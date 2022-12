Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 1 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

La fase calante ti chiede più distacco dalle questioni collettive e dagli altri. Cerca di basarti sui tuoi valori e aiuta secondo le tue possibilità. Alcune amicizie o relazioni con i gruppi vanno ripensate, ma fatelo con maturità. Ricorda di essere fedele ai tuoi principi e valori prima di tutto.

TORO

Questa Luna Calante ti chiede di sapere come disconnetterti un po’ di più dal mondo esterno per ascoltare di più te stesso e la tua essenza. Buon periodo per capire meglio le tue reali motivazioni ed esigenze. Vivi il tuo lavoro, i tuoi impegni, ma assicurati di prenderti del tempo per capirti meglio. Discernimento in ambito professionale.

GEMELLI

Questo periodo di declino ti chiede di essere più calmo e perspicace riguardo alle future espansioni e possibilità. Devi prenderti più tempo per meditare, fluire e non giudicare. Puoi anche nei prossimi giorni ripensare al futuro ed è bene che tu lo faccia. Cerca di capire prima il tuo mondo interiore.

CANCRO

La Luna, sua reggente, entra nella fase calante ed è insieme a Saturno. Questo è davvero un momento per essere più interiori e maturi. Soprattutto in relazione a sentimenti profondi e valori condivisi. Cerca di essere più indipendente, pretendendo meno dagli altri e facendo di più te stesso. Idee innovative per sfogare vecchie emozioni.

LEONE

La fase calante nel tuo segno opposto porta la necessità di rivalutare le relazioni. Ti troverai di fronte a bisogni e carenze proiettati sull’altro o nelle relazioni. Cerca di essere più maturo per vedere le individualità all’interno della relazione e rimanere nel tuo spazio e nei tuoi valori. Stabilire dei confini è anche un modo di amare.

VERGINE

Questa fase lunare ti chiede di lasciar andare gli standard rigidi, l’eccessivo attaccamento alla routine o un occhio eccessivamente critico. Cerca di avere uno sguardo più filosofico, ottimista e aperto sulla vita materiale. I cambiamenti possono essere molto utili. Non lamentarti; permettere di vedere le molte possibilità future e lasciare andare ciò che non va più bene.

BILANCIA

La luna calante ti chiede di distaccarti dagli eccessi di te stesso o dalla necessità di avere il controllo. Siete chiamati a vedere le questioni comuni, le società, le eredità, la condivisione e l’esperienza affettivo-sessuale. Consenti a te stesso di uscire un po’ di più da te stesso e vedere i bisogni, le paure e i desideri degli altri. Esci dall’infantilismo e cerca un cambiamento serio.

SCORPIONE

La fase Calante ti chiede un maggiore distacco dalle emozioni vecchie e logore. Esci dalla zona di comfort, dagli eccessi emotivi e dai problemi familiari. Sei chiamato a vedere di più il punto di vista di altre persone dall’esterno, che possono aggiungerlo vedendo te stesso. Non essere reattivo con la casa, la famiglia e non essere attaccato al passato. Vedi tutto razionalmente.

SAGITTARIO

The Waning Moon ti chiede di lasciar andare vecchie idee e concetti. La vita pratica e materiale parla più forte e le idee e i focus mentali devono cambiare. Alcuni cambiamenti possono essere vere benedizioni in seguito, quindi impara a fluire con la vita e lascia andare tutto ciò che serve. Il tuo senso pragmatico ti sarà molto utile in questo momento.

CAPRICORNO

La Luna entra in fase calante accanto al suo sovrano, Saturno. Ciò è particolarmente vero nell’area materiale e finanziaria. Cerca di non attaccarti alle oscillazioni e ai cambiamenti in quest’area. Sei chiamato a cercare la tua energia creativa prima di allora. L’accesso alla gioia di vivere custodirà la chiave del cambiamento materiale. Consenti le trasformazioni e lascia andare il bisogno di controllo.

ACQUARIO

Oggi inizia la fase calante della Luna con Saturno nel vostro segno (solare o nascente). I prossimi sette giorni ti richiedono maggiore introspezione e moderazione emotiva. Sarà lucidato in modi diversi, e dovrà dimostrare freddezza e maturità rispetto al passato, alle questioni familiari e ai sentimenti come bisogni e simili. Tagliare te stesso e il tuo atteggiamento. Vedi chiaramente cosa senti e riformula il tuo atteggiamento.

PESCI

Sei invitato in questa fase lunare a dare uno sguardo serio ai tuoi problemi emotivi, psicologici, subconsci, spirituali ed energetici. Basarsi sempre su fatti reali e razionalità per affrontare questo lato della vita. Maturità emotiva; bisogno di dare un fine utile e pratico a tutte le vostre sensibilità. Lascia che le vecchie emozioni si esauriscano.