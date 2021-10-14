Programmi Tv stasera giovedì 14 Ottobre 2021: Film in live Tv streaming guida e palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE
7.10 UNOMATTINA-
9.55 STORIE ITALIANE
11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO
15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE
16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA
17.05 LA VITA IN DIRETTA
18.45 L’EREDITÀ
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Carne show
21.25 FINO ALL’ULTIMO BATTIT01-
23.35 PORTA A PORTA
Programmi Tv su Rai 2
6.00 DETTO FATTO
6.20 DESPERATE HOUSEWIVES
7.00 CHARLIE’S ANGELS
7.45 HEARTLAND Telefilm
8.30 TG2 TELEGIORNALE
8.45 RADI02 SOCIAL CLUB
10.00 TG2 ITALIA
10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO
11.10 I FATTI VOSTRI
13.00 TG2 GI0RN0/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ
13.50 TG2 MEDICINA 33
14.00 ORE 14 Attualità
15.15 DETTO FATTO
17.10 CANDICE RENOIR
18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.
18.15 TG2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA
18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE
19.40 NCIS: NEW ORLEANS
20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST
21.20 THE GOOD DOCTOR
22.10 THE RESIDENT
23.45 ANNI 20 NOTTE Attualità
Programmi Tv su Rai Tre
7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA
8.00 AGORÀ
10.30 ELISIR
12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG
12.45 QUANTE STORIE
13.15 LE STORIE DI PASSATO E PRESENTE
14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE
14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR AFFARI
15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO
15.25 MAESTRI
16.00 ASPETTANDO GEO
17.00 GEO
19.00 TG3 TELEGIQRNALE/19.30 TG REGIONE
20.00 BLOB
20.30 CHE SUCC3DE?
20.45 UN POSTO AL SOLE
21.20 LUI È PEGGIO DI ME
23.15 ILLUMINATE
24.00 TG3 LINEA NOTTE Attualità
Programmi Tv su Rete 4
6.10 FINALMENTE SOLI
6.35 TC4 L’ULTIMA ORA – MATTINA
6.55 STASERA ITALIA
7.45 HAZZARD
9.45 THE CLOSER
10.50 DETECTIVE IN CORSIA
12.00 TC4 TELEGIORNALE/METEO
12.30 IL SECRETO Telenovela
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 HAMBURG DISTRETTO 21
16.50 FILM-POSTA GROSSA A DODGE CITY
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 STASERA ITALIA
21.20 DRITTO E ROVESCIO
0.45 PENSA IN GRANDE
Programmi Tv su Canale 5
6.00 TC5 PRIMA PAGINA
8.00 TC5 MATTINA
8.45 MATTINO CINQUE
11.00 FORUM
13.00 TC5 TELEGIORNALE
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
14.45 UOMINI E DONNE con Maria De Filippi
16.10 AMICI Talent con Raimondo Todaro
16.40 GRANDE FRATELLO VIP Reality
16.50 LOVE IS IN THE AIR
17.35 POMERIGGIO CINQUE
18.45 CADUTA UBERA
20.00 TC5 TELEGIORNALE
20.40STRISCIA LA NOTIZIA Tg satirico
21.20 STAR IN THE STAR
Programmi Tv su Italia 1
6.10 BELLI DENTRO
6.40 I PUFFI Cartoni/ 7.10 POLLYANNA
7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY Cartoni
8.10 HEIDI Cartoni
8.35 DR. HOUSE
10.25 CSI: NY
12.25 STUDIO APERTO
13.00 GRANDE FRATELLO VIP Reality
13.15 SPORT MEDIASET
14.05 I SIIVIPSON
15.25 THE BIG BANG THEORY Sitcom
15.55 YOUNC SHELDON
16.20 MOM
17.15 SUPERSTORE
17.45 FRIENDS
18.05 GRANDE FRATELLO VIP Reality
18.20 STUDIO APERTO Telegiornale
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.25 NCIS
21.20 CHICAGO MED
Programmi Tv su La 7
6.00 OROSCOPO – TRAFFICO
7.00 OMNIBUS NEWS Attualità
7.30 TG LA7 TELEGIORNAL/
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFEE BREAK Attualità
11.00 L’ARIA CHE TIRA Attualità
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA Attualità
16.40 TAGA DOC
18.00 GHOST WHISPERER
20.00TGLA7 TELEGIORNALE
20.35 OTTO E MEZZO
21.15 PIAZZA PULITA
1.00 TG LA7 TELEGIORNALE 1.10 OTTO E MEZZO Attualità
1.50 L’ARIA CHE TIRA Attualità
Programmi TV su TV 8
10.00 FILM- RITORNO A MIDWAY
11.45 TG24 TELEGIORNALE
12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL
14.00 FILM TV-SCOMPARSA
15.45 FILM-Commedia FOREST COVE
17.30 VITE DA COPERTINA Doc.
18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
19.30 ALESSANDRO BORGHESE – PIATTO RICCO Reality
20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Game Show
21.30 FILM-Avventura IL TESORO DELL’AMAZZO-NIA (Usa 2003)
23.30 FILM-Azione CANI SCIOLTI (Usa 2013)
Programmi Tv su Nove
6.00 CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO
6.15 DELITTI DI FAMIGLIA
7.15 ALTA INFEDELTÀ
9.45 HO VISSUTO CON UN KILLER
13.40 VICINI ASSASSINI Doc.
15.40 DELITTO (IM)PERFETTO
17.35 STORIE CRIMINALI-GIOCO DI MENZOGNE
19.20 CASH OR TRASH -CHI OFFRE DI PIÙ? Quiz
20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO con Gabriele Corsi
21.25 IL CONTADINO CERCA MOGLIE Reality
23.25 FILM-Thriller SEGNALI DAL FUTURO
1.25 AIRPORTSECURITY SPAGNA
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