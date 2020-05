Stasera in Tv 9 Maggio 2020, film e Programmi Tv da vedere

Stasera in Tv su Rai 1

15.00 PASSAGGIO A NORD-OVEST Documenti Con Alberto Angela visitiano un museo veramente particolare, a Cupra Marittima, nelle Marche: il Museo Malacologico Piceno. Qui è custodita la più grande collezione di conchiglie del mondo, più di 12 milioni di esemplari; alcuni sono molto piccoli, altri invece sono dei veri giganti,con un peso che supera i 200 chili.

15.55 A SUA IMMAGINE con Lorena Bianchetti

16.30 TG1 TELEGIORNALE

16.45 ITALIA SÌ! Talk show con Marco Liorni

18.45 L’EREDITÀ WEEK END con Flavio Insinna, Sara Arfaoui, Federica Calemme, Daisy Mancini

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 I 10 COMANDAMENTI Rivediamo lo spettacolo ideato e condotto da Roberto Benigni (67), andato in scena dal Teatro 5 di Cinecittà in due serate il 15 e 16 dicembre 2014. Cercando di spiegare in maniera chiara e semplice il significato dei Dieci Comandamenti, Benigni affronta alla sua maniera temi di attualità.

Stasera in Tv su Rai 2

15.35 LA NOSTRA AMICA ROBBIE Tf (8ª st., ep. 9)

16.20 IL NOSTRO AMICO KALLE (4ª st., ep. 13 e 14)

18.00 RAINEWS24 Telegiornale

18.40 RAI TG SPORT SERA

18.50 NCIS: NEW ORLEANS Tf (4ª st., ep. 2) «La fan numero uno» Mentre si prepara a partire per una battuta di pesca, Pride viene rapito da Martha Roberts, un’ex informatrice che sta cercando un serial killer che ha preso di mira delle giovani donne nel Golfo del Messico.

19.40 NCSI: LOS ANGELES Telefilm (10ª st., ep. 14) «Fumo negli occhi» 2ªparte

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.05 PETROLIO – ANTIVIRUS Si rinnova anche questa sera l’appuntamento con il programma di Duilio Giammaria (59), che prosegue il suo viaggio alla scoperta delle tante sfaccettature del fenomeno Covid-19. Il tutto con uno sguardo che privilegia soprattutto le storie di coraggio e buona volontà chehanno scandito questo periodo.

23.30 Tg2 – Dossier

Stasera in Tv su Rai Tre

18.30 LA SCELTA – I PARTIGIANI RACCONTANO Per gli autori del programma, ripercorrere la storia della Resistenza documentando quegli anni attraverso la viva voce dei protagonisti significa rivendicare nel tempo la sua centralità nella costruzione della convivenza civile di cui godiamo adesso.

19.00 TG3/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB Attualità

20.30 ASPETTANDO LE PAROLE Talk Show

22.00 LIBERI TUTTI Fiction 1ª Tv «Ma bevete anche l’acqua piovana?» Michele (Giorgio Tirabassi, 60) viene arrestato e finisce ai domiciliari presso il cohousing dove abita la ex moglie Eleonora (Anita Caprioli), con sua figlia Chiara e il nuovo compagno, Riccardo. Ma non tutti i cohousers sono d’accordo. Intanto qualcuno, ascolta di nascosto.

23.05 TG REGIONE/23.10 TG3 MONDO

23.35 UN GIORNO IN PRETURA Viene riproposta la prima puntata della nuova edizione. Protagonista, Gina Lollobrigida, che ha denunciato l’imprenditore catalano Francisco Rigau Rafols di averla sposata con l’inganno.Secondo la difesa, lei è un’attrice talmente straordinaria che recita pure di fronte alla Corte. Dove sta la verità?

Stasera in Tv su Rete 4

15.30 FILM-Western I PIONIERI DELL’ALASKA (Usa 1956) con Anne Baxter I due proprietari di una miniera vengono truffati da un corrotto commissario. Con l’aiuto della bella proprietaria di un saloon, uno dei due cerca giustizia.

