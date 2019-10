Regina Elisabetta amante dei pizzini: le manie strane della sovrana

La vita della Regina Elisabetta è cambiata dal momento in cui ha indossato la corona, mettendo anche in crisi il suo matrimonio con il Principe Filippi. La serie Nettflix, The Crown, ha permesso ai sudditi e sostenitori della famiglia reale di Inghilterra di conoscere delle cose che nessuno avrebbe mai immaginato sul conto della sovrana, come ad esempio la sua passione per i ‘pizzini’.

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo

In questi anni siamo stati abituati a vedere primeggiare la figura della Regina Elisabetta, sovrana più longeva della storia, moglie e madre attenta. La sua ascesa al trono è cominciata quando era ancora molto giovane, dopo la scomparsa prematura del padre Re Giorgio.

Ad ogni modo, la Regina Elisabetta non si è mai sottratta ai suoi doveri reali rendendosi conto che la corona aveva davvero la precedenza su tutto. Quanto detto, inoltre, ha fatto si che la vita con i Principe Filippo non fosse sempre rose e fiori. A raccontare il tutto anche molti giornali che negli anni cinquanta e sessanta hanno dato all’erta crisi per il matrimonio reale infinite volte. Nonostante tutto però, il Regina Elisabetta e il Principe Filippo sono stati forti contro tutto e tutti, tanto che la loro unione è diventata oggetto di una trama perfetta per una serie Netflix.

La Regina Elisabetta amante dei pizzini

Come abbiamo appena avuto modo di spiegare, la serie Netflix The Crown ha permesso al mondo di conoscere la vita privata della Regina Elisabetta, divisa tra famiglia e potere.

In pochi, ad esempio, erano a conoscenza del fatto che alla sovrana più longeva della storia piacesse scrivere pizzini di ogni tipo che poi lasciava nelle valigie del Principe Filippo o dei figli. I bigliettini in questione però non contenevano messaggi segreti e protetti da segreti importantissimi… ma erano dei piccoli promemoria che spesso la Regina amava lasciare in giro ai suoi cari.

The Crown la terza stagione

Nel corso di questi anni grazie a film che hanno raccontato la storia d’amore tra William e Kate, Maghan Markle e il Principe Harry, la Regina Elisabetta pare abbia capito la necessità di raccontarsi ai sudditi che con il passare del tempo vogliono vedere l’aspetto umano della sovrana e non solo la corona.

Non a caso la serie prodotta da Netflix The Crown è pronta a sbancare con la terza stagione, la quale racconterà anche il fidanzamento tra il Principe Carlo e Lady Diana che ha come l’obiettivo quello di spiegare il perché la Regina Elisabetta sia stata costretta a prendere determinate decisione nella vita del figlio.