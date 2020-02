Lione – Juventus Streaming Gratis come vedere Diretta Live Link Tv No Rojadirecta

«A Modane sono saliti tre poliziotti, si sono guardati un po’ attorno, ma non ci hanno chiesto neppure i documenti»: è la testimonianza di Romeo Radice, presidente dello Juventus Club Meda, comune della Brianza, che ieri pomeriggio era sul treno Milano-Lione.

In mattinata c’era stata qualche attenzione in più nei confronti dei passeggeri. «In cinque ancora Radice – abbiamo viaggiato in prima classe, altri 13 del club ci raggiungono oggi in macchina, ma sul treno abbiamo visto altri tifosi bianconeri». Nessuna situazione di allarme alla stazionedi Milano: «Qualche passeggero con la mascherina c’era, ma l’ambiente era sereno, nessuno ci ha controllato o chiesto qualcosa. Il treno è partito ed è arrivato assolutamente in orario».

E venne il giorno in cui iniziò la vera Champions della Juve, anche se Sarri è scatenato, multitasking, come diviso fra la Francia e la sfida scudetto con l’Inter, dove non avrà il sostegno dell’Allianz Stadium: «Tutta la serie A dovrebbe giocare a porte chiuse, se ci sono motivi preponderanti di salute»,lamenta a Sportmediaset, rinfocolando le polemiche sulle incongruenze con cui si sta affrontando il coronavirus nel nostro Paese e non solo: «Trovo giusto che stasera i nostri tifosi abbiano il diritto di essere a Lione,in Italia abbiamo fatto 3500 tamponi e diversi sono risultati positivi, in Francia 300», continua, dribblando le proteste degli amministratori locali per l’arrivo di tremila juventini.

Lione, si diceva. I bianconeri scendono in campo per gli ottavi e attraversano il punto di non ritorno, sul progetto Sarri parte il conto alla rovescia perché il tempo per sperimentare e capire sta esaurendo e le chance per riprogettare quello che non va anche.Maurizio, che non perde in Europa da 22 partite, ama i numeri per illustrare il calcio, gli farà allora piacere sapere che il Lione non si qualifica ai quarti di Champions da dieci anni e non ha mai vinto contro la Juve in Europa;in più, è stato buttatofuori nelle due occasioni in cui ha affrontato club italiani nella fase eliminatoria di Champions (Milan e Roma) e la Juve ha sempre passato il turno con le transalpine. Fantastique.

FILOSOFIA E PRATICA Il fattore cabala però questa sera non può essere esauriente, accoppiato alla ricerca del risultato l’ambiente juventino chiede un segnale netto, un euro-ruggito da una euro-Juve: nel gioco, solido e brillante; nella mentalità, propositiva e non speculativa; nella performance atletica, intensa e superiore. In sintesi, confermare di essere al livello delle big continentali. Quello che poche volte si è visto tutto insieme in questa strana annata dove i passaggi a vuoto sono stati pochi (i due ko con la Lazio, gli scialbi pari con Lecce e Sassuolo) eppure hanno fornito ettolitri di benzina ai piromani anti-Sarri, convinti che con Allegri lo scudetto sarebbe già in banca.

Tuttavia, chi ancora reclama una Juve champagne per riempirsi occhi, cuore e bacheca, potrebbe doversi mettere l’anima in pace, dato che l’Europa League 2019 portata a casa dal Chelsea non è finita nei manuali del bel gioco, anzi è stata la sintesi perfetta di come la qualità di una rosa sia stata messa a disposizione di una causa. E il Sarri che era sulla panchina inglese è lo stesso che ha spiegato pochi giorni fa come «i giocatori non cambiano la mia filosofia, sono loro a fare la differenza». Tradotto: una Juve bellissima sarà impossibile, una buona Juve concreta, continua ed appagante (e vincente) è l’aspirazione.

