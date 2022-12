Oroscopo Branko anno nuovo 1 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

ARIETE

Un anno di divertimento puro. Giove da gennaio a maggio regala incontri mozzafiato, da farvi perdere letteralmente la lucidità che vi contraddistingue; un Giove generoso che porta veri e propri colpi di fortuna regalandovi il nuovo inizio che sognate. La presenza fissa di Marte dal segno amico dei gemelli, presente fino a marzo, vi permette di aprire benissimo l’anno! Come!? Donandovi quel savoir faire per le conquiste sessuali e quella giusta grinta per ottenere la preda ambita. Anche la sessualità nella coppia pare essere risvegliata dal semi-sestile di Nettuno che dal dodicesimo campo vi porta alla sperimentazione per vivere divertenti giochi erotici. Siete decisi e schietti, molto chiari nell’arte oratoria e nell’arte del comando che vi contraddistingue e sarà evidenziata da Mercurio in autunno, anche sotto le coperte. Le manette saranno un must per segnare ancora una volta il vostro territorio, e far capire al partner chi comanda, qualora ingenuamente non lo avesse capito. Sarete i leader della coppia anche nel periodo primavera- estate, quando l’ingresso di Marte nel segno amico del leone vi condurrà ad incontri carnali nuovi, per alcuni extra matrimonio. Anche le stelle in campo soldi ci raccontano di un anno fortunato. Buono tutto il 2023 per il lavoro e per espandere il vostro business. Molti faranno delle loro passioni il loro lavoro. Un anno da 8!

TORO

Sotto le coperte non mancherà movimento. C’è chi va e chi viene, qualora ancora non vi siate arresi all’evidenza che una storia non funziona, e un partner non è più gradito. Sarete severi da maggio, quando vorrete allontanarvi dalle situazioni ritenute tossiche e sterili emotivamente. Anche da gennaio a maggio i pianeti vi sorridono, ma più nell’interiorità, permettendovi di prendere atto di situazioni che ancora una volta non sentite più vostre e pertanto inutili da trascinare. La primavera è un fiore all’occhiello per l’eros! Lasciatevi andare attraverso la sperimentazione: nuovi giochi erotici di fuoco anche in posti non congeniali alla carne. Prediligete per classicismo la normalità, ma qualche schizzo di anticonformismo non guasta. L’anno non vi deluderà in estate, con la presenza importante di Giove e di Marte nel segno amico della vergine. Sarete caldi, forse troppo, perché alcuni altarini verranno scoperti, e se avete un amante molti dovranno tutelarsi bene e cercare di nascondere laddove possibile. Anche il fronte denaro vi vedrà protagonisti di buone nuove, ma più verso maggio-giugno, quando ancora la presenza di Giove aprirà le danze ad una vostra naturale ribellione. Sarà quello il momento in cui aprirete il vostro business: molti si licenzieranno, altri otterranno piccoli-grandi successi fautori di un sentito ed evidente cambiamento interiore su cui meditate da un po’. Un anno da 10!

GEMELLI

Quest’anno tutto vi è concesso. A partire dalla presenza ingombrante, ma molto lussuriosa di Marte nel vostro segno che sottolinea le tante esperienze carnali a cui andrete incontro. Per chi lo desidera, le porte della sperimentazione sono aperte, così come sono aperti i giochi sotto le coperte e la possibilità di ritrovarsi durante un viaggio, uno spostamento straordinario, magari in qualche meta esotica o in qualche città in cui la folla è protagonista. Anche i single hanno incontri nuovi e speziati generati da Mercurio e Venere: feeling comunicativo e forte magnetismo. Buone nuove per i più giovani che stanno sperimentando il sesso in tutte le forme: giochi bondage e non, conditi da un forte desiderio di vivere il sesso anche in posti stravaganti con il gusto di essere scoperti. Giove per tutta la prima parte dell’anno favorisce i nuovi incontri, e le nuove avventure sessuali. Pioverà denaro nel 2023 e con l’avvento di Giove nella seconda parte dell’anno nel segno amico del toro, tante saranno le opportunità di riscuotere denaro passato e portare la propria attività ad un livello più alto. I dipendenti possono contare su bonus o avanzamenti con l’ausilio di un brillante Mercurio a loro favore per tutta la primavera. Ottimo anche per i lavoratori dello spettacolo: nuovi incarichi, nuove opportunità di espandere la cerchia dei clienti e degli affari. Un anno da 7!

