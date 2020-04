Amadesu, quanto guadagna il conduttore dei Soliti Ignoti?

L’emergenza del Coronavirus ha rivoluzionato totalmente il mondo del lavoro e in modo negativo. Molte persone sono state costrette a rimanere in casa e quindi esonerati dal doversi recare sul luogo di lavoro e non solo, dato che quanto detto si riflette anche su i personaggi del mondo dello spettacolo e quindi anche per Amadeus.

“Supplicano la gente”

In occasione delle settimane precedenti, Amadeus ha deciso di raccontare la sua quarantena al settimanale di gossip Oggi rilasciando la seguente dichiarazione: “Qualcuno può pensare che stiamo esagerando e non si fida? Magari neanche della scienza e degli esperti? Allora io dico: la comunicazione che mi mette ansia e nello stesso tempo mi convince è quando parlano medici o infermieri. Quando supplicano la gente di stare a casa perché gli ospedali sono pieni, e spiegano che non è vero che il problema riguarda solo le persone anziane e già malate, perché purtroppo tra i ricoverati e tra gli intubati ci sono anche dei giovani e persone sotto i 40 anni”. Amadeus, successivamente continua dicendo anche: “Ma quando di stare a casa te lo dice chi vive e lavora dentro gli ospedali ti devi fidare al 100 per cento. L’appello che faccio ai ragazzi è: fidatevi di chi è in prima linea perché dice la verità”. Il tutto però non finisce qui.

Quanto guadagna Amadeus?

Amadeus, dunque, è uno dei personaggi di punta del mondo dello spettacolo e di casa Rai. La conduzione e direzione artistica di Sanremo 2020 ha permesso ad Amadeus di guadagnare un cachet che si aggirerebbe intorno ai 500/600.000 euro, mentre Claudio Baglione ne ha guadagnati circa 545.000 in occasione del secondo Festival condotto dal cantante.

Nel frattempo, ecco che resta ancora in atto quello che è lo stipendio che Amadeus prenderebbe dalla Rai per via del lavoro fatto nell’emittente e quindi nella conduzione dei programmi come i Soliti Ignoti.

I soliti Ignori tornano in tv?

Difficile capire se la programmazione di casa Rai ripartirà dato quello che sta succedendo a causa del Coronavirus, dato che sono tantissimi anche i fan che si chiedono se avranno modo di vedere tornare in tv il programma dei Soliti Ignoti, il quale permette ad Amadeus di guadagnare circa un milione di euro l’anno.

A ogni modo, potrebbe essere molto difficile vedere la normale messa in onda del game show del preserale di Rai 1, motivo per cui con molta probabilità sarà possibile vedere i Soliti Idioti tornare in tv nella prossima stagione televisiva.