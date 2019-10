Albano Carrisi senza freni, la prima volta nel bosco con Romina Power: “Perché non comprendi?”

Albano senza freni racconta la prima volta nel bosco con Romina Power. Ad oggi nessuno conosceva questo dettaglio della vita intima della coppia che per anni ha vissuto a Cellino San Marco. Ecco di cosa si tratta.

La famiglia Carrisi a Cellino San Marco

In questi anni abbiamo avuto sempre modo di raccontare le vicende sentimentali e personali della famiglia di Albano Carrisi. I due momenti bui del cantante di Cellino San Marcano sono la scomparsa della figlia Ylenia e successivamente il divorzio da Romina Power.

Il mondo del gossip, inoltre, ha sempre raccontato di eventuali ritorni di fiamma tra i due cantanti ma, ad oggi, sembrerebbe che i due abbiano preferito far sì che le loro vite rimanessero separate. A far discutere oggi però sono delle nuove dichiarazioni che ha rilasciato Abano sulla sua famiglia e la vita Cellino San Marco, ecco cos’è successo.

Albano racconta la prima volta nel bosco con Romina

Nel corso delle ultime ore, proprio come abbiamo spiegato all’inizio del nostro articolo, sono state diffuse delle nuove dichiarazioni che Albano ha rilasciato sulla sua ex moglie. L’artista, profondamente innamorato dell’ex moglie decide di realizzare una casa in mezzo al nulla dove potessero essere solo loro due… lontani dal mondo esterno.

In occasione dell’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Albano ha deciso di raccontare la prima volta nel bosco con Romina: “Arrivammo a Cellino, allora vivevamo in paese. La portai a vedere questo bosco e le terre qui intorno, che erano allora una masseria molto grande. Mi disse: perché non compri questa bellezza?”. Il cantante però rivela anche il grande e folle gesto fatto per la moglie nonché donna di cui era pazzamente innamorato: “Comprai per lei. Pensa che i giornali dell’epoca titolavano: ‘Albano ha comprato un bosco per buttarlo giù e farci una villa hollywoodiana!’. Il tempo come vedi mi ha dato ragione. Io ho sempre rispettato la mia terra”.

“Lo avevo promesso a mio padre”

Albano Carrisi sulla famiglia di origine ha ulteriormente dichiarato: “Da 1943 al 1961 ho vissuto da una parte con la ricchezza degli affetti della mia famiglia, dall’altra con la voglia di andarmene e non tornare mai più”.

In fine conclude confidando una cosa davvero molto intima e che vede coinvolto anche il padre. In particolar modo, Albano Carrisi ha dichiarato: “Ho creato il villaggio che avevo promesso a mio padre dove abbiamo vissuto tutti insieme anni meravigliosi. questa è la casa della mia famiglia”.