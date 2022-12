Oroscopo Branko domani 20 dicembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 20 dicembre Leone

Oggi ti sentirai pieno di vitalità e desiderio di attività, pronto a superare qualsiasi ostacolo che ti si frappone, e ciò che non otterrai con l’aiuto della fortuna, lo otterrai attraverso una lotta implacabile e una volontà di ferro. È tempo di regolare i conti con chi ti ha impedito di andare avanti.

Oroscopo Branko 20 dicembre Vergine

Ti senti preoccupato e irrequieto per i tuoi affari finanziari e materiali, anche se non ce n’è motivo. Temi di essere vittima di inganni o tradimenti quando fai affari o prendi iniziative economiche. La prudenza potrebbe portarti a non fare nulla o evitare di affrontare qualsiasi tipo di rischio oggi.

Oroscopo Branko 20 dicembre Bilancia

All’esterno sembri più fermo e testardo del solito, invece, dentro ti senti più dubbioso e insicuro. Prendi decisioni e affronti le cose con più forza, ma cerchi solo di impedire agli altri di vedere la paura o le tensioni che ti causano grande angoscia e grande instabilità.

Oroscopo Branko 20 dicembre Scorpione

È un momento di gioia e soddisfazione, un giorno che sarà più difficile o teso per gli altri, ma che ti porterà maggiore felicità e illusioni realizzate, è anche probabile che la sfortuna di un tuo nemico ti porti fortuna o ti apra percorsi che prima erano rimasti chiusi. Anche l’amore ti porterà sorprese.