CANCRO

Situazione molto buona sotto le coperte. Saturno rinforza un legame sorto in precedenza e regala ampie possibilità ai single di incontri importanti. Marte dalla primavera è forte e vi conduce a vivere un aprile- maggio di puro piacere. Non mancheranno le forti passioni sopra e sotto le lenzuola: incontri caldi per le coppie stanche di assaporare minestre riscaldate. La libido sarà ai massimi livelli in estate con un sestile pieno di Marte e l’ingresso di Giove in toro. Bene l’amore di coppia anche per i più giovani con viaggi rafforzativi di legami non sempre facili per le divergenze di vedute. I soldi crescono a dismisura per i giovani professionisti a partire dalla seconda parte dell’anno. Ancora momenti di revisione della propria attività, del proprio incarico proprio da gennaio sino a maggio. Anche i giovani alla ricerca di un impiego è bene che attendano l’estate per trovare quella mansione fatta su misura. Se giocate ai giochi d’azzardo, fatelo con moderazione assoluta, potrete avere delle belle vittorie, complice quel Plutone all’opposizione risvegliato da un Mercurio stazionario in leone proprio in agosto, quando il Sol Leone vi renderà folli di lussuria per un incontro inaspettato. Un anno da 9!

LEONE

Soldi e sesso promessi dalle stelle per questo 2023. Favorita la prima parte con incontri nuovi per i single e unioni importanti per le coppie sodate, con passi in avanti del tutto sorprendenti. Attendetevi figli, compravendite immobiliari, e tanti proventi dal lavoro. Anche il sesso non mancherà: già nei primi 3 mesi dell’anno Marte farà il suo caldo lavoro per rendervi ancora più bollenti sotto le coperte e non soltanto. Avrete una continua voglia di sperimentare il sesso con la creatività e il fascino che più vi contraddistingue. Anche le stelle della seconda parte dell’anno chiamano ad importanti avanzamenti. Se la coppia da tempo non funziona sarà quello il momento in cui molti di voi faranno il grande passo. Dietro una porta chiusa si apre un portone e questo 2023 non tarderà nel portarvi, anche nel periodo estivo, una nuova fiamma coinvolgente. Bene il fronte denaro. Giove nei primi mesi porta guadagni importanti nella propria attività autonoma, o nelle collaborazioni che avete pianificato negli ultimi mesi del 2022. Anche le stelle per il periodo centrale dell’anno sono forti e raccontano delle vostre decisioni nette circa incarichi e situazioni lavorative che non vi convincono più. Un cambiamento felice e liberatorio è atteso! Un anno da 7!

VERGINE

Il vostro segno ha un 2023 di veri e propri maremoti. Nel sesso vivrete la voglia di novità che vi risanerà circa le difficoltà che incontrerete nella sfera amore e lavoro. L’anno non si apre a meraviglia con Marte alla quadratura del vostro Sole che non vi conduce ad una serenità d’animo, anzi la grinta e l’aggressività non vi mancherà. Saranno contenti gli sportivi che potranno scaricare questa pesante energia con del sano agonismo su campo, ottenendo grandi traguardi. Forse i più giovani cercheranno di trovare aria fresca e rigenerante tramite del sesso occasionale, e credetemi che le occasioni non mancheranno già nelle prime settimane dell’anno. La seconda parte del 2023 promette meglio, nel senso che molti avranno le idee più calme e certamente sarete più lucidi circa scelte da compiere. Sarà luglio-agosto il bimestre più tosto in cui alcuni nodi della vostra vita verranno al pettine. Nel denaro qualche investimento in più dovrà essere fatto: dalla cura della propria immagine approdando all’acquisto di una seconda casa, di un’auto, o di qualche bene di lusso che vi darà serenità. Se avete un’attività vostra i guadagni non mancheranno e di conseguenza le possibilità di ottenere molto da qualche progetto che avete coltivato da tempo e che si concretizzerà dopo vostri sforzi. Un anno da 7!

