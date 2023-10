Andrea Carnevale chi è l’ex marito di Paola Perego?

Andrea Carnevale è un nome noto non solo per la sua carriera nel calcio, ma anche per essere stato l’ex marito di Paola Perego. Nato a Monte San Biagio il 12 gennaio 1961, Carnevale ha vissuto un percorso di successo nei campi di gioco italiani come attaccante. Ha indossato le maglie di squadre prestigiose come Latina, Avellino, Reggiana, Cagliari e Catania. Tuttavia, la sua carriera ha preso una svolta interessante quando è diventato responsabile osservatori e talent scout per l’Udinese, ruolo che ha assunto subito dopo il ritiro dal calcio giocato. In seguito, è passato al Napoli nel 1986, contribuendo ulteriormente alla sua fama nel mondo calcistico.

Durante la sua carriera, Carnevale ha anche rappresentato la Nazionale olimpica e la Nazionale italiana di calcio, partecipando anche ai mondiali di Italia ’90.

La Storia D’Amore con Paola Perego

Ma oltre alla sua carriera calcistica, Andrea Carnevale è stato oggetto di attenzione mediatica per la sua relazione sentimentale con la famosa conduttrice televisiva Paola Perego. I due si sono incontrati negli anni ’80, in un incontro che sembrava destinato. Carnevale stesso ha raccontato l’inizio di questa storia in un’intervista al Corriere della Sera: “L’ho conosciuta a Venezia. Era il 1987, o forse il 1988: dovevamo entrambi ritirare un premio. Prima della cerimonia salgo su un battello e lei era lì, seduta di fronte a me. Incredibile, si vede che era destino. Le ho rotto le scatole per tre, quattro mesi. Poi ci siamo fidanzati. Una bella storia.”





La coppia ha deciso di sposarsi nel 1990 e ha dato il benvenuto a due figli, Giulia e Riccardo. Tuttavia, il loro matrimonio ha conosciuto alti e bassi, culminando nel divorzio nel 1997. Carnevale ha condiviso la sua prospettiva su questo capitolo della sua vita, rivelando: “Abbiamo avuto un rapporto con alti e bassi. C’è stata qualche incomprensione, poi alla fine un po’ di rabbia, da parte di entrambi. Ma è anche normale quando un amore finisce e due persone si lasciano.”

La storia tra Andrea Carnevale e Paola Perego può essere considerata un capitolo significativo nella vita di entrambi, segnando un periodo di alti e bassi, ma anche di amore e crescita personale.