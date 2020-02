Albano, Romina e Loredana: la cronaca rosa come strategia per il trio

Ancora una volta il mondo della cronaca rosa si concentrata sui Carrisi per via del loro essere costantemente al centro dell’attenzione mediatica come dimostrato dalle tante notizie che ogni giorno vengono pubblicate sul loro conto. E se fosse tutta una strategia?

Albano, Romina e Loredana: il triangolo

In questi anni abbiamo avuto modo di vedere come Albano, Romina e Loredana Lecciso siano sempre e costantemente al centro del gossip italiano. Albano ama Romina? Ha scelto Loredana? Romina e Loredana perché non si parlano? I figli al centro dei social e Jasmine Carrisi sembra essere una piccola stella pronta a diventare una super nova. Insomma, inutile negare come da Cellino San Marco la pubblicazione dei gossip è davvero costante.

Tutto è nato dal momento in cui Albano e Romina si sono innamorati, un matrimonio in diretta televisiva che da quel giorno in poi ha sugellato un legame indissolubile con i fan che ancora oggi anima i magazine e tiene banco anche nel mondo del web dove sono presenti numerose fanpage che raccontano il rapporto che c’è tra loro, concerti e faide familiari. Ma il tutto non finisce mica qui.

Il gossip come strategia per il successo?

Inoltre, è inutile negare come i Carrisi ancora oggi riescano a trovare il modo per far parlare di sé in chiave passata, di gioia e con i figli che pian piano si stanno facendo spazio nel mondo dello spettacolo, chi come influencer e chi invece come cantante (ad esempio Romina Carrisi ndr.).

A ogni modo, non passa giorno senza che un qualsiasi magazine non parli di Albano, Romina e Loredana Lecciso, e che la chiave del successo per la famiglia Carrisi sia nascosta proprio nel gossip?

“Giochino con la cronaca rosa”

Nel nuovo numero del magazine Nuovo Tv, Alessandro Cecchi Paone ha pubblicato alcuni commenti da parte dei lettori che si pongono delle domande come Tina da Firenze, ad esempio, che afferma: “Ho il sospetto che entrambi giochino con la cronaca rosa”.

Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica settimanale parlando dei Carrisi sostiene affermando: “Si sono mescolati in modo inestricabile, con vantaggi un po’ per tutti, compresi il pubblico televisivo e i lettori”. Dunque, possiamo affermare che il successo dei Carrisi non è solo chiuso nella musica che li porta in giro per il mondo ma anche nel loro essere una sorta di telenovela vivente che coinvolge migliaia di lettori soprattutto in Italia tra giornali cartacei e web?