BILANCIA

Non mancheranno i colpi di scena. Nei primi sei mesi con un Marte al trigono e un Giove all’opposizione tante saranno le situazioni da aggiustare. Chiusa una storia se ne apre un’altra e la creatività sotto le coperte non mancherà. Forse qualche scappatella di troppo nei primi tre mesi del 2023 sarà il veicolo del vostro cambiamento, e molti segreti potrebbero essere scoperti. Da un partner geloso che investiva, sino ad un amante che vorrà assumere un ruolo diverso. Certo, se vi trovate in questa situazione la primavera pare un maremoto di emozioni. Anche il denaro per i più giovani porterà soddisfazioni. Dal primo impiego, ad una bella riconferma, passando per un trasferimento lontano da casa, e dando così inizio ad una nuova vita fatta di incontri e avventure nuove. L’attenzione dovrà essere posta tra aprile e maggio quando la quadratura di Marte potrebbe agitarvi, non conducendovi a quella lucidità che vi contraddistingue. Buone nuove previste dall’autunno per quei lavoratori che da tempo sognano un salto di qualità, un incarico dimaggior prestigio, un’evoluzione che segnerà il vostro cambiamento. L’autunno sarà florido di avventure sessuali, e guadagni extra. Pensate di realizzare un’attività vostra, magari con pochi investimenti: trasformate la vostra creatività, la vostra arte in un vero e proprio lavoro. Ne sarete fieri e godrete

SCORPIONE

Colpi di scena con la prepotenza di Giove all’opposizione del vostro Sole. Se ne parlerà da maggio in poi, ma il transito sarà uno spartiacque tra chi siete e quello che avete sempre sognato di essere. Ottimo l’ingresso di Marte in cancro nel periodo primaverile, quando le stelle vi regaleranno incontri in cui potrete mischiare il cuore con la carne. Possibilità di vivere la carnalità sotto le coperte: incontri per i single e le coppie riceveranno la spinta di Nettuno al trigono supportato da Giove per vivere giochi erotici. Un desiderio di troppo vi spingerà ad evadere in mete lontane ed esotiche, anche contro la volontà del partner: vorrete prendervi del tempo per voi. È vero, state bene dove sentite il suono delle onde del mare: questo vi spinge ad osare e non fermare il vostro desiderio lussurioso. Con il partner rifletterete il da farsi nei primi mesi dell’estate e molti avranno il fuoco alchemico della trasformazione in piena attività. Attenzione alla sfera del denaro con continui alti e bassi vivrete sempre in balia di spese impreviste, e di altrettanti guadagni extra. Datevi da fare per trovare una stabilità ed evitate ogni sorta di investimento. L’acquisto di una nuova casa è concesso, così come la chiusura di un finanziamento. Le stelle sconsigliano ogni sorta di debito a lungo raggio che potreste intraprendere nel corso dell’anno. La situazione richiederà maggior attenzione da maggio in poi. Un anno da 8!

SAGITTARIO

Un anno in cui sentirete silente il cambiamento dei pianeti. Non sarà nei primi mesi del 2023 a farsi sentire, quanto nella seconda parte. Sesso a gonfie vele proprio nei primi sei mesi con incontri davvero interessanti e la reale possibilità di avere accanto una persona che possa comprendervi. Non sarà facile starvi dietro. È iniziato un anno sabbatico in cui chiuderete progetti importanti della vostra vita, per visualizzare, almeno nella vostra mente, il vostro futuro. Delineatelo almeno con i pensieri, perché la strada per la sua realizzazione sta per essere battuta, e per essere da voi percorsa. Ottimo il principio dell’estate con Marte in leone garanzia di puro divertimento e reali possibilità di trasformare alcune fantasie ancora lasciate nel cassetto, in qualcosa di più grande. Da marzo Saturno in pesci inizierà una lenta quadratura al vostro Sole, e vi condurrà a una chiusura di situazioni deboli o infruttuose sia nel lavoro che in amore. La sfera economica beneficerà nella prima parte dell’anno della forza di Giove:molti potranno ricevere premi, compiere passi in avanti nel proprio settore professionale, ottenere denaro per eredità, passati investimenti, interessi fruttati da precedenti risparmi. Attenzione al denaro tra agosto e settembre quando sentirete che i venti della vita stanno cambiando e con loro alcuni vostri pensieri e azioni. Un anno da 7!

