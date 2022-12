Oroscopo Paolo Fox domani 1 gennaio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 1 gennaio Leone

Fai la tua parte affinché la fine dell’anno sia armoniosa e serena, fai attenzione ai litigi e alle liti in famiglia. Lascia che tutto scorra, non insistere che tutto sia come vuoi e che tutti ballino sulla musica che gli metti, perché se ti comporti così la fine dell’anno potrebbe essere “spostata”. Pensa che stai entrando in un anno molto migliore.

Oroscopo Paolo Fox 1 gennaio Vergine

Tutto sarà stress, tensione, nervosismo e ansia contenuta mentre prepari con cura le feste di fine anno e sarai molto attento a qualsiasi alterazione di tutto quanto pianificato. Tuttavia, quando verrà il momento, godrai di una notte molto felice, più del previsto, e inizierai il nuovo anno con il piede giusto.

Oroscopo Paolo Fox 1 gennaio Bilancia

Tutti noi tendiamo ad augurare per questo giorno un felice inizio e fine anno, ma nel tuo caso è proprio quello che avrai grazie all’influsso favorevole di Venere, il tuo pianeta dominante. Non sarà solo un giorno per godersi la pace e la gioia, ma anche per grandi riunioni e riconciliazioni, anche per iniziare storie d’amore.

Oroscopo Paolo Fox 1 gennaio Scorpione

Con questo giorno finisce un lungo periodo che vi ha reso le cose molto difficili, soprattutto in campo personale e sentimentale, e contemporaneamente si apre un nuovo anno che vi porterà grandi cambiamenti positivi, non all’improvviso ma poco a poco. po. Ma fai attenzione ai litigi e alle discussioni, non sarai di ottimo umore.