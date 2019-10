Sgarbi e Mussolini, bacio e incidente osè a Live Non è la D’Urso “Ti è uscita una te..”

Nella serata di domenica è andata in scena la nuova puntata di Live non è la d’Urso, una puntata molto particolare dove sono intervenuti contemporaneamente Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini. Tra loro sarebbe avvenuto un incidente osè che in qualche modo ha imbarazzato i due ospiti che si sono resi protagonisti del “gioco delle 5 sfere”. Sembra che la coppia abbia deciso così di partecipare al programma ponendosi al giudizio di 5 persone del mondo dello spettacolo. Come sappiamo, i due non si sono risparmiati e se ne sono detti di tutti i colori. Proprio per questo motivo, Barbara D’Urso per far capire come stessero le cose tra i due, ha mandato in onda il loro dibattito avvenuto tanto tempo fa, quando entrambi hanno lavorato al programma La pupa e il secchione.

Per evitare che tra i due potesse succedere di tutto, Barbara D’Urso ha preferito mandare in onda il loro dibattito soltanto alla fine della puntata e quindi a tarda ora. Si sa che quando c’è Sgarbi di mezzo, ma anche Alessandra Mussolini in studio può accadere davvero di tutto. Contrariamente però a quanto tutti si aspettassero, gli animi dei due sono rimasti molto tranquilli e anzi hanno fatto sapere di aver fatto la pace ormai tanto tempo fa.

Nessuno si sarebbe nemmeno aspettato di poter in qualche modo vedere una scena un po’ osè tra i due. In questo clima di pace e di serenità,che è durato per tutta la durata del loro dibattito la situazione si è talmente tanto distesa al punto tale che i due hanno suggellato questa tregua con un bacio. È stato proprio questo il momento in cui è accaduto l’incidente osè.

Alessandra Mussolini bacia Vittorio Sgarbi a Live Non è la D’Urso

La Mussolini si sarebbe così avvicinata al suo collega d’avventura per dargli un bacio sulle labbra, ma nel frattempo è accaduto qualcosa ovvero il decolté della donna è uscito dalla scollatura mozzafiato. È dovuta intervenire Barbara d’Urso per informare Alessandra di cosa fosse accaduto. La Mussolini si è subito coperta, anche se ormai il danno era stato fatto, ma solo per i presenti in studio visto che fortunatamente l’inquadratura del momento non ha mandato in onda quanto accaduto. Il bacio tra i due è stato comunque molto appassionato e sicuramente non ha avuto nulla a che vedere con quanto accaduto prima ovvero la lite tra Barbara D’Urso e Marco Columbro.