Per fare questo serve appoggiarsi a un Ronaldo unico ad aver segnato di più nella fase ad eliminazione (65) che in quella a gironi (63), a un Dybala fra i massimi interpreti del giocare fra le linee, a una compattezza tattica che può sopperire alle carenze individuali, come quelle di un Ramsey o un Rabiot chiamati al salto di qualità o alle incertezze ancora latenti del duo Bonucci-De Ligt. Ad aspettare la Signora ci sarà quel Rudi Garcia armato di violino e di una rosa imprevedibile, la migliore arma per ribaltare il pronostico,in una stagione tribolata che oggi tocca l’apice per importanza. Senza il talento di Depay e Reine-Adélaïde (crociati ko), l’ex Roma si affiderà al gioco in campo aperto, alla spinta dei terzini Raphael (ex United) e Marçal, alla possibilità di variare modulo in corsa e alle falcate di Dembélé, centravanti dal passo lungo e ottime doti fisiche il quale, se in Ligue1 ha segnato 14 gol in 25 partite, in Champions è però ancora a secco.

Juve-Inter su Tv8? Ni. Il big match di domenica 1 marzo è al centro dei discorsi tra la Lega Calcio e Sky, che ne detiene i diritti. Ma non solo. Perché anche la Rai e Mediaset hanno voluto avere voce in capitolo, in quanto, se davvero la partita più attesa dovesse essere trasmessa in chiaro,allora servirebbe un bando apposito, oltre che una delega alla legge Melandri relativa alla trasmissione in chiaro delle partite di serie A.

La proposta della Lega di trasmettere il match in chiaro, a causa della decisione del Governo di chiudere al pubblico tutti gli eventi sportivi nelle regioni colpite dall’emergenza Coronavirus, era stata accolta positivamente da Sky, che ha subito proposto di usare la sua Tv8 come canale di riferimento. Ciò, però, non è possibile. Perché Sky non ha alcun diritto per trasmettere in chiaro su un altro canale la partita di serie A, a differenza di quanto succede con l’Europa League. Ecco allora che anche Rai e Mediaset si sono inserite nei discorsi e spingono per una soluzione unica nel suo genere: indire un bando lampo accessibile a tutte le reti per assicurarsi i diritti in chiaro del match e trasmetterlo su uno dei loro canali. Molto dipenderà anche da Sky e dal Governo.

La prima, che ne deti e nei diritti, potrebbe infine optare di trasmettere la partita solo via satellite,mail secondo potrebbe decidere di dare quanto più accesso a tutta la popolazione di fruirne. Questo perché molto spesso i match sono seguiti al bar, nei pub, in centri di aggregazione sociale che ora, come sappiamo, dalle 18 alle 6 di mattina devono restare chiusi nelle “zone rosse”. E quindi parliamo di una questione di ordine pubblico. Oltre che di tutela della salute dei cittadini. Ecco perché l’ultima parola potrebbe spettare al Governo. La situazione si evolve ed è difficile prevedere come finirà. Di certo, c’è che la palla per ora ce l’ha in mano, o meglio, tra i piedi, Sky, che si trova a un bivio. Tv8 resta un’opzione, ma al pari di un qualsiasi canale Rai e Mediaset, con quest’ultima apparsa particolarmente interessata.

È il momento più atteso da milioni di tifosi juventini, o meglio l’inizio di un momento che tutto il mondo bianconero spera possa durare più di tre mesi, fino al 30 maggio. Il momento di spezzare la maledizione della Champions League, accarezzato due volte nelle passate cinque stagioni e svanito sul più bello. Stavolta tocca a Maurizio Sarri provarci e, come peraltro aveva tentato di fare anche Massimiliano Allegri, invece di spezzarla prova a esorcizzarla, quella maledizione.

