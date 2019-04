Grande Fratello Erica Piamonte: “Sono bisessuale, ho amato una donna. I miei non lo sanno”

Erica Piamonte è il personaggio rivelazione del Grande Fratello 16. La ragazza lavora come cubista in Toscana e ha già attirato l’attenzione di parecchi compagni d’avventura nel reality show, soprattutto quella di Serena Ruttelli con la quale si sofferma spesso a parlare. In occasione di una chiacchierata con i coinquilini, ecco che arriva la confessione che nessuno si aspettava.

Grande Fratello Erica Piamonte

Il cast del Grande Fratello ha creato non poche discussioni per via dei suoi concorrenti. La maggior parte delle persone che sono entrate nella casa più spiata d’Italia sono dei personaggi ben noti al mondo della tv, come Kikò Nalli e Jessica Mazzoli, e del web come appunto Valentina Vignali. I veri e propri nip, alias i fantomatici sconosciuti, sono quasi delle mosche bianche, ma tra queste figura l’esuberante e tatuatissima Erica Piamonte.

La ragazza, fin da subito, è riuscita a conquistare il pubblico a casa aggiudicandosi così un posto nel reality show. La fiducia data dai fan del reality, infatti, non ha deluso le aspettative ed ecco che arriva la prima confessione che Erica Piamonte ha fatto circa la sua vita sentimentale.

“Non devo avere paura di essere giudicata”

Nel corso della prima settimana del Grande Fratello, abbiamo avuto modo di assistere al coming out fatto da Cristian Imparato e proprio al cantante arriva la confessione di Erica Piamonte. La ragazza toscana ha confidato al ragazzo: “Io non devo aver paura di essere giudicata perché non c’è niente di cui io mi debba vergognare. Tu Cristian sei fortunato perché i tuoi genitori lo sanno e ti accettano, io ti invidio, io ho il problema opposto perché sono convinta che mio babbo per molte cose di me si sotterra e questa cosa mi fa morire“. Erica, poco dopo parla anche del padre: “Lui mi vorrebbe cambiata in tutto, ne sono convinta. Io sono convinta che lui per me si ammazzerebbe e non mi ha mai fatto mancare niente, ma io non sono la figlia che lui si immaginava, io sono l’opposto di quello che avrebbe voluto. La figlia che loro vogliono è mia sorella. Il fatto che non mi accettino mi fa morire, per questo dico che la cosa più importante è che i tuoi genitori ti amino“.

“Non vedo l’ora di avere un figlio”

Erica Piamonte, inoltre, ha spiegato a Cristian Imparato di aver paura di non essere accettata dai suoi genitori e non solo. Durante la chiacchierata con il cantante racconta anche il suo desiderio di diventare un giorno madre: “Loro secondo me non mi accettano per come sono. Sicuramente mi vogliono bene ma so che li deludo in continuazione. Io non ho il loro appoggio, purtroppo. Non vedo l’ora di avere un figlio perché ho tanto amore da dare, so che sarò una mamma stupenda, ma non so se loro lo pensano“.