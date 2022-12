Oroscopo Branko e Paolo Fox settimana dal 1 all’8 gennaio 2022

ARIETE

Espansione della routine e del lavoro. Hai bisogno di concentrarti sulla dieta, sulla routine di esercizi o su ciò che ritieni necessario per mantenere la salute. Al lavoro, insegui quello che vuoi, perché il potenziale è alto. Mostra la tua disponibilità a servire e cerca nuovi modi per espandere il tuo lavoro a nuovi livelli.

TORO

Espansioni legate al romanticismo, all’autoespressione, alla creatività e ai bambini. Organizza tutto ciò di cui hai bisogno affinché i tuoi progetti creativi si espandano molto in questo ciclo. Cerca di migliorare ciò che già esiste. Potenziale di generare in modo organizzato e pianificato. Ti sentirai molto più a tuo agio essendo te stesso e questo va rispettato.

GEMELLI

Espansione legata alla vita personale, alle emozioni, alla famiglia e alla casa. Potrebbe trattarsi di un’importante riorganizzazione domestica o di un trasloco, anche se non avviene in questo ciclo. C’è anche una possibilità di fiorire nell’emotivo dall’analisi oggettiva e pragmatica. Cerca di ordinare la tua casa, sia interna che esterna.

CANCRO

Espansioni legate alla mente. Ottimo periodo per dedicarsi agli studi con dedizione e occhio critico. Qualsiasi impresa legata alla comunicazione è facilitata. Cerca una visione più razionale e pratica del mondo e delle relazioni intorno a te, ma senza perdere la tua naturale sensibilità. Organizza l’intuizione in qualcosa di tangibile e pratico.

LEONE

Espansione relativa alle finanze e alla vita materiale. C’è un grande potenziale per trarre profitto dalle tue iniziative. Anche tutto ciò che facilita e ottimizza la tua vita materiale in qualsiasi modo. Ma ricorda che avrai bisogno del pragmatismo e del realismo della Vergine. Usa l’amore, la sensibilità e la praticità per aumentare la tua autostima.

VERGINE

La Luna Crescente nel vostro segno (solare o nascente) vi porta maggiore vitalità, forza di volontà e la necessità di prendervi cura di voi stessi e della vostra vita personale. Ricorda di fare affidamento sulle tue qualità naturali di pragmatismo, realismo e pensiero critico, poiché sei attrezzato per vincere. Tanta energia per crescere, amare e lavorare.

BILANCIA

Espansioni legate allo spirituale, psicologico, artistico e soggettivo. Lavoro dell’anima, ricerca della saggezza sottile. Il tuo senso di resa alla vita è alto e devi permetterti più fluidità, raccoglimento e contatto con il lato più sottile della vita. È anche un ottimo momento per comprendere e riorganizzare maggiormente il lato emotivo attraverso il pensiero critico.

SCORPIONE

Espansioni legate ai media, internet, gruppi, amicizie e collettività. Il tuo potenziale per contribuire a tutti è ai massimi storici. Anche per pubblicizzare i tuoi servizi su internet. Le persone tendono a vederti come qualcuno autorizzato ad aiutare. Sii ricettivo e aiuta come puoi. Fai il tuo lavoro per te stesso e per il bene del miglioramento collettivo.

SAGITTARIO

Espansioni legate alla carriera, all’immagine pubblica e all’autorità. Cerca di organizzare al meglio il tuo curriculum e l’immagine che presenti al mondo. Possibilità di lavoro o promozione. Dedicati in modo efficiente al tuo mestiere, espandi ulteriormente le tue operazioni nel mondo. La tua popolarità dipenderà in gran parte dalla qualità del tuo lavoro.

CAPRICORNO

Espansioni legate alla fede, mente intuitiva, studi superiori o grandi viaggi. Questo è il momento di cercare l’espansione nella tua vita, ma sii ben organizzato e realistico. Pianifica diligentemente il tuo futuro. Il tuo bisogno di essere più libero ed esprimere le tue emozioni in modo più chiaro sarà importante e liberatorio.

ACQUARIO

Espansioni legate alla sessualità, ai valori condivisi e alla profondità emotiva. Consenti a te stesso di sperimentare la sessualità e lo scambio, ma sempre in sicurezza e con attenzione. Consenti a te stesso di condividere più doni e talenti, oltre ad avere più profondità nelle relazioni. Il contatto fisico ed emotivo sarà curativo e rassicurante.

PESCI

Espansioni legate alle collaborazioni e alla vita sociale. Cerca di metterti maggiormente nei panni dell’altro, ascoltandolo e aiutandolo con la tua visione di critiche costruttive. Il tuo bisogno di esprimere chiaramente le tue emozioni all’altro sarà grande. Cerca di chiarire i tuoi sentimenti, oltre ad essere aperto ad ascoltare anche i bisogni dell’altro.