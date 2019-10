Elisabetta Gregoraci: forse la tutina troppo aderente, incidente hot

Elisabetta Gregoraci torna a far parlare di sé nel mondo del gossip. Una foto pubblicata su Instagram ha fatto sì che l’attenzione si concentrasse sulle sue forme sinuose e la bellezza mozzafiato che da sempre la contraddistingue, ma questa volta la tutina è troppo aderente e lascia intravedere tutto.

Elisabetta Gregoraci dopo Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha sempre cercato di proteggere la sua privacy anche quando il mondo del gossip ha mostrato molto interesse per le sue vicende personali. Facciamo riferimento all’inizio della sua storia con Flavio Briatore e il divorzio arrivato anni dopo la nascita del figlio Nathan Falco.

Ad ogni modo, prima del successo e del lavoro la cosa più importante per Elisabetta Gregoraci è stata la cura del figlio, senza mai mettere in secondo piano la sua femminilità come dimostrato dalle foto realizzate per i tanti shooting fotografici in questi anni. Non a caso a far discutere in queste ore è una foto pubblicata da Elisabetta Gregoraci qualche giorno fa su Instagram

Elisabetta Gregoraci: la tutina troppo aderente

Nel corso delle ultime ore ha fatto parecchio discutere una foto pubblicata da Elisabetta Gregoraci nella sua pagina Instagram. L’immagine in questione è stata scattata durante i mesi estivi e lei indossa una tutina nera che però lascia intravedere qualcosa di troppo. Non a caso osservandola attentamente è possibile vedere ogni dettaglio del suo corpo e curve da urlo.

Il post è stato condiviso su Instagram con il seguente commento: “Passeggiando e pensando in giro per Milano qualche giorno fa… ancora con il profumo dell’estate addosso”.

“Mamma troppo sexy?”

Non a caso, non molto tempo fa Elisabetta Gregoraci era stata accusata di essere una mamma troppo sexy senza badare alle foto pubblicate sui social, non badando al fatto che il figlio comunque potrebbe vederle.

Elisabetta Gregoraci sui social, dopo la seguente accusa, ha scritto: “Mi dicono che sono una mamma troppo sexy. Sinceramente non mi importa. Sono emozionata e felice per l’anno che sto vivendo”. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Chi, sul rapporto con il figlio Elisabetta Gregoraci dichiara: “Nathan è molto sensibile, ha un bel carattere ma è anche uno che sa quello che vuole. È solare, sereno, testardo ma buono, buonissimo. Non fa capricci e non è troppo viziato. Io ero addormentata alla sua età, mentre lui è più sveglio e più avanti, parla tre lingue e mi spiega come usare il telefono”.