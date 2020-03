Coronavirus, dipendenti Ati Lazio in convenzione 118 Ares: i nostri eroi senza stipendio?

A voi che rappresentate il vero orgoglio italiano perché tutti i giorni da quando è iniziata questa vera e propria corsa contro il tempo cercate di fermare un mostro, ad oggi, completamente o quasi sconosciuto all’umanità. Lottate con coraggio, con grinta e soprattutto senza paura contro il Coronavirus.

Un grido di speranza, un grido d’aiuto rivolto a tutti i sanitari, medici, infermieri, carabinieri, poliziotti, finanzieri, pompieri, personale della protezione civile, in particolar modo i dipendenti Ati Lazio in convenzione 118 Ares. Per non dimenticare i rappresentanti dell’esercito, impegnati nel duro e sfiancante lavoro di questi interminabili giorni che sembrano non avere mai fine.

Voi si che siete degli eroi perché resistete e vi ponete da barriera contro l’orrore e la paura di ciò che stiamo vivendo in questi giorni, matrice unica di un mondo sul punto di crollare.

A voi tutti va un ringraziamento di vero cuore, ma anche chiedervi scusa. E lo faccio a nome di tutte quelle persone che durante questi anni vi hanno umiliato. Vi hanno mortificato facendovi contratti capestro, non vi hanno dato tutele, vi hanno fatto lavorare da precari, non vi hanno valorizzato, vi hanno ridotto, anno dopo anno, i diritti sociali che merita ogni servitore dello Stato ledendo le competenze professionali con cui vi siete forgiati.

Stipendi Ares 118 Roma, possibile slittamento o blocco

Attualmente i dipendenti ARES 118 di Roma che stanno in trincea combattendo e dando speranza a tutti i cittadini senza battere ciglio. Spesso lavorando senza cambio turni e giuste protezioni (Mascherine, Camici e occhiali protettivi). Nonostante tutto sempre in prima linea con determinazione e passione, purtroppo in redazione c’è giunta una segnalazione, di un possibile ritardo, dello stipendio maturato nel mese di Febbraio 2020.

Vista la carenza di liquidità per gli stipendi, il grido dei dipendenti Ati Lazio è quello di una possibile assunzione diretta da parte della Regione Lazio.