Anticipazioni Uomini e Donne oggi mercoledì 21 dicembre 2022: ultime news cosa succede in studio

Mercoledì prossimo, 21 dicembre 2022, debutterà una nuova puntata del dating show “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale 5. Come di consueto, gli opinionisti saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I partecipanti di questa stagione sono Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. Saranno inoltre presenti Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Gloria Nicoletti, Biagio Di Maro, Daniela Manganaro, Cristina Tenuta e Antonella Perini.

Riccardo e Gloria: come stanno le cose

Sebbene Riccardo abbia creato un legame unico con Gloria, non ha intenzione di impegnarsi con lei, poiché non è innamorato. Ha espresso la sua disponibilità a conoscere altre donne e a continuare a pungolare Roberta, sentendosi completamente slegato da qualsiasi legame affettivo. La sua disponibilità ha suscitato l’entusiasmo di Tina, Gianni e Armando. Tornerà sulla sua decisione prima delle vacanze di Natale?

Cristina e Armando possibile coppia?

Nelle ultime puntate, Tina ha espresso i suoi dubbi sulla donna che, in quattro mesi, è sembrata interessata solo ad Armando. La Cipollari ha ipotizzato che la donna possa essere in cerca di attenzioni e che possa avere un partner segreto al di fuori del programma. Sarà davvero così?

I telespettatori possono sintonizzarsi su Canale 5 con il proprio telecomando o vedere la puntata in streaming su Mediaset Infinity. Su Witty Tv i fan potranno rivivere la puntata e i suoi momenti più memorabili. Inoltre, La5 riproporrà la puntata di oggi ogni sera alle 19.50, mentre Controcopertina andrà in onda in diretta dalle 14.45.