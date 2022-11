Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre 2022: Previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Ti si presenta un fine settimana “diverso”, di cose nuove, una giornata di sorprese importanti, magari parenti o amici lontani o disconnessi da tanto tempo possono riapparire o riapparire all’improvviso. Dovresti anche stare attento a possibili tensioni, discussioni o litigi con intimi.

Toro

Hai molte illusioni e sogni che vorresti realizzare, tuttavia in questo momento ciò che è meglio per te è stare fermo, essere prudente, andare piano e con cautela. Tra pochi mesi, già nel prossimo anno, la fortuna sarà molto più costosa e tutto sarà molto più facile per te. Devi solo aspettare.

Gemelli

Incontrerai una persona che ti sembrerà meravigliosa e ti avvicinerai molto a lei, ma in realtà dovresti stare molto attento perché le cose non sono come sembrano e quella persona può provare a truffarti o ingannarti, sia che è qualcuno che è legato al tuo lavoro o alla tua vita sentimentale. Essere molto attenti.

Cancro

È molto probabile che l’arrivo del fine settimana ti sconvolga emotivamente o, se del caso, c’è il rischio di qualche tensione o conflitto nella tua vita amorosa o familiare. Ma se questo accade davvero potresti essere tu a provocarlo perché non ti senti bene e hai bisogno di esplodere in un modo o nell’altro. Devi cercare di calmarti.