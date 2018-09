Dove vedere Streaming Gratis Roma – Lazio Diretta Live Tv Link No Rojadirecta

Ecco alcuni suggerimenti utili per vedere Roma Lazio in streaming live con i siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani, un’alternativa apprezzata dal popolo del web:

ROMA Da più parti viene presentato come il derby della svolta. In effetti per la Roma vincerlo equivarrebbe a mettersi alle spalle il settembre nero. D’altro canto la Lazio con 3 punti, e approfittando della sfida scudetto tra Juventus e Napoli, questa sera potrebbe regalarsi il ruolo del terzo incomodo che non t’aspetti.

La vigilia della stracittadina romana è atipica: si respirano atmosfere differenti sulle due sponde del Tevere. Da un lato la serenità dei biancocelesti che, grazie a 4 successi di fila, sono risaliti al quarto posto in classifica dopo le 2 sconfitte iniziali proprio contro Juve e Napoli. Dall’altro il nervosismo della Roma: il ‘brodino’ contro il Frosinone non ha fugato le perplessità sui giallorossi, attualmente decimi a -10 dalla Juventus capolista. Ma il derby è anche il confronto a distanza tra due tecnici in rampa di lancio come Inzaghi e Di Francesco. Il laziale non si fida: «La Roma in difficoltà? Assolutamente no, siamo a inizio stagione e si può avere un momento così. È successo anche a noi nelle prime due gare. Nel derby non ci sono favoriti, spesso i pronostici sono stati ribaltati. La gestione dello stress e la fame faranno la differenza». E lo stress è l’unica cosa che non manca a Trigoria: «E’ una partita importantissima per dare continuità, dobbiamo affrontare il derby col desiderio di vincerlo e ridare entusiasmo all’ambiente – spiega il tecnico giallorosso – Quanto è importante per il mio futuro? Lo è per quello della Roma. Io rappresento la Roma, non me stesso e cerco di fare il mio meglio per questa maglia a cui tengo tantissimo, tenendomela stretta».

DIVERSE FILOSOFIE Di Francesco gioca a carte scoperte. E non fa fatica ad ammettere «che ora non siamo competitivi per lo scudetto. Siamo però qui per cercare di recuperare». Non sarà semplice con una Lazio così in salute: «Hanno preso giocatori d’esperienza come Badelj, Correa e Acerbi, che io conosco benissimo, e hanno dato continuità al gruppo dello scorso anno e questo aiuta». La Roma, invece, ha optato per l’ennesima rivoluzione. E questo non aiuta. Guai però a dirlo a Inzaghi: «È vero che hanno perso giocatori importanti, ma ne hanno presi di altrettanto forti. Solo che bisogna dargli il tempo di inserirsi e a Roma non è facile. La garanzia della squadra giallorossa si chiama Di Francesco. È un grande allenatore, lo ha dimostrato l’anno scorso portando la Roma fino alla semifinale di Champions League. Se c’è qualcosa che temo della Roma è proprio lui». Che rispetto a Inzaghi rimane però ancora in bilico sulla panchina romanista.

Due bomber di razza. Entrambi in cerca di gol. E il derby come medicina. Edin Dzeko contro Ciro Immobile. Le fortune di Roma e Lazio passano per i loro piedi e i loro gol. Non è un caso che sia Di Francesco che Simone Inzaghi li abbiano fatti riposare nell’ultimo turno infrasettimanale, rispettivamente contro Frosinone e Udinese. Per averli al top oggi. Servono come il pane in una sfida così importate e sentita come il derby, che può essere decisa da una unica zampata vincente.

Ancora una sola rete per il bosniaco, alla ricerca del feeling migliore con la porta dopo anni passati a segnare. Molto meglio, 3 gol in 6 gare, per il bomber laziale, capocannoniere dello scorso campionato. Al suo primo anno in giallorosso Dzeko segnò alla Lazio sia all’andata che al ritorno, anche se poi non fu indimenticabile quella stagione. Meglio le ultime due, che però lo hanno visto chiudere i derby sempre all’asciutto. Ciro Immobile in maglia biancoceleste ha segnato 3 gol alla Roma, i primi 2 in Coppa Italia (sia all’andata che al ritorno nel 2016/17), l’ultimo lo scorso anno, inutile nel 2-1 giallorosso. Oggi l’ennesimo faccia a faccia.

Se la loro storia professionale, un giorno, venisse santificata da una vittoria indimenticabile, di quelle che valgono una stagione (chi è scaramantico lo ha già capito), state certi che un ragazzo di Sarajevo e uno di Torre Annunziata diventerebbero cittadini di Roma per sempre. Comunque, per portarsi avanti col lavoro, Edin Dzeko e Ciro Immobile si sono integrati nella Capitale – e insieme a loro le famiglie – come non capita così di frequente.