17.00 FILM-Drammatico CHI HA UCCISO MIO MARITO? (Can. 2016) con Andrea Bowen, Yasmeene Ball

18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.35 HAMBURG DISTRETTO 21 Telefilm

20.30 STASERA ITALIA WEEKEND Attualità

21.25 STASERA ITALIA WEEKEND SPECIALE Si rinnova l’appuntamento con il talk di Veronica Gentili (37), che occupa l’intera serata per parlare dell’epidemia di Coronavirus. Anche stasera aggiornamenti sul fenomeno e sulla crisi economica causata dalla pandemia e su come prepararsi a convivere nei prossimi mesi con questa emergenza.

23.25 FILM-Azione BLUE STEEL – BERSAGLIO MORTALE (Usa 1990) con Jamie Lee Curtis, Ron Silver

Stasera In Tv su Canale 5

14.50 IL SEGRETO Telenovela Isabel continua a negare a Francisca di conoscere Raimundo e che sia andato a Puente Viejo a chiedere di lei; nel frattempo le chiede il consenso per acquistare per suo conto i terreni che prima le appartenevano. Don Ignacio mette in castigo Rosa impedendole di uscire di casa. I minatori continuano ad agitarsi e Cosme capisce che forse era meglio seguire i consigli di Matias.

16.00 VERISSIMO – LE STORIE Attualità

18.45 AVANTI UN ALTRO! Quiz con Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Claudia Ruggeri

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA con Gerry Scotti e Michelle Hunziker

21.20 CIAO DARWIN – TERRE DESOLATE Ottavo appuntamento con la replica dell’ottava edizione del programma condotto da Paolo Bonolis (58), affiancato dall’amico di sempre Luca Laurenti. Stasera si sfidano squadre miste capitanate da due giornalisti: la «Juve» di Giampiero Mughini contro i «Tutti» capitanati da Raffaele Auriemma.

0.30 Tg5 Notte

Stasera in Tv su Italia 1

14.05 LEGENDS OF TOMORROW Telefilm 1ª Tv (4ª st., ep. 14 e 15) «L’uovo MacGuffin» Sara, nel tentativo di far mettere insieme Zari e Nate, li invia in missione nella New York del 1933 a cercare un fuggitivo. «Destinazione inferno» Il demone Neron ha ormai preso stabile dimora nel corpo di Ray Palmer, che usa come suo contenitore.

15.50 SUPERGIRL Telefilm 1ª Tv (4ª st., ep. 19 20) «American Dreamer» Dreamer è la nuova eroina di National City: Supergirl ha deciso di prendersi una pausa per cercare di riabilitare il suo nome. «Cloni e tradimenti» James sperimenta i suoi nuovi poteri nella Fortezza della Solitudine.

17.35 MIKE & MOLLY Sitcom (3ª st.) «Mike, Molly e un bambino» – «Mike sotto esame»

18.20 STUDIO APERTO LIVE/STUDIO APERTO

19.00 TELEFILM DA DEFINIRE

20.40 CSI: SCENA DEL CRIMINE Tf (5ª st., ep. 22)«Le lacrime di Willows»

21.30 FILM-Animazione RICHARD – MISSIONE AFRICA Rimasto orfano alla nascita e cresciuto dalle cicogne, il passerotto Richard crede di essere uno di loro. Ma quando arriva il momento di migrare in Africa, la famiglia gli rivela la sua vera identità. Lui però non si dà per vinto e decide di affrontare un lungo e avventuroso viaggio per raggiungere i suoi cari.

23.15 FILM TV-Animazione LUPIN III – LA LAMPADA DI ALADINO di Tetsuro Amino (Giappone 2008)

Stasera su La 7 alle 21.15 LA CACCIA (Usa 1966) di Arthur Penn con Marlon Brando, Robert Redford L’evaso Bubber Reeves si rifugia nella cittadina natale, dove vive la moglie. Ma il suo ritorno crea grande turbamento alla donna e anche agli altri cittadini che…

Stasera su Tv 8 alle 21.30 AGENTE 007 – MAI DIRE MAI (G.B. 1983) di Irvin Kershner con Sean Connery Mentre si trova in una clinica per rimettersi in forma, James Bond scopre che la Spectre si è impossessata di due micidiali missili nucleari e intende ricattare gli Stati Uniti.

Stasera su Nove alle 21.25 ULTIMATUM ALLA TERRA (Usa 2008) di Scott Derrickson con Keanu Reeves New York. La scienziata Helen Benson si ritrova faccia a faccia con un alieno, Klaatu, cheha viaggiato nell’Universo per avvertire l’umanità di un’imminente catastrofe.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 L’ULTIMO DEI TEMPLARI (Usa 2010) di Dominic Sena con Nicolas Cage Disgustati dalla violenza delle Crociate, Behman e Felson decidono di disertare. Acciuffati, riavranno la libertà solo dopo aver accompagnato una strega fino al luogo del processo.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 DRIVE (Usa 2011) di Nicolas Winding Refn con Ryan Gosling, Carey Mulligan Uno stuntman, che arrotonda lo stipendio partecipando a qualche rapina, s’innamora della vicina di casa. La donna però ha un figlio piccolo e un marito in carcere, che…

Stasera su Iris alle 21.00 FORMULA PER UN DELITTO (Usa 2002) di Barbet Schroeder con Ben Chaplin La tenace poliziotta Cassie Mayweather e il suo nuovo assistente devono incastrare due giovanissimi killer. Gli assassini sono decisi a compiere omicidi “perfetti”.

Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10 I TRE MOSCHETTIERI (Ger. 2011) di Paul W.S. Anderson con Logan Lerman Porthos, Athos e Aramis prendono D’Artagnan sotto la loro

ala protettrice. Insieme devono affrontare una pericolosa missione: sventare un complotto che minaccia il sovrano…

Stasera in Tv su Paramount Network alle 21.10 GLI UOMINI PREFERISCONO LE BIONDE (Usa 1953) con Marilyn Monroe La bionda Lorelei e la bruna Dorothy, entrambe ballerine, sono grandi amiche. Ma hanno idee differenti sugli uomini: la prima cerca un miliardario, l’altra sogna il grande amore.

Stasera in Tv su La 5 alle 21.10 INGA LINDSTROM – TANGO DI MEZZA ESTATE (Ger.2010) con E. de Vos, R. Seeliger Come ogni anno, Julia decide di trascorrere le vacanze sull’isoladove vive il suo fidanzato.Ma, con sua grande delusione, scopre che lui è in partenza per la Francia…

Stasera in Tv su Cine34 alle 21.10 MATALO! (It./Sp.1970) di Cesare Canevari con Corrado Pani, Antonio Salines Dopo una rapina, Burt e i suoi compagni decidono di rifugiarsi in un villaggio abbandonato per spartirsi il bottino. Ma qualcuno è sulle loro tracce, deciso ad eliminarli.

Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15 SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE Michele Placido dirige e interpreta il famoso dramma pirandelliano del 1921, mettendo in scena la modernità dei temi

dell’opera, all’epoca scabrosi, come la crisi della famiglia e la violenza sulle donne.

