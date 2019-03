Uomini e Donne news, Andrea Dal Corso nega le accuse della trans “Mi sono vergognato”

Andrea Dal Corso, ovvero l’imprenditore veneto, ex corteggiatore di Teresa Langella in seguito alla puntata andata in onda su Canale 5, sembra essere stato oggetto di numerose critiche e polemiche e non soltanto per aver detto di no. Nello specifico Andrea fin dal primo momento è stato accusato di essere stato piuttosto falso nei confronti della Langella e nelle scorse settimane pare che siano anche arrivate delle accuse ben precise da parte di Guendalina Rodriguez ovvero una trans la quale avrebbe detto di aver avuto una sorta di relazione con Dal Corso. Sicuramente quest’ultimo è uno dei volti di Uomini e donne più noti del momento. Il giovane è stato accusato di essere stato falso dopo aver detto di no a Teresa Langella. Ma come abbiamo anticipato l’ex corteggiatore sarebbe stato preso di mira anche da una trans, ovvero dalla Rodriguez la quale ha dichiarato che tra lei e Dal corso ci sono stati dei rapporti piuttosto intimi nell’ultimo periodo.

Il racconto della trans Guendalina Rodriguez

Nello specifico la trans sosterrebbe che tra lei e Andrea ci sono stati dei rapporti particolarmente intimi ed ha aggiunto di averlo incontrato in una discoteca e ha postato anche una foto di entrambi come prova del fatto che stesse dicendo la verità. Rodriguez anche aggiunto che l’ex corteggiatore di Teresa Langella E si finge etero e che se lei davvero parlasse potrebbe rovinarlo. Sostanzialmente lo accusa quindi di essere falso e di avere comunque giocato con i sentimenti di Teresa Langella e di averla sempre preso in giro. Può ovviamente dal corso sempre negato tutto È attraverso un’intervista piuttosto recente a rilasciata a Uomini e Donne Magazine l’imprenditore Veneto ha replicato alle accuse mosse dalla trans.

Dal corso replica alle accuse della trans Rodriguez

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne sembra che abbia replicato quindi alle accuse della trans sostenendo che inizialmente aveva preso le parole della stessa sul ridere, ma che poi effettivamente gli ha fatto male vedere che la notizia andava prendendo sempre più piede sul web. Lui sostiene che la ragazza lo avrebbe incontrato in discoteca e che avrebbe chiesto di fare una foto insieme a lui e che già sin dal primo momento aveva intuito che ci fosse sotto qualcosa. Dal Corso pensava che questa situazione non potesse andare avanti ma effettivamente Guendalina ha iniziato poi a dichiarare anche altre cose, come il fatto di aver avuto un rapporto intimo con lui.

”Mi è dispiaciuto vedere le testate di gossip che andavano dietro a lei, non preoccupandosi di come potessi stare io e di come siano andate effettivamente le cose. Io sono tranquillo e consapevole della mia sessualità”, dice Andrea. Quest’ultimo, quindi nega tutto e sostiene di essere stato oggetto di una trappola da parte della trans che avrebbe sfruttato la sua persona semplicemente per farsi pubblicità. L’ex corteggiatore rivela anche di essere stato piuttosto male per questa situazione. ”Ho cercato di mantenere il sorriso. Quando una persona ha il sole dentro è difficile spegnerlo”, dice l’ex corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne.