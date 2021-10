Programmi Tv stasera giovedì 14 Ottobre 2021: Film in live Tv streaming guida e palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE

7.10 UNOMATTINA-

9.55 STORIE ITALIANE

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Carne show

21.25 FINO ALL’ULTIMO BATTIT01-

23.35 PORTA A PORTA

Programmi Tv su Rai 2

6.00 DETTO FATTO

6.20 DESPERATE HOUSEWIVES

7.00 CHARLIE’S ANGELS

7.45 HEARTLAND Telefilm

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADI02 SOCIAL CLUB

10.00 TG2 ITALIA

10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI

13.00 TG2 GI0RN0/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 ORE 14 Attualità

15.15 DETTO FATTO

17.10 CANDICE RENOIR

18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA

18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE

19.40 NCIS: NEW ORLEANS

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 THE GOOD DOCTOR

22.10 THE RESIDENT

23.45 ANNI 20 NOTTE Attualità

Programmi Tv su Rai Tre

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA

8.00 AGORÀ

10.30 ELISIR

12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG

12.45 QUANTE STORIE

13.15 LE STORIE DI PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR AFFARI

15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 MAESTRI

16.00 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIQRNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.30 CHE SUCC3DE?

20.45 UN POSTO AL SOLE

21.20 LUI È PEGGIO DI ME

23.15 ILLUMINATE

24.00 TG3 LINEA NOTTE Attualità

Programmi Tv su Rete 4

6.10 FINALMENTE SOLI

6.35 TC4 L’ULTIMA ORA – MATTINA

6.55 STASERA ITALIA

7.45 HAZZARD

9.45 THE CLOSER

10.50 DETECTIVE IN CORSIA

12.00 TC4 TELEGIORNALE/METEO

12.30 IL SECRETO Telenovela

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 HAMBURG DISTRETTO 21

16.50 FILM-POSTA GROSSA A DODGE CITY

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 DRITTO E ROVESCIO

0.45 PENSA IN GRANDE

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TC5 PRIMA PAGINA

8.00 TC5 MATTINA

8.45 MATTINO CINQUE

11.00 FORUM

13.00 TC5 TELEGIORNALE

13.40 BEAUTIFUL

14.10 UNA VITA

14.45 UOMINI E DONNE con Maria De Filippi

16.10 AMICI Talent con Raimondo Todaro

16.40 GRANDE FRATELLO VIP Reality

16.50 LOVE IS IN THE AIR

17.35 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA UBERA

20.00 TC5 TELEGIORNALE

20.40STRISCIA LA NOTIZIA Tg satirico

21.20 STAR IN THE STAR

Programmi Tv su Italia 1

6.10 BELLI DENTRO

6.40 I PUFFI Cartoni/ 7.10 POLLYANNA

7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY Cartoni

8.10 HEIDI Cartoni

8.35 DR. HOUSE

10.25 CSI: NY

12.25 STUDIO APERTO

13.00 GRANDE FRATELLO VIP Reality

13.15 SPORT MEDIASET

14.05 I SIIVIPSON

15.25 THE BIG BANG THEORY Sitcom

15.55 YOUNC SHELDON

16.20 MOM

17.15 SUPERSTORE

17.45 FRIENDS

18.05 GRANDE FRATELLO VIP Reality

18.20 STUDIO APERTO Telegiornale

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 CHICAGO MED

Programmi Tv su La 7

6.00 OROSCOPO – TRAFFICO

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNAL/

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFEE BREAK Attualità

11.00 L’ARIA CHE TIRA Attualità

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA Attualità

16.40 TAGA DOC

18.00 GHOST WHISPERER

20.00TGLA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 PIAZZA PULITA

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE 1.10 OTTO E MEZZO Attualità

1.50 L’ARIA CHE TIRA Attualità

Programmi TV su TV 8

10.00 FILM- RITORNO A MIDWAY

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

14.00 FILM TV-SCOMPARSA

15.45 FILM-Commedia FOREST COVE

17.30 VITE DA COPERTINA Doc.

18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

19.30 ALESSANDRO BORGHESE – PIATTO RICCO Reality

20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Game Show

21.30 FILM-Avventura IL TESORO DELL’AMAZZO-NIA (Usa 2003)

23.30 FILM-Azione CANI SCIOLTI (Usa 2013)

Programmi Tv su Nove

6.00 CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO

6.15 DELITTI DI FAMIGLIA

7.15 ALTA INFEDELTÀ

9.45 HO VISSUTO CON UN KILLER

13.40 VICINI ASSASSINI Doc.

15.40 DELITTO (IM)PERFETTO

17.35 STORIE CRIMINALI-GIOCO DI MENZOGNE

19.20 CASH OR TRASH -CHI OFFRE DI PIÙ? Quiz

20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO con Gabriele Corsi

21.25 IL CONTADINO CERCA MOGLIE Reality

23.25 FILM-Thriller SEGNALI DAL FUTURO

1.25 AIRPORTSECURITY SPAGNA