Anna Tatangelo senza freni: quante volte la settimana lo fa con Gigi D’Alessio?

Gigi D’Alessio il nuovo flirt?

Il mondo del gossip torna a interessarsi di. La cantante ha deciso di rilasciare una dichiarazione molto intima e parlare della sua vita con il compagno decidendo di raccontare anche quante volte lo fanno la settimana.

Nel corso di queste settimane i vari magazine di gossip hanno avuto modo di raccontare il nuovo e presunto flirt di Gigi D’Alessio lontano da Anna Tatangelo. I rotocalchi di cronaca rosa hanno ipotizzato infatti che l’artista napoletano potesse avere un un flirt con Loredana Lecciso, nonché ex compagna di Albano Carrisi. A smentire il tutto è stata la stessa Lecciso, facendo sì che rientrassero anche i fari rumors su una presunta crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.

Non a caso, oggi, ecco che arrivano delle nuove rivelazioni riguardanti la vita sentimentale di Gigi D’Alessio. Ecco cosa sta succedendo.

Anna Tatangelo senza freni

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio condiviso la loro vita insieme ormai da diversi anni, dal loro amore è nato il figlio Andrea e, nonostante la crisi, sono riusciti a trovare il modo di dare una nuova linfa al loro rapporto. Anna Tatangelo ha poi deciso di raccontare la serenità ritrovata nel brano Le nostre anime di notte, presentata a Sanremo 2019.

In occasione di una passata intervista, riportata anche da Kontrokultura.it, Anna Tatangelo senza freni ha deciso di raccontare qualcosa che riguarda la sua vita privata da vicino. La cantante quante volte la settimana fa l’amore con il compagno? La risposta è stata la seguente: “Per stare bene devo fare l’amore almeno tre volte a settimana“. Le confessioni intime di Anna Tatangelo però non finiscono qui. Sul primo incontro con Gigi D’Alessio, invece, ha dichiarato: “L’ho conosciuto a un concerto, subito dopo Sanremo (nel 2002). Mio padre mi scortava ovunque e se vedeva un artista mi obbligava a fare una foto con lui, che vergogna“.

“La prima volta con Gigi D’Alessio….”

L’intervista rilasciata da Anna Tatangelo si conclude poi con il racconto della prima volta con Gigi D’Alessio. La cantante napoletana ha deciso di raccontare anche qual è stato il luogo dove hanno fatto l’amore insieme per la prima volta: “La prima volta? Parcheggio, in macchina. Avevo detto a mia mamma ‘non ti preoccupare sono a casa di un’amica’. Qualcosa mi ha sorpreso nella mia vita sessuale? Oh, va beh andiamo avanti. Diciamo quando aspetti una cosa e in realtà è un’altra“.