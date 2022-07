Oroscopo Branko 3 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 3 luglio Sagittario

Ora rompi i legami con il passato e con gli esseri che ti hanno dominato o manipolato. Godrai di maggiore solidità e sicurezza sul posto di lavoro. Evita lo stress mentale ignorando le critiche, la condanna, il risentimento, l’odio o la rabbia. Attraverso la preghiera potete ridurre l’eccessivo dispendio energetico.

PAROLA SACRA: Pregare

NUMERI FORTUNATI: 5, 10, 31

Oroscopo Branko 3 luglio Capricorno

La tua autostima, la tua sicurezza, la fiducia in te stesso e la tua volontà di te stesso saranno eccezionalmente forti. Avrai il coraggio di fare tutto e otterrai tutto, se sei positivo. Farai quello che vuoi fare e quando vuoi. I cambiamenti nel tuo interno ed esterno diventeranno evidenti.

PAROLA SACRA: Cambiamenti

NUMERI FORTUNATI: 40, 31, 28

Oroscopo Branko 3 luglio Acquario

L’energia planetaria vi spinge a conquistare nuovi orizzonti. Tutto ciò che sogni, tutto ciò a cui aspiri, lo otterrai se avrai fiducia in te stesso e nella stella del tuo destino. Sia la tua professione che la tua situazione economica diventano importanti. Apprezzerai te stesso e chiederai un maggiore rispetto professionale.

PAROLA SACRA: Valutare

NUMERI FORTUNATI: 46, 7, 18

Oroscopo Branko 3 luglio Pesci

I vostri innegabili doni per la comunicazione e la persuasione sono accentuati. La libertà personale, l’indipendenza economica, l’espressione di sé senza legami o legami saranno la cosa più importante per te ora. Ti divertirai a prendere l’iniziativa in tutto e andrai alla ricerca della conquista dei tuoi sogni.