altre questioni. Come sempre, in questi casi, sarà il campo a ricomporre le fratture. O a farle deflagrare.

UN ANNO DOPO E pensare che, fin qui, era stato un legame idilliaco. I due si conoscono nella caldissima (per la Lazio) estate del 2004. Lotito deve salvare il club, inzaghi è uno dei primi a dargli una mano, spalmando su più stagioni il suo oneroso in gaggio. In cambio ottiene la promessa che, una volta ritiratosi, diventerà tecnico delle giovanili. Sei anni dopo Lotito la mantiene. Di più. Segue passo passo la sua carriera nelle giovanili con l’obiettivo di affidargli un giorno la prima squadra. Giorno che arriva in un’altra estate calda per la Lazio, quella del 2016. Lotito sceglie Bielsa e a Inzaghi, traghettatore dopo l’esonero di Pioli, promette la Salernitana. Simone accetta (rifiutando una panchina di Serie A, quella del Crotone) perché comprende che qualcosa potrebbe cambiare. E il colpo di scena arriva: Bielsa rinuncia, la Lazio è di Inzaghi. Da lì inizia una cavalcata che tocca l’apice dodici mesi fa quando la Lazio targata Lotito- Inzaghi strappa la Supercoppa alla Juve. Un anno dopo quel- Timmagine felice non c’è più. Il rapporto, dopo quattordici anni, è cambiato. Sarà ancora vincente?