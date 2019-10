Oroscopo Paolo Fox oggi Sabato 12 Ottobre 2019, previsioni segno per segno

ARIETE Dal 21 marzo al 20 aprile Sole e Marte in Bilancia non vi hanno in simpatia al pari di Saturno e Plutone in Capricorno. Che fare? Cercate di mantenere la calma, di dominare l’agitazione, di reprimere l’aggressività, di controllare il bisogno di aggredire le persone che ritenete (a torto) vi abbiano mancato di rispetto. Fase interlocutoria, magari stai maturando dei cambiamenti senza neanche rendertene conto. Rimane il fatto che in certi momenti vorresti spaccare tutto. AMORE: Saturno porta sempre rigore nella tua vita affettiva e sconsiglia i colpi di testa ma, tra voi (soprattutto se di prima e seconda decade), ci sono le eccezioni, che vivono una passione travolgente. SALUTE: Puoi stare molto meglio. Il problema è che non hai limiti e, invece, dovresti darti una regolata! SOLDI: Giove è il tuo garante, ma Saturno è sempre là, e magari detta ancora regole restrittive. Nulla di grave in fondo, ma ancora un invito alla pazienza. GIORNO FORTUNATO: Giovedì 17

TORO Dal 21 aprile al 20 maggio Con Urano nel segno opposto a Venere la tensione è forte e vi può capitare spesso di pensare che non ce la fate a districarvi tra impegni e problemi. Fermarvi? Fare marcia indietro? Prendere un’altra strada? La sfida delle settimana è questa: rinviate le scelte non urgentissime. Sbalzi di umore. Insofferenza e piccole rivendicazioni. Rapporti “normali” che diventano tesi. Effetti delle opposizioni astrali da gestire con maggiore pazienza. AMORE: Fase delicata.. Meglio non lasciarsi influenzare da ciò che ti dicono. SALUTE: Discreta, ma con qualche piccola ruga di espressione… quel particolare che ti rende molto più interessante. SOLDI: Con Mercurio opposto, il consiglio è quello di seguire una linea dritta, altrimenti rischi di trovarti fuori strada. GIORNO FORTUNATO: Venerdì 11

GEMELLI Dal 21 maggio al 20 giugno Nettuno vi guarda in cagnesco insieme con la Luna Nera. Giove è ancora all’opposizione fino alla fine di novembre. E per questo che spesso avete la sensazione di essere oberati da troppi impegni e di non riuscire ad assolverli. Evitate di strafare altrimenti vi ritrovate soli e con tanta stanchezza. C’è ancora da rimboccarsi le maniche, ma sei più pronta per liberarti di eventuali zavorre che ti rallentano il passo. Il problema non sei tu ma gli altri. AMORE: La carica erotica è a ottimi livelli, e può nascere un flirt, qualcosa di divertente. E magari hai tempo per tutto, per un tuo hobby e per le tue innumerevoli e sacre amicizie. SALUTE: Tanta forma ed energia in più e sei, ora, molto più sciolta anche nei movimenti. SOLDI: Il risparmio non è certo il tuo forte, ed è probabile che molta tua ansia o insofferenza nasca da qualche preoccupazione di tipo economico. GIORNO FORTUNATO: Domenica 13

CANCRO Dal 21 giugno al 22 luglio Dovete avere il coraggio di aspettare. Sì, il coraggio. Perché siete in una situazione emotiva per la quale vorreste risolvere tutto e subito. Ma non è possibile. Vi accorgete che, soprattutto nel privato, vi riesce più facile litigare che mettervi in posizione di attesa e ascoltare le ragioni degli altri. Con Mercurio e Venere a favore, tutto (per lavoro e amore) è a portata di mano. Se qualcosa ti frena, mi sa che ti manca ancora un po’ di determinazione. AMORE: L’amore è un lasciarsi andare senza troppo ragionare. Pericoloso? Assolutamente sì, altrimenti che gusto ci sarebbe? Luna insidiosa nel weekend. SALUTE: Vorresti e dovresti staccare per un po’; durante il weekend, ti gira la testa… forse vorresti essere altrove. SOLDI: Idee vincenti in un aut unno che, ora, ti promette una notevole lucidità che ti permetterà di accedere a qualche buon guadagno extra GIORNO FORTUNATO: Mercoledì 16

LEONE Dal 23 luglio al 22 agosto Con Mercurio e Venere in Scorpione dovete cercare di capire quali sono le vere esigenze delle persone che amate, senza esitare a dare tutto l’appoggio e l’aiuto anche materiale. Di fronte alle richieste che suonano stonate non dovete cedere, anche se questo potrà limitare la vostra libertà. Weekend pieno di energia, ma poi la settimana inizia con una Luna fastidiosa, amplificata dal fatto che, fino a fine mese, c’è un calo di fascino e lucidità. AMORE: La settimana comincia nervosa. Forse dovresti evitare chi riesce a provocare la tua ira o insoddisfazione. SALUTE: Ottima forma fisica. Un eventuale senso di vuoto si può colmare velocemente, basta fare ciò che ti piace! SOLDI: Sarai meno lucida, quindi è il momento della cautela e della grinta. GIORNO FORTUNATO: Giovedì 17

