Oroscopo Paolo Fox domani 1 gennaio 2023, le previsioni complete

Ariete

Le persone di questo segno hanno una personalità molto magnetica e forte, motivo per cui sono sempre dei grandi leader capaci di entusiasmare gli altri e portare così la loro squadra al successo in tutto ciò che si prefiggono di fare, sono dotati di una grande energia positiva che contagiano quasi tutti e sono in grado di risolvere qualsiasi problema che si presenta loro. Per natura sono capaci di essere sempre in movimento, non amano seguire a lungo la stessa linea e questo li rende costantemente vincenti in tutto ciò che fanno. Avrai un colpo di fortuna con i numeri 7 e 88.Un nuovo amore arriva da te questo fine settimana per stare insieme e trascorrere qualche giorno pieno di romanticismo e passione. L’anno 2023 sarà carico di tante energie per questo segno , ma non lasciate nulla in sospeso, chiudete i cicli che sono necessari per iniziare questo 2023 senza complicazioni.

Toro

Il tuo segno ha una personalità molto forte e controllante , ma allo stesso tempo la sua mentalità onesta e laboriosa lo rende sempre un grande uomo d’affari o funzionario pubblico. Il negativo del Toro è che non dimenticano e una rabbia o una causa dura a lungo; Non sanno chiedere perdono o non riconoscono i propri errori, motivo per cui sono quasi sempre molto duri nella loro vita amorosa.La loro capacità di comandare o dirigere li rende sempre capi o direttori del loro lavoro, ma a volte cadono nell’arroganza e questo li fa inciampare nella loro vita lavorativa. Ci vorranno alcuni giorni per mettere in ordine le tue carte bancarie, ti serviranno presto.Prenditi cura del dolore alle ossa e sii molto preparato per non soffrire i cambiamenti climatici. Sei molto appassionato e questo sabato un amore ti sta cercando per trascorrere una notte ideale. La tua luce è radiosa e così entrerai nel 2023 con forza e positività. Resterai fermo e forte anche se la situazione che stai vivendo è difficile. I tuoi numeri fortunati sono 4 e 39

Gemelli

Il loro sovrano è Mercurio, che è il pianeta dell’ingegno, che li rende veri promotori dell’arte e del benessere umano; Sono quasi sempre artisti o medici, per la forza che hanno nello sviluppare il loro intelletto. Sono anche considerati grandi uomini d’affari e molto bravi per il sistema di risparmio, motivo per cui raggiungono quasi sempre i loro obiettivi materiali.I Gemelli trovano molto facile essere molto socievoli e allegri, ma cadono quasi sempre in preda ai vizi, motivo per cui devono misurarsi in tutto ciò che consumano per non cadere in eccessi che possono causare problemi.Questo fine settimana ci saranno feste e incontri con la famiglia. Ottieni denaro extra per servizi pubblici o fondi di risparmio. Avrai gli strumenti necessari per ottenere ciò che desideri in questo 2023, oltre a una mente lucida per attirare l’energia che stai cercando . Un colpo di fortuna ti arriverà con i numeri 3 e 29. Aggiusti la tua casa per ricevere il nuovo anno.

Cancro

I Cancro sono molto emotivi e profondamente sensibili, soprattutto perché sono il primo segno d’acqua nello zodiaco e prendono quasi sempre decisioni attraverso il loro intuito. Questo segno è uno dei più sensitivi e questo lo fa sempre andare avanti rispetto agli altri, ma la sua sfiducia in se stesso lo porta a sabotarsi costantemente. Hai sempre bisogno di una guida che ti aiuti a raggiungere il successo.Questo fine settimana riceveranno dei soldi extra dalla lotteria con i numeri 23 e 40. Cerca di non parlare dei tuoi piani in modo che non vengano fuori. Fai attenzione a ciò che mangi, cerca di essere più sospettoso alle feste.Il tuo partner rimarrà molto innamorato di te, quindi goditi la tua relazione d’amore. Questo 2023 sarà l’ideale per chiudere i cicli e andare avanti e realizzare così i propri sogni in breve tempo . Mantieni alta la tua volontà e lascia che l’energia positiva ti copra e ti riempia di forza.

