Federica Panicucci, e ormai la conduttrice ha solo un progetto in lesta: organizzare il matrimonio!

Sotto il sole della Toscana Federica Panicucci appare semplicemente radiosa. Il merito, però, non è solo della “vita da spiaggia” che conduce nel suo buen retiro di Forte dei Marmi, ma anche e soprattutto dell’amore. La presentatrice da tre anni ha ritrovato la serenità sentimentale – dopo il divorzio dal deejay Mario Fargetta – al fianco dell’imprenditore Marco Bacini.

La coppia non potrebbe essere più unita e felice. Spesso il compagno l’ha sorpresa facendole recapitare grandi mazzi di rose rosse nello studio di Mattino cinque e, durante una delle ultime puntate del programma di Mediaset, i due si sono anche concessi un romantico ballo in diretta. Insomma, i presupposti affinché la loro love story venga coronata dai fiori d’arancio ci sono tutti. I beninformati sostengono inoltre che Federica non veda l’ora di organizzare le nozze con Bacini.

Se, dunque, l’altare appare sempre più vicino, l’idea di avere un terzo bebé – dopo Sofia e Mattia avuti da Fargetta – invece non sfiora la Pani- cucci. A 51 anni non ha alcuna voglia di tornare ad armeggiare con biberon, pappe e pannolini.

La conduttrice preferisce godersi la vita con i figli e il suo grande amore, tra vacanze e viaggi da sogno. Prima di “spiaggiarsi” in Toscana la presentatrice è volata negli Stati Uniti – solo con Sofia e Mattia -, poi ha trascorso qualche giorno a Hong Kong con Bacini per impegni di lavoro. I due sono anche soci in affari e – dopo aver fondato un marchio di abbigliamento e aperto due ristoranti a Milano – forse in questi giorni stanno progettando di espandere il loro business anche in Asia. Federica, però, non pensa certo di abbandonare il piccolo schermo per diventare esclusivamente una donna d’affari. Il timone di Mattino cinque – per la undicesima stagione consecutiva – sarà ancora suo a partire dal 9 settembre.

«Amo tutto quello che faccio e ho un’organizzazione certosina: la mattina sono impegnata in televisione, il pomeriggio cerco invece di seguire

gli impegni dei miei figli», ha raccontato la Panicucci, il cui nome nei mesi scorsi era stato fatto anche per la conduzione della nuova edizione de La pupa e il secchione, che aveva già presentato nel 2006 insieme a Enrico Papi e che è stato affidato a Paolo Ruffini.

Gli studi tv, però, per adesso sono ancora lontani. Per qualche settimana le parole d’ordine saranno tre: sole, relax, amore.