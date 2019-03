Uomini e Donne, Teresa Langella pubblica video con biscotti Plasmon. Forse donati da Andrea?

A distanza di circa 3 settimane continua a far parlare la mancata scelta da eNello specifico si continua a discutere sul no del modello Veneto che ha detto di no alla tronista napoletana, proprio durante la

In queste ultime tre settimane sono successe davvero tante cose che pare abbiano scombussolato gli ambienti. Le ultime ore l’ex tronista napoletana ovvero Teresa Langella fare che abbia pubblicato un video con dei biscotti Plasmon che in tanti pensano possa essere rimandati al suo ex corteggiatore. Se per gli altri tronisti è andato tutto bene e quindi c’è stato il lieto fine per Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e di Ivan Gonzalez, purtroppo per Teresa Langella il lieto fine non c’è stato ed è stata l’unica a ricevere il no da parte di Andrea. In seguito alla messa in onda della puntata, il modello Veneziano è stato e ampiamente criticato tanto da essere costretto a bloccare addirittura i commenti sul suo profilo Instagram.

Sembra che in seguito alla messa in onda della scelta, Andrea e Teresa pare abbiamo avuto l’occasione di rivedersi durante un confronto a Uomini e Donne. Anche in questo caso però sembra che l’imprenditore Veneto abbia comunque ribadito la sua intenzione di non voler continuare la frequentazione con Teresa. Improvvisamente però poi qualcosa è cambiato la scorsa settimana, quando la Langella ospite ad una registrazione del programma aveva svelato che Andrea l’aveva cercata e l’aveva anche raggiunta in villa, dove Teresa si trovava per poter presenziare alla scelta di Ivan.

Andrea aveva riferito anche di non riuscire a smettere di pensare a Teresa e di aver cambiato idea, di volerla frequentare ma lontano dalle telecamere. Teresa però questa volta si è lasciata guidare dalla testa ed ha deciso di non dare alcuna possibilità all’imprenditore Veneto. Poi su Instagram è sembrato di capire che invece Teresa fosse ancora indecisa, ovvero se continuare a seguire la testa oppure cedere al cuore. In seguito anche alla messa in onda della puntata della scelta di Teresa Langella, Andrea era dovuto intervenire con una diretta Social per potersi difendere da alcune accusa provenienti da Martina Sebastiani e da Antonio Moriconi.

Teresa e il mistero dei biscotti Plasmon

In seguito alla messa in onda della puntata, è arrivato un breve video di Teresa dove la stessa affermava di volersi disfare un po’ da tutto. Nella serata di ieri, poi è apparso un altro video sul profilo Instagram della Campana dove la stessa mangia un biscotto Plasmon e dice che qualcuno pensava che lei fosse digiuno ed il pensiero è subito andato ad Andrea, visto che lo stesso in villa le aveva fatto recapitare dei biscotti Plasmon a lei e ad Antonio Moriconi.