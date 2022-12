Oroscopo Paolo Fox anno nuovo 1 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Giove, il pianeta della buona sorte, vi accompagnerà nel vostro segno per i primi sei mesi dell’anno. Studierai, viaggerai e stabilirai contatti molto favorevoli all’estero. A poco a poco ti libererai dalle paure e da tutto ciò che ti lega al passato.

Toro

In questo ciclo svilupperai un dono per consigliare gli altri e guidarli nel loro cammino. A metà maggio avrete la protezione di Giove nel vostro segno, quindi cogliete l’occasione per iniziare nuove iniziative e per espandervi.

Gemelli

In questo 2023 scalerai posizioni nel tuo lavoro grazie a fatica e perseveranza. Inoltre, tutto ciò che è divertimento e conoscenza verrà attivato nella tua vita insieme a persone molto simili a te. Ti unirai ad altri a beneficio della tua comunità.

Cancro

Ci saranno buone opportunità per progredire nel tuo lavoro e avrai il supporto di persone influenti, ma sarà importante che tu studi e ti aggiorni per continuare a crescere. A partire da maggio entrerai a far parte di un circuito sociale molto prospero.

Leo

In questo 2023 preparati a nuove sfide ed esperienze stimolanti. Viaggi, studi e contatti con persone di altri paesi ti apriranno le porte per far avanzare la tua carriera e guadagnare di più. Dovrai anche lasciarti alle spalle vizi e cattive abitudini.

Vergine

I tuoi progressi arriveranno grazie all’aiuto finanziario di persone che si fideranno di te. Cercherai impegni seri e taglierai i ponti con chi non ti sa valorizzare. A partire da maggio attuerete una filosofia di vita più ottimista e troverete un significato positivo nelle vostre esperienze.

Bilancia

Il 2023 si presterà a incorporare abitudini di cura e dare priorità alla tua salute. Incontrerai persone interessanti, la tua vita sociale si allargherà e si moltiplicheranno le occasioni per realizzare i tuoi sogni sentimentali. Il romanticismo e l’attrazione fisica andranno di pari passo.

Scorpione

In questo 2023 coltiverai relazioni molto sane e positive. Attraverso l’amore riacquisterai la gioia e diventerai un essere più saggio. Studiare e imparare un mestiere sarà la chiave per migliorare la qualità della tua vita. Emergeranno interessanti proposte in ambito lavorativo.

Sagittario

Farai uno sforzo per realizzare i tuoi piani abitativi e diventerai più responsabile con la tua famiglia. Avrai la possibilità di progredire facendo ciò che ami e la tua grande sfida sarà mostrare al mondo i tuoi talenti creativi. In amore cercherai qualcuno che ti accompagni a vivere nuove avventure.

Capricorno

Prenderai sul serio i tuoi studi e cercherai una formazione professionale. Da maggio ti renderai conto che non tutto è un obbligo, quindi ti concederai il permesso per il piacere e lo svago. In amore il tuo motto sarà: “vivi e lascia vivere”.

Acquario

Vedrai che tutti gli sforzi che hai fatto in passato inizieranno a dare buoni frutti. Il risparmio e gli investimenti a lungo termine saranno la chiave del tuo successo. A partire da maggio i legami d’amore si rafforzeranno e sentirete il desiderio di mettere su famiglia.

Pesci