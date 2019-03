Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea hanno preso in giro tutti. Le prove sul web

Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare di. Dopo la messa in onda dellain cui Teresa è stata rifiutata dall’imprenditore Veneto, i fan si sono letteralmente schierati contro quest’ultimom accusandolo di essere stato falso e di aver da sempre preso in giro la napoletana.quindi è stata tutelata e difesa in queste settimane, ma qualcosa nelle ultime ore sembra essere cambiato ed al centro della polemica non è finito soltanto Andrea, ma anche l’ex tronista. Nelle ultime ore Infattisono finiti entrambi al centro delle polemiche per un ripensamento da parte dell’imprenditore Veneto.

Si vocifera quindi che tra i due, ci sia stato ultimamente un riavvicinamento dopo il confronto che è avvenuto negli studi di Uomini e Donne, la cui puntata è andata in onda proprio lo scorso giovedì. Sulla base di quello che entrambi stanno pubblicando in questi giorni sui social, i fan suppongono che i due siano addirittura una coppia a tutti gli effetti. In tanti gioiscono quindi per questo riavvicinamento, mentre altri si sentono presi in giro e sostengono che entrambi non hanno fatto altro che prendere in giro tutti e che hanno allestito una vera e propria farsa, soltanto con lo scopo di ottenere una maggiore visibilità. Ad ogni modo, ad oggi nessuno dei due quindi né Teresa né tanto meno Andrea hanno confermato o smentito che tra loro ci sia una storia.

Uomini e Donne spoiler, Andrea “Sono impegnato sentimentalmente”

Teresa è andata nella villa insieme ad Andrea e Antonio Moriconi, i due corteggiatori con i quali ha deciso di finire il suo percorso a Uomini e Donne. Fino all’ultimo la donna si è detta indecisa, ma poi ha ascoltato il suo cuore ed ha scelto l’ imprenditore Veneto, che purtroppo però come tutti sappiamo, non si è presentato alla festa e così i due non hanno così avuto modo di parlarsi e di chiarirsi. I successivi giorni alla scelta sono stati piuttosto complicati soprattutto per Andrea, che da dovuto fare i conti con i fan piuttosto delusi e arrabbiati.

Poi c’è stato l’incontro in studio davanti alle telecamere e i due hanno tentato di chiarirsi e qualcosa effettivamente sembra sia cambiato davvero, visto che entrambi sui loro rispettivi profili Instagram, stanno pubblicando citazioni e foto che fanno insospettire parecchio. Poi nel corso di una serata, avvenuta lo scorso venerdì 8 marzo, in occasione della festa delle donne, Andrea avrebbe rivelato di essere impegnato sentimentalmente e di essersi visto con lei, Senza però fare il nome. Ovviamente hanno capito tutti che si tratta di Teresa ed effettivamente i due si sarebbero incontrati proprio l’8 marzo A Napoli. Che Teresa abbia deciso di dare il suo cuore?