Oroscopo Branko domani 1 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Marte, il tuo sovrano, incontra il gigante Giove nel tuo segno (solare o nascente). Il tuo slancio sarà ancora maggiore del solito. Usa l’energia di oggi per prendere posizione con coraggio e audacia, specialmente intorno alle tue convinzioni, fede e principi. Attenzione però all’esagerazione. Maggiore fiducia e fiducia che riponi in te stesso.

TORO

La congiunzione di Marte e Giove espande notevolmente le tue forze subconsce, psichiche e spirituali. Il tuo magnetismo sarà molto forte e in grado di mobilitare i cambiamenti. Ma devi anche avere uno sguardo ampio sulla rabbia repressa e, se hai lasciato la tua individualità sullo sfondo, lasciarti riconoscere in primo luogo.

GEMELLI

La congiunzione di Marte e Giove avviene nel vostro settore sociale e collettivo. La tua forza per lottare per cause, progetti e gruppi è altissima. Anche la tua capacità di agire in modo alternativo. Richiederà più leadership nei gruppi. Nelle amicizie deve esserci un reale riconoscimento dello spazio e dell’individualità di ciascuno. Azione orientata al futuro.

CANCRO

La congiunzione di Marte e Giove amplia notevolmente la tua necessità di agire per consolidare il tuo lavoro e gli sforzi di carriera. Sarai più competitivo e proattivo. Ottima giornata per produrre. La tua performance come autorità o nel ruolo di genitore sarà intensa, assertiva e diretta. Capacità di dirigere la propria vita secondo la propria volontà.

LEONE

La congiunzione di Marte e Giove aumenta notevolmente la tua necessità di espanderti e avventurarti. Cercherai fede, conoscenza superiore, viaggi o qualsiasi altro modo per espanderti e cercare cose nuove. Difenderai le tue visioni del mondo e le tue convinzioni in modo molto fermo e coraggioso. La tua capacità di contagiare gli altri con il tuo ottimismo sarà alta.

VERGINE

La congiunzione di Marte e Giove espande notevolmente le tue forze emotive profonde. Sarai più forte e coraggioso per affrontare le tue paure, complessi e traumi. Deve anche avere un tono di liberazione dai vecchi schemi. L’energia sessuale sarà molto intensa e attiva, chiedendoti di esprimerti. Uno sguardo più ottimista alle trasformazioni e ai loro scopi.

BILANCIA

La congiunzione di Marte e Giove vi dà un grande slancio per portare avanti le relazioni e l’interazione sociale con ottimismo e iniziativa. Sarai molto più diretto, allegro e persino impulsivo. Ma sarà necessario che le individualità siano riconosciute nella relazione. Cerca di riformulare lo scopo delle relazioni e il modo in cui cammini con gli altri. Forza dell’applicazione della giustizia in aumento.

SCORPIONE

Marte, il tuo sovrano, incontra il gigante Giove nel tuo settore materiale. Avrai molta energia per lavorare, svolgere compiti di routine e/o prenderti cura della tua salute. Approfitta di questa forza per risolvere i problemi di cui hai bisogno nel campo materiale. Riformulare i tuoi sforzi sul lavoro. Rapporti di lavoro intensi. Più lavori e attività sono di tendenza.

SAGITTARIO

Giove, il suo sovrano, incontra Marte in Ariete. Sei molto più assertivo oggi e si vede nella tua espressione. Sarai molto più individuale, creativo e agirai in un modo unico. Le avventure e i romanzi si espandono. Tanta energia creativa. Il rapporto con i bambini e i ragazzi può far loro bene per riscattare il loro lato spontaneo e giocoso.

CAPRICORNO

La congiunzione di Marte e Giove avviene nel tuo settore personale, affettivo e familiare. Il tuo bisogno di affermare il tuo spazio sarà alto, così come il desiderio di affetto, ma ciascuno all’interno del tuo spazio. Bisogno di liberarsi dal passato, così come schemi emotivi dipendenti e bisogni imprigionanti. Sii emotivamente libero e cerca il tuo posto.

ACQUARIO

La congiunzione di Marte e Giove aumenta notevolmente la tua attività mentale. Le tue idee saranno rapide e il tuo discorso deciso e diretto. Avrai molto di cui parlare, ma ricorderai anche la qualità di ciò che dici. Le relazioni con fratelli, parenti e vicini possono richiedere un maggiore riconoscimento delle individualità. Senso di avventura e azione nel tuo ambiente.

PESCI

Giove, il suo sovrano, incontra Marte in Ariete. Oggi c’è una grande forza e assertività, soprattutto nell’area materiale e finanziaria. Non accetterà di meno anche se viene svalutato. Combatti per i tuoi diritti e la tua autostima. Capacità di guadagnare attraverso la forza di volontà e la fede. Mobilitazione e necessità di essere più liberi rispetto ai beni materiali e al modo in cui li gestisci. Attenzione alle spese impulsive.