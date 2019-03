Anticipazioni Uomini e Donne, Andrea Dal Corso sbotta “Consapevole della mia sessualità”

Andrea Dal Corso ovvero l’ imprenditore Veneto ed ex corteggiatore di Teresa Langella, continua ad essere al centro delle polemiche. Dopo essere stato ampiamente criticato per aver rifiutato Teresa Langella, per averla lasciata da sola al castello e dopo i successivi tentativi di riconquistarla fuori dal programma, sembra essere tornato al centro dell’attenzione per una foto apparsa su Instagram e in compagnia della trans Guendalina Rodriguez. Nella foto la trans che si dice essere una escort, appare seduta sulle ginocchia dell’imprenditore Veneto. Nello specifico sembra che è questa escort abbia insinuato che tra lei e Andrea ci fosse stato del tenero e che addirittura Andrea avrebbe mentito riguardo la sua sessualità, definendolo un finto etero. Ma dove sta la verità?

Uomini e Donne, la verità di Andrea Dal Corso

La fotografia che è stata pubblicata da Guendalina Rodriguez, ha davvero scatenato una polemica infinita sui social tanto che l‘imprenditore veneto è finito per essere ancora una volta al centro di critiche e insulti anche piuttosto pesanti. Andrea nello specifico è stato accusato di aver nascosto il suo vero e reale orientamento sessuale e questo inevitabilmente ha sollevato un polverone mediatico e ha fatto infuriare l’imprenditore Veneto che ha deciso di dire la sua nel corso di un’intervista rilasciata al Magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Ecco la verità di Andrea: “Lì per lì non ci ho dato molto peso, l’ho presa sul ridere. Ho pensato di avere un sesto senso: avevo captato che questa persona che mi ha chiesto la foto una sera avesse un fine diverso. […] E infatti il giorno dopo è successo quello che è successo. Mi ha fatto male non la cosa in sé ma quanto abbia preso piede. Pensavo durasse un giorno, invece lei si è inventata cose molto pesanti. In molti mi hanno consigliato di querelarla, ma preferirei evitare, per il semplice fatto che le darei ancora più visibilità”.

Poi Andrea aggiunge ancora: “Quello che mi è dispiaciuto è stato vedere le testate di gossip che le sono andate dietro, disinteressandosi a me, a come potessi stare, o semplicemente di come stessero veramente le cose. Io sono tranquillo, consapevole della mia sessualità. La cosa non mi ha scalfito.Sto bene, anche se sono stato molto nervoso. Sono una persona che non fa del male agli altri, e per questo si aspetta che anche gli altri non gliene facciano. È anche vero, però, che nel contesto del gossip ci si può aspettare di tutto. Dopo la scelta sono stato dipinto come uno st****o, il finto principe azzurro. Dovevo aspettarmelo”. Poi parlando di Guendalina la definisce una persona sola, che non riesce a distinguer la vita reale da mondo dello spettacolo e che fa della vita privata uno show.