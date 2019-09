Romina Power senza costume: l’ex moglie di Albano Carrisi mostra il corpo sinuoso

Romina Power ancora una volta diventa protagonista del mondo del gossip… L’ex moglie di Albano si toglie il costume e mostra il corpo sinuoso. Ecco cosa sta succedendo.

Romina Power torna da Albano?

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di leggere diverse notizie riguardanti l’ex coppia formata da Albano e Romina Power. Il sogno sei fan è quello di poter rivedere la coppia nuovamente insieme anche nella vita ma, entrambi ormai, hanno preso delle strade totalmente diverse.

I fan però hanno notato una cosa davvero molto interessante: se negli ultimi vent’anni Albano ha vissuto al fianco di Loredana Lecciso, dalla cui unione sono nati Jasmine e Bibo… Romina è sempre stata single? Della vita privata della cantante americana si conosce davvero molto poco, anche se tutto siano fermamente convinti del fatto che questa sia già tornata con Albano da diverso tempo.

Romina Power senza costume?

Come abbiamo spiegato poc’anzi, una delle domande che spesso si pongono i fan è la seguente: Romina Power ha mai trovato l’amore dopo Albano?

Della vita privata di Romina Power si conosce davvero molto poco, quindi al momento non è ben chiaro se qualcuno di intimo c’è nulla sua vita o no. L’artista americana, ad ogni modo, sta trascorrendo le sue vacanze in California, vicina al centro buddista che segue da anni, ma impossibile sapere in compagnia di chi. A fare discutere però sono delle foto diffuse dal web e che mostrano Romina Power quasi totalmente senza costume e con le forme sinuose del suo corpo in risalto. Si tratta di alcuni scatti rubati dai paparazzi del settimanale Chi, i quali hanno pizzicato l’ex moglie di Albano durante una gita in barca. Ma cosa avrà mai pensato Alfano delle foto peccaminose dell’ex che sono state diffuse dai magazine di cronaca rosa?

“Siamo in una fase di grande rispetto”

Non molto tempo fa, Albano ha deciso di rompere il silenzio e raccontare ai fan quel è il suo attuale rapporto con Romina Power. Intervistato al programma di Rai Radio 1 Un giorno da pecora, Albano ha dichiarato: “Siamo nella fase del grande rispetto: quando un uomo e una donna diventano padre e madre non devono mai sgarrare“.

Il cantante di Cellino San Marco, infine, su Romina Power e il sentimento che per anni li ha uniti conclude dicendo: “Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni favolosi e poi è arrivata la notte, talmente buia da arrivare al divorzio”.