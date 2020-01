Programmi Tv oggi Venerdi 24 gennaio 2020, stasera in tv: Grande Fratello Vip e Il Cantante mascherato

Come ogni giorno, noi di controcopertina.com, vi forniamo la lista completa delle trasmissione Tv di stasera Venerdi 24 gennaio 2020 delle reti Rai e Mediaset.Come sempre iniziamo con le reti della tv di stato. Chissà quale travestimento sceglierebbe Milly Cariucci se fosse tra i concorrenti de II cantante mascherato. Che si tratti dell’Unicorno, del Pavone o del Leone poco importa, l’unica cosa che conta è che per la conduttrice, forte degli ottimi ascolti della sua nuova creatura televisiva, è arrivato il momento di gettare la maschera e dichiarare guerra a Maria De Filippi. Le due primedonne della tivù torneranno a scontrarsi in primavera: Ballando con le stelle, in onda su Raiuno, sfiderà il serale di Amici, trasmesso su Canale 5. Stavolta, però, Milly – grazie al successo de II cantante mascherato che al suo esordio ha battuto la concorrenza del Gf vip – probabilmente ha una freccia in più al suo arco.

RAI 1

Ore 21.25 Il cantante mascherato Terzo appuntamento con la gara canora a cui partecipano celebrità che si esibiscono con il volto coperto da una gigantesca maschera e il corpo avvolto in uno sfarzoso costume. Solo Milly Carlucci (65) e pochissime altre persone che lavorano dietro le quinte conoscono le loro identità. Oggi, altre elimazioni.

18.45 L’EREDITÀ Quiz con Flavio Insinna, Sara Arfaoui, Federica Calemme, Daisy Mancini

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game Show Prosegue inarrestabile la crescita del game show di Amadeus. Nella puntata del 9 gennaio, il gioco delle identità ha superato quota sei milioni di spettatori con il 23,82% di share, aumentando così il già consistente vantaggio su “Striscia la notizia”.

21.25 IL CANTANTE MASCHERATO Musicale con Milly Carlucci, Flavio Insinna

0.10 TV7 Settimanale del Tg1 Attualità

1.15 TG1 NOTTE/1.45 CHE TEMPO FA

1.50 Cinematografo

2.45 Sottovoce

3.15 Festival Tulipani di seta nera: «Il sole si riprese il giorno» Corto

3.30 Rainews24 Telegiornale

RAI 2

Ore 21.20 NCIS: Los Angeles «Il cubo» La polizia scopre che sulle pareti di casa di una coppia bizzarra è stato appeso un celebre quadro scomparso: il Cubo. Marty (Eric Christian Olsen, 42) e Kensi (Daniela Ruah, 36), coadiuvati dall’assicuratrice del dipinto, si occupano del caso. A seguire, «Un piano perfettamente geniale».

18.50 BLUE BLOODS Telefilm (2ª st., ep. 4) «Innocenza» Erin riapre un vecchio caso di stupro archiviato da diciotto anni. Danny e Jackie indagano sull’omicidio di tre adolescenti.

19.40 NCIS Telefilm (4ª st., ep. 23) «Il cavallo di Troia» Shepard deve assentarsi e affida il comando a Gibbs. L’agente, però, preferisce lavorare sul campo e con il suo team indaga su un uomo trovato assassinato in un taxi…

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.00 TG2 POST Attualità

21.20 NCIS – LOS ANGELES Tf 1ª Tv (11ª st., ep. 5 e 6) «Provenance» – «A Bloody Brilliant Plan»

23.45 FILM-Commedia

1:50 SPY (Usa 2015) con Melissa McCarthy Susan Cooper è un agente della Cia relegata dietro una scrivania. Brillante e intelligente, troverà il coraggio di scendere in campo per vendicare la morte di un collega.

1.40 Sospetti Fiction

3.15 FILM-Agora (Sp. ‘09) con Rachel Weisz

5.10 Piloti Sitcom

5.35 Videocomic – Passerella di comici in Tv

5.45 La grande vallata

RAI TRE

Ore 21.20 Benvenuto Presidente! A causa di un pasticcio politico, il bibliotecario Peppino Garibaldi (Claudio Bisio, 62), viene eletto presidente della Repubblica. Assistito dall’affascinante Janis Clementi (Kasia Smutniak), fa del suo meglio anche se si sente inadeguato. Ma i modi onesti e genuini dell’uomo conquistano il Paese.

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB/20.20 NUOVI EROI Documenti

20.45 UN POSTO AL SOLE Soap 5.425ª puntata Filippo attende con ansia il ritorno di Serena e Irene da Berlino. Dopo il colloquio con la maestra di Bianca, in cui la donna ha espresso delle riserve su Franco, Angela deve decidere cosa fare. Mentre Arianna soffre per la lontananza di Andrea, Patrizio arriva ai ferri corti con Samuel.

21.20 FILM-BENVENUTO PRESIDENTE! (It. 2012) con Claudio Bisio, Kasia Smutniak

23.00 LA GRANDE STORIA Documenti

24.00 Tg3 Linea notte/Tg Regione

1.05 Fuori orario

1.15 FILM-Dr. 1ª Tv Francofonia (Fr./Ger.’15)

2.40 FILM-Dr. Kommunisten (Fr. ’14)

3.50 FILM-Dr. Il complotto di luglio (’67)

RETE 4

Ore 21.25 Quarto grado Gianluigi Nuzzi (50) aggiorna anche stasera i telespettatori sui casi più scottanti di cronaca avvalendosi di ricostruzioni, testimonianze inedite e collegamenti con gli inviati sul campo. Tra loro c’è Ilaria Mura, che recentemente si è occupata del caso di Samira El Attar, scomparsa il 21 ottobre da Stanghella (Padova).

18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.35 TEMPESTA D’AMORE Soap

20.30 STASERA ITALIA con Barbara Palombelli

21.25 QUARTO GRADO Attualità

0.45 DONNAVVENTURA Viaggi

1.45 Stasera Italia

2.45 Tg4 l’ultima ora notte

3.20FILM-Erotico L Che dottoressa ragazzi (It. 1976) con Maria Pia Conti

4.40 Vite da star

CANALE 5

Ore 21.20 Grande Fratello Vip Ancora un doppio appuntamento questa settimana con il reality di Alfonso Signorini, affiancato da Pupo (64) e Wanda Nara (33) nella veste di opinionisti. Oltre ai concorrenti vip sono tornati nella Casa anche quattro protagonisti delle prime edizioni: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini.

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA con Ficarra & Picone

21.20 GRANDE FRATELLO VIP con Alfonso Signorini

1.00 TG5 NOTTE/METEO.IT

1.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA con Ficarra & Picone

2.10 Uomini e donne

5.00 Mediashopping

5.15 Centovetrine Soap

5.45 Mediashopping

ITALIA 1

Ore 21.20 Harry Potter e la camera Durante le vacanze estive, l’elfo Dobby scongiura Harry Potter (Daniel Radcliffe, 30) di non tornare alla Scuola di Magia di Hogwarts, o rischierà la vita. Ma il giovane mago non è tipo da spaventarsi e, con l’aiuto di Ron (Rupert Grint) ed Hermione (Emma Watson), affronterà un terribile nemico.