LUI E DIFRA Certo, il derby è una sorta di tagliando, un passaggio obbligato che fa da cartina di tornasole alle ambizioni di entrambi, soprattutto in un momento in cui il giallorosso arranca (solo un gol in 7 partite ufficiali, alla prima giornata) e il laziale è in crescita (4 reti per lui: 3 negli ultimi 3 match) . Ma il passato, com’è noto, conta solo fino a un certo punto. La Capitale, oggi, li attende. Soprattutto Eusebio Di Francesco, che perdendo malamente la Stracittadina vedrebbe di nuovo messa in discussione la panchina, nonostante la fiducia ribaditagli dalla società. Il bosniaco, insomma, stavolta gioca anche per lui. «Edin ha avuto anche delle occasioni

importanti per far gol e magari non ci è riuscito – dice il tecnico -. Deve avere grande partecipazione alla nostra manovra, è quello che mi interessa, la disponibilità nei confronti dei compagni, ma darà il suo contributo come ha sempre fatto nei grandi match. Non mi interessa il suo rendimento personale bensì l’interesse di squadra, è quello che l’anno scorso ha fatto e si diceva che ci ha preso sulle spalle. Lui ha le caratteristiche per farlo, però tutto parte da un discorso di sacrificarsi per la squadra, pensando un po’ meno al gol, che poi arriva, e più alla squadra».

GRAZIE ROMA Non un rimprovero, ma un segno della complessità del calcio italiano. «Ho giocato a calcio in molti Paesi ora, ma è solo a Roma che mi sono sentito come se fossi a casa – ha spiegato Dzeko a «The Palyers Trubune» – . Bosnia e Sarajevo saranno sempre al primo posto nel mio cuore, ma Roma è un buon secondo posto. L’Inghilterra è velocità, qui ci sono tattiche. È incredibile quanto ho imparato in tre anni in Serie A. Pensano a ogni piccolo dettaglio qui». Un rimpianto però non gli manca. «Vorrei essere venuto qui un po’ prima nella mia carriera, perché Totti mi avrebbe aiutato a segnare tanti più gol. Giocare alcune stagioni con lui ha migliorato il mio gioco in maniera

massiccia».

SIMBOLO LAZIO Anche Immobile sarebbe voluto approdare prima alla Lazio. Nella Roma biancoceleste ha trovato il suo habitat naturale, la squadra giusta dove esprimere al meglio tutto il suo potenziale, il posto ideale dove mettere radici insieme con la famiglia. Una simbiosi perfetta con l’ambiente sintetizzata da un numero: i 71 gol realizzati in due stagioni e due mesi, 3 dei quali segnati proprio alla Roma (i primi due nelle due semifinali di Coppa Italia del 2017, che regalarono alla Lazio la qualificazione alla finale; l’altro, inutile, nel derby di andata dello scorso campionato). I tifosi lo adorano, la società lo coccola. Al punto da proporgli un nuovo rinnovo contrattuale meno di un dopo il precedente. Un accordo (sarà firmato a breve) che lo porterà a guadagnare 3 milioni più bonus l’anno. Una dichiarazione d’amore che merita di essere ricambiata. E il derby è l’occasione migliore per farlo. Ciro aggiusta la mira. Per la Lazio, per il derby e anche per Olsen. Sì, con il portiere che ha negato il Mondiale a lui e all’Italia . Dice lo svedese. «Il ritiro ci ha fatto bene, ma adesso penso alla Lazio. È una partita che potrebbe darci una spinta importante per il futuro». Vero, ma Immobile oggi vuole regolare i conti.

Dubbi. Due. Manolas non sta benissimo, ma stringe i denti per farcela. Poi una scelta per la destra: in attacco Florenzi sembra in vantaggio su Under, con Santon in difesa. La questione, però, si deciderà solo oggi. Di Francesco non può sbagliare, anche se non pensa a se stesso. «Io rappresento la Roma, non me stesso. Cerco di fare del mio meglio per tenermi stretta questa maglia a cui tengo tantissimo. Attualmente non siamo competitivi per lo scudetto, l’abbiamo dimostrato. Ma nel calcio bisogna migliorarsi e guardare sempre avanti. Io credo nella crescita della squadra per recuperare posizioni». Sulla Lazio dice: «Ha fatto pochi acquisti di esperienza e ha dato continuità alla squadra. Questo è un vantaggio per una squadra». Una filosofia opposta a quella giallorosso, che vede nuovi in crisi. «Gli ambienti e i contesti fanno la differenza. Alcuni, come Cristante, devono adattarsi a questo calcio. Io non so quello che fanno al di fuori del campo i ragazzi, ma già se stanno dalla mattina alla sera sui social, o si caricano o si buttano giù definitivamente». Spesso, purtroppo, è buona la seconda ipotesi.

Stefan Radu ha saltato la rifinitura di ieri pomeriggio. Stamane, l’ultima verifica per il romeno, ma appare improbabile il suo recupero per il derby. La contrattura rimediata contro l’Empoli potrebbe fargli saltare la quarta gara di fila. A questo punto Inzaghi sarebbe orientato a confermare Luiz Felipe e Wallace in difesa. Unico rebus sulle rispettive fasce di pertinenza: Wallace dovrebbe andare a destra e Luiz Felipe sul versante opposto. In netto vantaggio Luis Alberto nel ballottaggio su Caicedo. Lo spagnolo, che ieri ha compiuto 26 anni, è pronto a tornare nel ruolo di trequartista dopo aver giocato a centrocampo a Udine (in panchina col Genoa).

MOTIVAZIONI Simone Inzaghi ha fatto sentire la sua carica: «A prescindere dalla classifica il derby è importantissimo per noi e i nostri tifosi. Vogliamo dare continuità alla serie di vittorie (5, di cui 4 in campionato, ndr) anche per aumentare l’au- tostima. La differenza la può fare la gestione dello stress e la fame giusta. Arbitra Rocchi? È una garanzia, aiuterà per far sì che lo spettacolo sia ancora migliore».