A sostituire il peso per un traguardo che sembra stregato con l’entusiasmo per un tentativo di conquista: «Io la responsabilità la sento molto di più in Italia, in campionato, dove siamo obbligati a essere i favoriti. In Europa sapete tutti, anche se fate finta di nulla, che ci sono squadre con una potenza almeno pari alla nostra. Siamo in 10-12 squadre ad avere un obiettivo-sogno e per il panorama italiano è un sogno difficilissimo da inseguire, perché rispetto a venti anni fa ci siamo fatti superare da tante realtà. Noi siamo fortunati a poterlo inseguire, non c’è niente di più bello: se lo raggiungi è l’estasi, se non lo raggiungi è stato bello il viaggio». Un viaggio che pensa già a ripetere: «Il mio destino legato alla Champions? Il presidente ha detto che il progetto è triennale e io mi fido».

INDIZI Tornando al viaggio in corso, quello della Juventus in Champions è stato bello davvero durante il girone, ma oggi inizia la sua parte più importante e decisiva. I preparativi sono stati ottimi, Sarri non abbassa però la guardia: «Il più bell’allenamento dell’anno lo abbiamo fatto in Arabia prima della Supercoppa, dunque ho imparato a non fidarmi troppo. La palla viaggiava bene, ma il corrispettivo al 100 per 100 tra allenamento e partita c’è solo sul lungo periodo. Se ci alleniamo tre mesi così allora siamo forti». Dal tono di voce, l’impressione è che sia convinto che così sarà.

Forte, sottolinea, la Juve dovrà esserlo da stasera: «Mi aspetto la prestazione, anche perché a questi livelli senza prestazione è difficile fare risultati. Affrontiamo una squadra pericolosa, che finora ha avuto l’unico difetto della discontinuità, ma che farà una grande partita. Ha due, tre elementi di grande qualità tecnica e altrettanti di grandi accelerazioni. Dovremo disputare una grande partita, come è normale che sia questo livello». Una grande partita, davanti ai propri tifosi: «Il coronavirus è un problema europeo – è intervenuto Sarri sul tema -. In Italia abbiamo fatto 3.500 tamponi, in Francia 300: altrimenti ci sarebbero più positivi anche qui.

Ritengo che i tifosi juventini abbiano il diritto di esserci, poi tutti abbiamo il dovere di contenere e risolvere il problema ». In attesa di vederla sul campo, una grande Juve Sarri l’ha ritrovata nei numeri. Tanto da poter avere l’imbarazzo della scelta. Soprattutto a centrocampo: «Le idee io le ho abbastanza chiare. E chiaro che abbiamo un centrocampo variegato per caratteristiche. Questa è una partita difficile anche da interpretare, perché loro alternano momenti in cui aspettano e altri in cui pressano. Un po’ di gamba, intesa come dinamismo con accelerazioni importanti, in mezzo ci farà comodo». Potrebbe essere la gamba di Matuidi, oppure di un Rabiot in crescendo continuo: «Entrare nel calcio italiano non è facile, per mentalità e tatticismo.

Ha fatto fatica Platini, normale che l’abbia fatta anche Adrien. Però è da tempo in grande crescita e ci lascia la sensazione di poter fare ancora meglio: siamo fiduciosi perché il percorso di crescita sembra ben avviato». È difficile trovare le parole, invece, per valutare Cristiano Ronaldo: «Quale sia il suo stato di forma lo dicono i numeri. È trainante, trascinante. Per l’effetto che ha sulla partita, ma pure durante nella settimana. Quando ha la gamba giusta e si allena con entusiasmo è un trascinatore per tutti i compagni anche durante l’allenamento». E con lui inseguire quel sogno è ancora un po’ più bello.