VERGINE Dal 23 agosto al 22 settembre Ignorate Nettuno e Luna Nera all’opposizione. Il cielo vi mette davanti a un compito: cogliere tutte le opportunità sia private sia pubbliche. Dovete muovervi con ottimismo, con sicurezza e in armonia con tutti. Anzi, se occorre, prodigatevi per chi ne ha bisogno. Vi renderà felici. Settimana particolarmente generosa; forse non ancora come vorresti tu (per i soldi), ma ora possono arrivare soddisfazioni sia dal lavoro sia dall’amore. AMORE: Ti vedi più bella? Gli altri ti guardano con desiderio? È Venere che ti sorride! Magari amori vecchi se ne vanno, e altri nuovi ti aspettano. SALUTE: Va molto meglio, ma guardati e consigliati un po’ dentro… invece di guardare e consigliare sempre fuori. SOLDI: A parte i molteplici impegni economici che vengono assorbiti da casa e famiglia, puoi puntare a migliorare o trovare lavoro. GIORNO FORTUNATO: Mercoledì 16

BILANCIA Dal 23 settembre al 22 ottobre Mercurio e Venere t.i hanno lasciato con maggiore autostima, nuove amicizie e con un mondo di idee nuove da elaborare e da cui attingere appena servirà. AMORE: Marte è un impeto orgoglioso che ti spinge verso azioni significative e coraggiose, ma, più che il cuore, ora è la passione che comanda la testa. SALUTE: In ottima forma e con tanta energia, ma, forse, troppo indaffarata. Invece la calma è necessaria quando è tempo di riflessioni. SOLDI: Mercurio ti ha lasciato, ma non smettere di chiedere e contattare. La buona volontà viene sempre premiata dal cielo… provare per credere! GIORNO FORTUNATO: Giovedì 17

SCORPIONE Dal 23 ottobre al 21 novembre Sei sempre più vicina alla tua stagione, ma sei già su di giri, con il cielo che ti protegge e stimola sia come idee, intuito e lavoro, sia come fascino vincente. AMORE: Un amore grande c’è o ci può essere, ma bada bene che non sia solo quello per te stessa! Anche perché il confronto non vuole che la ragione sia sempre da una parte sola

SALUTE: Sempre meglio, e poi che luce nei tuoi occhi! Si vede subito quando va meglio in amore… SOLDI: Le tue azioni sono cresciute e cresceranno ancora Con Mercurio e Venere strepitosi nel segno, un viaggio di lavoro ti porterà guadagni. GIORNO FORTUNATO: Venerdì 11

SAGITTARIO Dal 22 novembre al 20 dicembre Con Giove nel segno devi spremere la fortuna. Soprattutto nel weekend la tua carica di entusiasmo (e anche quella erotica) può essere irresistibile.

AMORE: Una svolta improvvisa e passionale. Poi qualche momento di pausa di illusione ci può anche stare.SALUTE: Sei in forma strepitosa! Riuscirai di nuovo a correre come ti piace. SOLDI: I viaggi possono essere fortunati e proficui, magari punta a un mercato e a un pubblico più giovane. GIORNO FORTUNATO: Domenica 13

CAPRICORNO Dal 21 dicembre al 19 gennaio Mercurio e Venere sono diventati complici, e la ruota ha ripreso a girare a tuo favore; ma non ti aspettare, fino a lunedì, particolari exploit.

AMORE: Concessioni romantiche e abbandoni grazie a Venere che ti aiuta a esaltare la bellezza Peccato però che Marte e gli impegni di lavoro possono frenare l’eros.

SALUTE: Da gestire con attenzione, ma… nessuno riesce veramente a smuoverti. Cerca di amarti di più. SOLDI: Ti è tornata in pieno là lucidità, e quindi non ti manca certo l’inventiva per farti venire qualche buona idea GIORNO FORTUNATO: Venerdì 11

ACQUARIO Dal 20 gennaio al 18 febbraio Umore in bilico tra il piacere pigro del fine settimana e l’ansia preventiva per i giorni di lavoro dietro l’angolo. Nel caso aveste ancora qualche dubbio sull’imprevedibilità dell’amore o di un suo facsimile (flirt, innamoramento, passione passeggera), Marte vi esorta ad aspirare alla concretezza di un love affair senza inutili romanticherie. Il resto lo fa il tempo.

PESCI Dal 19 febbraio al 20 marzo Idee, opportunità e fascino. Dopo il weekend può arrivare anche un’utile o emozionante novità. AMORE: C’è poco nel cielo che può frenare il tuo rapporto o impedire l’inizio di una nuova storia d’amore. SALUTE: La pigrizia sportiva è una battaglia che puoi vincere con un buon allenamento quotidiano. SOLDI: Il cielo ti dà una buona lucidità, quindi concentrati e pensa a lavorare; magari spulcia le offerte su internet. GIORNO FORTUNATO: Mercoledì 16