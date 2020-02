Maurizio Mattioli la ‘coca dei vip’, il racconto scioccante: “Ci furono molti suicidi”

L’attenzione mediatica oggi si concentra su un episodio che riguarda Maurizio Mattioli che tempo fa venne coinvolto e arrestato nell’inchiesta la ‘coca dei vip’. Anni dopo ecco che Maurizio Mattioli torna a parlare di quello che gli è successo, ecco quali sono le sue dichiarazioni.

Maurizio Mattioli la ‘coca dei vip’

In diverse occasioni abbiamo avuto modo di vedere molti nomi famosi del panorama italiano coinvolti in casi di cronaca impensabili, mostrando la persona in modo diverso da come siamo stati abituati a vederla di solito.

Quanto detto è successo anche per Maurizio Mattioli, coinvolto nell’inchiesta la ‘coca dei vip’, che per molto tempo fece discutere le pagine dei giornali di cronaca nera ma anche rosa come dimostrato anche dalle testimonianze di allora. Oggi, ecco che l’attenzione mediatica torna a concentrarsi su quella che fu l’amara esperienza dell’attore Mattioli.

“Ci furono tanti suicidi”

L’inchiesta la ‘coca dei vip’ in cui venne coinvolto Maurizio Mattioli è una delle pagine più tristi della carriera dell’attore che in questi anni ha sempre cercato di proteggere il suo privato dal pubblico. Negli anni siamo stati anche abituati a sentir parlare di Maurizio Mattioli più in veste di attore che di persone, ma l’inchiesta sopra citata rappresenta comunque una macchia indelebile sul suo curriculum.

A parlare dell’inchiesta ‘coca dei vip’ è stato lo stesso Maurizio Mattioli che in occasione dell’intervista che tempo fa ha rilasciato a Il Giornale Off ha parlato di quello che gli è accaduto dichiarando: “Sì, ma negli anni ‘70/‘80 le persone venivano arrestate anche sotto la soffiata di un mafioso, se un pregiudicato diceva qualcosa l’altra persona veniva arrestata. In quel periodo si sono verificati diversi suicidi”.

L’amore per la moglie e il grande lutto

Nel momento in cui si parla di Maurizio Mattioli è impossibile non ricordare il grande amore che lo teneva legato alla moglie che purtroppo non c’è più da diverso tempo. Il dolore ha consumato l’attore che ha sempre cercato la forza di reagire ma senza smettere di amare la donna più importante della sue vita.

Non a caso, parlando della donna, Maurizio Mattioli a Il Giornale Off ha dichiarato: “Mi considero un uomo di fede, sono un cattolico non praticante, ho un rapporto intimo e solitario con la fede, prego tutti i giorni. È rimasta paralizzata 7 anni dopo un incidente. Ciò che mi ha fatto soffrire più di tutto non è stata tanto la mancanza, quanto non poter decidere della sua vita: lei avrebbe voluto e potuto morire prima, è stata una sofferenza fisica ingiustificata”.