Leone

Poiché è il secondo segno di fuoco, i Leo sono molto allegri e hanno una personalità estroversa. Sono i migliori amici, molto leali, disponibili e sono quasi sempre imprenditori con le proprie attività perché quando lavorano per qualcuno non amano essere comandati.Cercano la libertà nelle loro azioni, ma il rovescio della medaglia è che la rabbia e il coraggio incontrollati li rendono prede molto rapidamente. Ciò li porta ad avere problemi con le persone che amano di più, motivo per cui devono misurare le parole.Questo fine settimana sarà pieno di feste e divertimento. Compri vestiti per un evento importante. I tuoi genitori ti stanno cercando per invitarti a fare un viaggio alla fine del mese. Apri il 2023 con la voglia di avere successo, un fatto che ti aiuterà a uscire da situazioni complicate con facilità . Devi dare ai tuoi pensieri l’opportunità di decidere con saggezza e guidare correttamente le tue azioni. Ottieni un premio con i numeri 13 e 20.

Vergine

Sei il segno più laborioso e instancabile dello zodiaco, motivo per cui otterranno sempre i loro onori per i propri meriti. La Vergine è il secondo segno di terra e questo li rende molto realistici in tutto ciò che si prefiggono di fare e la loro organizzazione li porta sempre ad essere dei veri amministratori. Sei il migliore amico e il pilastro della tua casa, aiuterai sempre gli altri a risolvere i loro problemi personali. Sono molto onesti, sinceri e conservatori. Compri vestiti o cambi look.Molte emozioni verranno a tirarti su il morale quest’anno 2023 , la ricompensa per aver avuto pazienza comincerà ad arrivare in questo nuovo anno. I tuoi numeri fortunati sono il 5 e il 49. Saranno giorni di tanti festeggiamenti con i tuoi amici. Prenditi cura di tua madre perché soffrirà per le sue ossa. Un amore del passato ti sta cercando per tornare.

Bilancia

Apporterai cambiamenti nella tua vita sentimentale questo fine settimana, dovrai decidere con chi condividere la tua vita di coppia. Ti stanno cercando per un lavoro che ti aiuti a stare meglio finanziariamente, evita solo di parlarne per non farlo uscire. Questo 31 dicembre sarà pieno di benedizioni per te. I tuoi numeri fortunati sono 06 e 55 e cerca di usare il colore bianco per la fortuna.Il tuo segno è d’aria e sei molto maturo sotto ogni punto di vista, cerchi sempre il tuo benessere e quello della tua famiglia e cerchi di arrivare in alto, anche a costo di fatica, ma evita di entrare in conflitto con gli altri; Per raggiungere questo obiettivo, ti consiglio di misurare le tue parole e le tue azioni. In questo 2023 le persone in qualche modo ti mostreranno gratitudine. Il vostro sostegno per molti è stato molto importante e il cielo vi ricompenserà per un gesto così meraviglioso.

Scorpione

Adeguerai il tuo budget questo fine settimana per effettuare i pagamenti corrispondenti ai tuoi debiti, regolarmente il tuo segno viene ordinato con denaro e se eri in ritardo in qualcosa era dovuto a cause di forza maggiore. Consulti il ​​medico per l’esaurimento fisico e mentale che soffri ultimamente, quindi ti consiglio di prendere vitamine e provare a praticare la meditazione in modo che la tua energia venga ripristinata.Questo 31 dicembre, il sole sarà dalla tua parte e il tuo segno produrrà un nuovo ciclo di prosperità . Coloro che sono single riceveranno un amore dal segno dell’Ariete, Cancro o Leone che sarà molto compatibile. Questo 2023 sarà carico di tante sorprese per te, ti distinguerai nelle attività legate al lavoro di squadra e le tue virtù saranno riconosciute dai tuoi superiori.I tuoi numeri fortunati sono il 14 e il 50. Ti regalano un profumo in una locanda natalizia. Pensi di avere un figlio senza sposare il tuo partner. Ti invitano a fare un viaggio e dovresti approfittarne.

