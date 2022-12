Oroscopo Branko settimana dal 1 all’8 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Il tuo sogno proibito? Un portafoglio che più lo vuoti più si riempie! Occhio agli investimenti che potrebbero sembrare troppo belli da metà maggio in poi. Fidati piuttosto della tua capacità di impegno e dedicati a un lavoro extra o a mettere a frutto un talento, un hobby per esempio. Estate bollente: meglio navigare a vista, specie per il cuore.

TORO

Vorresti la stabilità ma alla fine le tue scelte finiscono per spiazzare tutti? Fa parte del tuo complesso, ricco e misterioso carattere! Non preoccuparti, perché chi ti ama ti seguirà, come sempre del resto. In famiglia però le tue decisioni potrebbero sollevare un vespaio, specie tra primavera ed estate. Muoviti con cautela e discrezione.

GEMELLI

Per la professione, potrebbe rivelarsi un anno positivo, più scorrevole al principio; quando il gioco diverrà duro da primavera in poi, non preoccuparti: riuscirai a scendere in campo forte di scelte indovinate. Cuore sulle montagne russe ma questa esperienza potrebbe segnare un prima insoddisfacente e un dopo appassionato.

CANCRO

Possibili nuove collaborazioni o alleanze professionali a inizio anno. Se troverai la persona giusta che ti accompagni in questo entusiasmante percorso, il traguardo ti sembrerà più vicino. Per il cuore, potresti cambiare idea spesso: che ne dici di non fare troppi progetti e godere del presente? Magari ti aspetta una scoperta piacevolissima.

LEONE

Venere in Leone, quindi sul tuo Ascendente, tra giugno e ottobre potrebbe indicare un periodo in cui il tuo fascino brillerà più del solito, attirando sguardi anche non desiderati e la possibile gelosia del partner. Attenzione agli equivoci ed evita colpi di testa: vivi l’attimo completamente e, se sarà o no fuggente, lo scoprirai in seguito.

VERGINE

Inizio anno scorrevole per cuore e lavoro, poi tra primavera ed estate un evento inaspettato potrebbe costringerti a rivedere i piani. Non preoccuparti: con Mercurio sul tuo Ascendente in Vergine tra fine luglio e inizio ottobre riuscirai a escogitare piani alternativi, da quello B a Zeta! Chiuderai l’anno con serenità, consapevole del tuo valore.

BILANCIA

I tuoi sogni d’amore più romantici, i desideri più bollenti, potrebbero ricevere sostegno dai transiti nei primi mesi dell’anno. Non aver paura di osare! Sii prudente invece per finanziamenti, mutui e investimenti dalla primavera in poi. Potresti prendere una cantonata. Scegli con accortezza consulenti e tecnici in grado di consigliarti al meglio.

SCORPIONE

Goditi la vita! Così sembra suggerirti Giove che fino a metà maggio si prenderà cura della tua gioia di vivere regalandoti momenti emozionanti. Se single, i primi mesi dell’anno potrebbero colpirti al cuore con mira infallibile. In caso di problematiche familiari, cerca di non perdere la concentrazione sul lavoro. Non puoi pensare a tutto tu!

SAGITTARIO

Sorriso e pensiero positivo ti guideranno verso un 2023 impegnativo ma anche entusiasmante, appassionato e sorprendente. Vivrai momenti bellissimi, come potrebbe accadere a inizio anno, e altri faticosi tra primavera ed estate. Ma accetterai che la notte segue il giorno, perché la vita non è mai solo bella o solo brutta.

CAPRICORNO

Carriera in primo piano! Pure per un non tanto inconfessato appetito di maggiori guadagni. Nonostante i tempi complessi che tutti viviamo, potresti migliorare le tue finanze. Ma non sbilanciarti troppo tra primavera ed estate, specie per motivi voluttuari o acquisti lussuosi. Se cerchi la cicogna, potrebbe presentarsi alla tua porta.

ACQUARIO

Gli amici, fonte di divertimento, ispirazione per saggi consigli e scelte di vita indovinate o di crescita lavorativa. Se troverai un amico, troverai un tesoro: così vuole Giove, alleato fino a metà maggio. L’amore sarà molto litigarello tra primavera ed estate. Se ci tieni, convoglia le tue energie in passione: magari sarà la svolta tanto attesa!

PESCI

Saturno, da marzo in arrivo sul tuo Ascendente in Pesci, indica che per te sta iniziando una fase nuova. Forse inizialmente proverai un po’ di disagio ma col tempo ti accorgerai che le scelte, che tu o il destino state assecondando, ti porteranno verso traguardi più corrispondenti alla persona che sei diventata, quasi senza accorgertene.