CAPRICORNO

Un anno altalena per voi amici del capricorno. A partire dall’ingresso di Giove nel segno amico dell’ariete che quadra il vostro sole e vi conduce ad un cambiamento graduale nei pensieri e azioni. Il sesso non mancherà, ma non sarà la priorità almeno sino all’estate. Mancherà la voglia di osare, la creatività che in genere vi caratterizza, perché dovrete sistemare qualche situazione non piacevole della vostra vita. Un amore che non funziona più, o un lavoro che dovrà essere cambiato. Bella ripresa con l’ingresso di Giove in toro da maggio che segnerà per voi un processo graduale di rinnovamento, in cui rischiarirete le idee e con brillantezza mentale prenderete atto di alcune situazioni che non funzionano, modificandole a vostra volontà. Ci sono forti rinnovamenti previsti tra agosto e settembre, a conclusione dell’anno avrete ristabilito l’ordine delle vostre priorità e dato una forma nuova alla vostra vita. Crescerete tanto nel corso del 2023 e vorrete la stabilità a discapito di quello che sinora l’ha rappresentata. Il denaro, invece, andrà sempre in salita. La proiezione dei desideri, per molti di voi, sarà tutta improntata ad una crescita professionale, al desiderio di arricchimento, al desiderio di avere di più. Il denaro, specie per gli imprenditori e gli investitori, subirà una sorta di curva in crescita che troverà punto massimo tra l’autunno e l’inverno 2023. Un anno da 9!

ACQUARIO

Certamente quest’anno ne vedrete delle belle con l’ingresso di Giove nel segno amico dell’ariete tante saranno le opportunità di incontrare nuove persone e dare il via a possibilità di ogni natura. Un incontro carnale vi stupirà e tante fantasie potranno essere realizzate. Buone nuove anche nelle coppie solide con reali possibilità di viaggi d’evasione previsti nel periodo estivo. Attenzione tra maggio e giugno con un Marte birichino che potrebbe portare a galla oscuri segreti lasciati sotto le lenzuola di qualche incontro d’occasione. Bene soprattutto per i single che beneficeranno di tutte le migliori energie condotte dai pianeti. A partire da Venere e Mercurio che vi doneranno una lucidità mentale e brillantezza nell’arte oratoria utile per nuove conquiste. Sotto le coperte non mancheranno giochi bollenti: dalla tanto usate manette alla sottomissione. Certo, siete più dominatori che dominati nella vita reale, ma sotto le lenzuola vi lasciate andare regalandovi qualche ruolo non sempre fatto su misura. I soldi quest’anno non mancheranno soprattutto se dovrete vendere un immobile: ingenti guadagni dalla vendita di immobili. L’attenzione si sposta alla seconda parte dell’anno, quando dovrete compiere un’importante scelta finanziaria: o dentro, o fuori. Un anno da 8!

PESCI

Nel corso dell’anno la presenza di Giove vi regalerà felici incontri, ammesso che ne siate interessati. Molti avranno la testa da un’altra parte e la sessualità sarà l’ultimo dei vostri pensieri. Forse una storia, forse una situazione lavorativa dovrà prendere una piega differente: da un matrimonio che non funziona più sino a una situazione che lavorativamente da dei frutti amari. Anche le coppie stabili possono rivedere il loro legame, e se davvero forte potrebbero utilizzare l’influenza dei transiti per costruire una situazione di coppia più stabile e duratura. Anche i giovani single possono beneficiare dei pianeti del sesso e dell’amore per darsi da fare e vivere una vita di pura sorpresa. Bene i giovani che sperimenteranno e oseranno: tante opportunità sono all’ordine del giorno e tante le creazioni fantasiose sotto le coperte. Rapporti anche a tre, o con più persone sono previsti sotto le coperte. Anche tante opportunità di vivere la sessualità in posti lontani dall’ordinario. Viaggi previsti in autunno e tante novità tra agosto-settembre, quando Marte dall’opposizione vergine a vi racconta di una gradita sorpresa. Occhio alle spese! La gestione del portafogli sta cambiando, potete davvero realizzare molto, ma l’oculatezza deve essere messa in primo piano! Bene se state attendendo un’eredità, o denaro da una vendita: le stelle