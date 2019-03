Uomini e Donne, Andrea Dal Corso richiamato dalla Mennoia. Qual è il motivo?

Si torna a parlare diovvero ilnonchè l’imprenditore veneto che pare sia stato richiamato all’interno del programma diQuesta notizia sembra averne lasciato di stucco milioni di fan del programma condotto e ideato dae quindi a brevepotrebbe ritornare in studio. A dare la notizia pare sia stata proprio l’ex corteggiatore diattraverso unasostenendo di essere stato contattato da, che ha poi condiviso la sua storia sul suo profilo

Andrea Del Corso ha comunque chiarito fin dal primo momento di non conoscere il motivo per il quale è stato chiamato e di essere anche piuttosto curioso di scoprire il perché. In molti si chiedono se dietro ci sia Teresa Langella. Tanti altri invece pensano che la produzione lo abbia chiamato per proporgli un trono lampo, ma ad ogni modo qualunque sia la risposta, la curiosità pare stia aumentando di giorno in giorno e molti amanti del programma sono in attesa di novità e di capire effettivamente in che veste Andrea Dal Corso, potrebbe ritornare a Uomini e Donne.

Come abbiamo già visto e anticipato, Andrea Dal Corso è stato sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione di Uomini e Donne. Dopo avere partecipato a Temptation Island e avuto una sorte di storia con una ex fidanzata del villaggio e terminata quest’ultima, sarebbe sceso dalle scale di Uomini e Donne chiamato da Mara Fasone e dopo l’abbandono di quest’ultima poi è rimasto per corteggiare Teresa Langella. Nel suo percorso durato davvero pochi mesi a Uomini e Donne, sembra che l’imprenditore Veneto abbia fatto di tutto per convincere Teresa del suo interesse nonostante la napoletana continuasse a ribadire di non aver alcuna fiducia nei suoi riguardi.

Il percorso di Andrea e di Teresa è stato quindi piuttosto altalenante, ma alla fine è riuscito a fare breccia nel cuore della tronista facendosi scegliere. Al momento però della scelta sembra che Andrea si sia tirato indietro, non presentandosi alla festa di fidanzamento al castello e dicendo di no alla tronista che è rimasta piuttosto delusa dal suo comportamento. Poi nelle settimane successive Andrea pare che ci abbia ripensato e avrebbe tentato di tutto per poter incontrare Teresa e spiegare le motivazioni che lo hanno portato a dirle di no. Infatti sono stati contenti anche dalla redazione di Uomini e Donne, infatti due sono stati ospiti in diverse puntate. Quando rivedremo Andrea Dal Corso Uomini e Donne? Secondo quanto riferito dallo stesso, potrebbe ritornare negli studi di Uomini e Donne già a partire da lunedì. Assisteremo ad un ennesimo confronto con Teresa Langella oppure sarà per lui un’occasione per iniziare un nuovo percorso come tronista?