Andrea Zelletta non si presenta alla serata in Sicilia, è mistero “Stanno fingendo di essere me”

Uno dei protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne, ovvero Andrea Zelletta sembra che nelle ultime ore su Instagram si sia lamentato di qualcosa che sta accadendo proprio in queste ore e che sembra gli abbia dato parecchio fastidio. Proprio in questo periodo, Andrea sembra che si stia godendo un pò di giorni di vacanza in compagnia della sua fidanzata Natalia Paragoni, conosciuta proprio all’interno del programma. I due hanno fatto diversi viaggi insieme, hanno partecipato a eventi, serate divertenti e cene romantiche.

Ma torniamo alle lamentele di Andrea Zelletta ed a capire per quale motivo. L’ex tronista sarebbe dovuto andare a Giardini Naxos, in Sicilia per partecipare ad una serata, ma purtroppo qualcosa sarebbe andato storto. A comunicarlo è stato lo stesso diretto interessato il quale ha riferito che la serata purtroppo sarebbe saltata per motivi che non ha voluto spiegare. Ma cosa è accaduto? Dopo aver comunicato a tutti di aver saltato la serata in Sicilia, Andrea è tornato sui social e nello specifico su Instagram ed ha tenuto a spiegare che la serata non è saltata per suo volere ma per motivi dei quali non ha potuto parlare.

Qualcuno avrebbe detto di aver visto la locandina ed i tanti fan del giovane, uno tra i tronisti più amati di Uomini e Donne, avevano ben sperato che l’ex tronista potesse arrivare da un momento all’altro. Tuttavia Andrea su Instagram ha voluto mostrare ai propri fan come effettivamente lui si trovasse ancora in montagna ed ha aggiunto che mai sarebbe andato a Giardini Naxos nemmeno nei giorni successivi. Il motivo? A dire da Andrea, lui sarebbe stato più che felice di partecipare a questo evento in Sicilia ma si sarebbero verificate delle condizioni che non avrebbero permesso la realizzazione della serata.

Sempre in questa occasione, l’ex tronista ha voluto avvisare i suoi follower che ci sono dei gruppi sui social dove qualcuno si spaccia per lui e risponde al suo posto dando conferma di una partecipazione che mai si concretizzerà. Di questa cosa, Andrea sarebbe parecchio arrabbiato perchè non accetto proprio che qualcuno possa essersi sostituito a lui soprattutto per motivi di lavoro. Intanto, sul web si parla di una sua partecipazione a Temptation Island Vip insieme alla fidanzata Natalia, ma di questo non si hanno ad oggi certezze. Si tratta di voci di corridoio? Si rimane in attesa di capire cosa accadrà anche perchè ormai mancano pochi giorni all’inizio del programma.