Sagittario

Approfitterai del tuo tempo questo fine settimana e metterai da parte la pigrizia, tieni presente che il tempo che se ne va non torna, quindi cerca di continuare a muoverti e raggiungere tutti i tuoi obiettivi in ​​​​modo da sentirti pieno. Prova ad andare dal tuo medico e spiegagli che hai problemi di ansia, saprà cosa darti in modo che la tua mente si calmi e vedrai che presto sarai nel posto migliore. Fai attenzione ai cattivi investimenti, pensaci sempre due volte su cosa spenderai le tue risorse. Questo 30 dicembre ti consiglio di accendere una candela bianca e di chiedere al tuo angelo custode ciò di cui hai tanto bisogno, vedrai che si realizzerà molto presto. Nella tua casa metti rose bianche in modo che la buona energia regni nella tua vita. Tutte le possibilità per fiorire ti verranno in questo 2023, l’abbondanza e il successo saranno dalla tua parte I tuoi numeri di buona fortuna sono 19 e 70. Un regalo inaspettato ti arriva da un nuovo amore.

Capricorno

Dedicherai parte del tuo fine settimana a riflettere su cosa devi fare per ottenere ciò di cui hai tanto bisogno per migliorare la tua vita, il tuo segno è di terra ed è per questo che sei tenace nelle questioni lavorative e questo ti permette di raggiungere il successo. Ma a volte devi fare i conti con molte energie negative nella tua vita, ecco perché ti consiglio questo 31 dicembre di accendere una candela rossa e chiedere aiuto agli esseri di luce per crescere in tutto ciò di cui hai bisogno , vedrai che lo farà diventare realtà brevità. Continua con l’esercizio, che ti aiuterà a sentirti al meglio e permetterà alla tua mente di essere più attiva. In materia d’amore, avrai alcune divergenze e cause legali con il tuo partner a causa di incomprensioni, quindi cerca di parlare molto per essere in pace nella tua relazione d’amore. Aperture quest’anno 2023 con nuove opportunità per te, devi sfruttarle al meglio e soprattutto ottenere il meglio da ognuna di esse. I tuoi numeri fortunati sono 27 e 32.

Acquario

Sarai impegnato questo fine settimana a recuperare molte attività in sospeso dal tuo lavoro, quindi cerca di organizzare meglio il tuo tempo per soddisfare tutto. Al tuo segno piace attirare l’attenzione ed essere ammirato da tutti, ma ricorda che la cosa più importante è il lavoro che fai con gli altri per renderli felici e quindi più persone si gireranno per vederti e seguirti.Risolvi una questione legale in modo favorevole per te. Questo 30 dicembre ti arriverà una piacevole sorpresa e la tua luce spirituale si intensificherà , quindi ti consiglio di accendere una candela e chiedere ciò di cui hai tanto bisogno. Questo 2023 sarà fantastico per te, finalmente rimuoverai dalla tua mente tutto ciò che ti disturba, hai già capito che non guadagni nulla rimanendo nella negatività. L’anno annuncia l’arrivo del tuo benessere, questo grande traguardo è segnato sulla tua strada.

Pesci

Ripartirai in ogni modo della tua vita questo fine settimana, il tuo segno sta attraversando un momento di metamorfosi ed elevazione spirituale, quindi ti consiglio questo 31 dicembre di accendere una candela bianca e chiedere al tuo angelo custode di cosa hai tanto bisogno per stare bene nella tua vita e quell’abbondanza arriva anche a te. Chi è già in coppia rimarrà incinta. Prenditi cura del dolore alla schiena e ai reni, cerca di consultare il medico e riduci il consumo di bibite e zucchero. Cerca di risparmiare e non spendere solo d’impulso, tieni presente che devi avere un sostegno finanziario per sentirti al sicuro. Quest’anno sarà il momento giusto per dare tutto , puoi andare oltre nella ricerca per armonizzare il tuo ambiente, nulla ti allontanerà da ciò che ti corrisponde per legge divina. I tuoi numeri fortunati sono 23 e 40.