Stasera in Tv Liberi Tutti

Provate a mettervi nei panni di Michele, il protagonista di “Liberi tutti”, la nuova serie in onda dal 9 maggio su Raitre. È un avvocato “intrallazzone” abituato a girare con 25 milioni di euro nascosti nel bagagliaio, e si ritrova a vivere nella “comune” fondata dalla ex moglie, piena di persone “alternative“, “ecologiche“, “solidali” e… spiantate. Agli arresti domiciliari. Controllato giorno e notte. Con il letto in uno sgabuzzino. È facile prevedere che la convivenza sarà difficile… «Michele è un mascalzone, parliamoci chiaro» spiega subito Giorgio Tirabassi, che lo interpreta. «Un mascalzone che però è quasi impossibile non trovare simpatico». Perché? «Be’, quando comincia a battibeccare a colpi di cinismo con gli ingenui abitanti della comune, ti viene quasi da tifare per lui. Perché non si può passare la vita a coltivare pomodori biodinamici raggrinziti e a bere cocktail salutistici a base di acqua e aceto! E su… Poi anche il “politicamente corretto”, quando è seguito con fanatismo, diventa ipocrisia. Lui sarebbe anche disposto a fare amicizia, ma dovrebbero venirgli un po’ incontro. “Datemi mille euro” dice “con mille euro in tasca divento una persona migliore, più gentile”. Perché Michele invece è scorretto, scorrettissimo. E combatte da solo, eroicamente, contro 20 persone che vorrebbero cambiarlo e convertirlo ai loro ideali. È un cattivista circondato da buonisti!».

Un personaggio un po’ alla Sordi? «Grazie, che complimento! Massì, noi commedianti romani siamo tutti figli e figliastri di Alberto Sordi. Non saprei neanche più dire se è stato il più bravo a incarnare l’umorismo degli italiani o se l’ha proprio forgiato lui, con i suoi personaggi. Però c’è chiara anche l’impronta della squadra di “Boris”, una serie di culto degli Anni 2000. Gli autori sono gli stessi. E il titolo è un omaggio a uno di loro, Mattia Torre, che ci ha lasciati a luglio e che era abituato a concludere le riunioni dicendo “Liberi tutti”. In questa serie, la stessa frase viene detta alla fine delle interminabili sedute di “autoanalisi” che si svolgono nella sala comune». Lei però non ha cominciato con la commedia. Gli italiani hanno imparato ad amarla con la serie “Distretto di polizia”, dove era un duro… non la farebbe un’altra serie d’azione? «E come li faccio gli inseguimenti, sulla carrozzella? Ahò, era 20 anni fa. A parte che già allora mi ricordo che sul set nessuno voleva fare le scene d’azione. Tutti a dire: “Ma che davvero c’abbiamo un altro arresto oggi? Ma non lo puoi arrestare tu?”. No no, oggi a me piacciono i ragionatori, i rimuginatori. Magari potrei fare un Maigret, ecco…. Ma con l’azione ho chiuso. Non ho più il fisico». A novembre ci ha fatto anche un po’ spaventare per la notizia di un malore… «Infarto e sette giorni in ospedale. La botta è stata tale che ho proprio cambiato stile di vita. Ho persino chiuso con le sigarette, io che fumavo da sempre. Ogni tanto però mi capita di sognare che sto fumando. Che gran sogno. Il bello è che un sacco di programmi televisivi mi hanno invitato per raccontare quella esperienza, ma io ho detto no». Perché? «Non mi piace mescolare la sfera pubblica e quella privata. Lo so di andare controcorrente nell’epoca della “condivisione”. Ma mi sembra poco elegante. Anche i social li uso pochissimo, li trovo invadenti». Eppure il luogo comune vuole che gli attori amino parlare di sé, esibirsi… «Io mi esibisco sul palco. Quando scendo torno in famiglia e divento un’altra persona. Me ne accorgo perché sul set c’è sempre qualcuno che mi chiede: “Ha fame? Ha caldo? Le faccio portare un ventilatore?” oppure anche solo “Vuole un po’ d’acqua?”. Invece a casa, se non ci penso da solo, potrei anche morire di sete (ride)». A proposito, come la sta passando questa “quarantena” a casa? «Sento al telefono tanti amici stressati, arrabbiati, inviperiti… Io devo dire che la sto passando bene. Abito in campagna, fuori Roma, mi occupo dei miei ulivi, mi riguardo un po’ di film e aspetto che passi. Che dovrei fare? La quarantena è come restare chiuso in ascensore. Se dai di matto è solo peggio».