Calma apparente in Champions League ai tempi del Coronavirus. La Francia guarda con apprensione a quello che sta succedendo in Italia e sta varando i primi provvedimenti (quarantena per tutti i bambini o i ragazzi che negli ultimi 14 giorni sono passati da città della Lombardia o del Veneto, i controllori dei Tgv non si spingono fino a Milano ma salgono e scendono a Modane) per evitare che il contagio possa superare le Alpi, ma nessun divieto è stato deciso per la sfida di questa sera a Lione, come ha prontamente annunciato sul suo sito anche la Juventus, e i tifosi bianconeri – sono attesi circa 3000 sostenitori – saranno regolarmente ammessi al Groupama Stadium. «Le autorità francesi e l’Olympique Lyonnais comunicano che non sono previste, in questa occasione, particolari restrizioni per i fan bianconeri». Più o meno lo stesso messaggio che il club di Andrea Agnelli ha fatto recapitare ai singoli soci degli Juventus Club.

MASCHERINE Un sospiro di sollievo per i tifosi che sono in possesso dei biglietti: alcuni gruppi si sono messi in viaggio già ieri, ma la massa è attesa per oggi. Da nord e centro Italia la maggioranza ha scelto di viaggiare in treno, in macchina o in pullman, viste le distanze non proibitive per raggiungere la capitale dei Galli. Nessun ostacolo lungo la tratta autostradale: prima e dopo il Tunnel del Frejus, che segna il confine tra Italia e Francia, non si sono visti posti di blocco della gendarmeria.

In tre ore e mezza si sono percorsi i 300 chilometri che separano Torino da Lione. Diversa, invece, la situazione sui Tgv: ce ne sono tre giornalieri, i primi due sono i Milano-Parigi e bisogna cambiare a Chambery per raggiungere Lione, quello del pomeriggio è diretto. E alla stazione di Modane, la prima tappa sul territorio francese, i poliziotti della Gendarmerie, alcuni con le mascherine sul volto, sono saliti sui convogli per alcuni controlli. Nessun allarmismo però: più che chiedere i documenti, si sono informati sulla salute dei passeggeri al primo colpo di tosse o al primo starnuto. E quando sono scesi si sono disinfettati il viso a scopo precauzionale, dopo il caso del Flixbus, proveniente da Milano, bloccato lunedì a Lione dopo che una passeggera ha chiamato la polizia, allarmata dalla forte e anomala tosse dell’autista.

PRECAUZIONE Sicuramente i controlli si intensificheranno oggi, ma al momento non ci sono limitazioni per i tifosi della Juventus. Se Olivier Vran, il Ministro della Salute francese, è stato piuttosto rassicurante ieri mattina sull’organizzazione della partita («Dovremmo fermare eventi collettivi? Dovremmo fermare le partite? La risposta è no perché il virus non circola in Francia e perché i casi sono circoscritti in Italia»), non la pensano allo stesso modo Laurence Fautra e Christophe Quiniou, i sindaci di Décines e di Meyzieu, i due comuni su cui sorge il Parc Olympique Lyonnais. Preoccupati per la salute dei loro concittadini, hanno scritto alle autorità competenti chiedendo di bloccare l’arrivo dei sostenitori bianconeri: «In nome del principio di precauzione, ma anche della prevenzione di qualsiasi disturbo dell’ordine pubblico, chiediamo alle più alte autorità dello Stato francese di pronunciarsi contro l’arrivo dei sostenitori italiani».

I due funzionari sono da diversi giorni in stretto contatto con la prefettura regionale, ma anche con l’Agenzia Sanitaria Regionale, per esprimere le più forti riserve soprattutto perché temono che la maggior parte dei tifosi juventini non provenga da Torino o dal Piemonte, , ma che arrivino proprio da Lombardia e Veneto, le regioni italiane più colpite dal contagio. La decisione finale spetta al Ministro della Salute e, a ieri sera, la protesta dei sindaci è rimasta inascoltata. Mentre il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas è stato distensivo: «E’ inutile in un momento di convivialità come questo, creare ulteriori ansie legate al Coronavirus. Se gli scienziati ci forniscono risposte chiare, atteniamoci a queste. Tutti i tifosi del Lione e della Juventus potranno raggiungere lo stadio senza difficoltà.