Antonella Fragiello, ex finalista di Miss Italia, ha perso la battaglia contro un tumore e ci ha lasciato all’età di 37 anni

Antonella Fragiello, originaria di Casoria in provincia di Napoli, si è spenta a soli 37 anni a causa dell’aggravarsi della malattia, un tumore. Era conosciuta per essere stata una delle finaliste di Miss Italia del 2004, edizione vinta dalla nota Cristina Chiabotto. In quell’anno, a soli 19 anni, Antonella ha iniziato a conoscere il successo grazie ad alcune partecipazioni televisive e campagne pubblicitarie.

L’ultimo post di Antonella su Facebook era stato dedicato al marito Carlo, in cui esprimeva la sua gratitudine per averlo nella sua vita e il suo amore per lui. Purtroppo, è stato il suo ultimo pensiero condiviso sui social.

Il funerale di Antonella si terrà oggi, lunedì 23 gennaio, alle ore 12, presso la parrocchia di San Tommaso nel quartiere napoletano di San Pietro Patierno.

Antonella viene ricordata come una giovane donna sensibile, altruista e solidale. Ha preso parte a molte iniziative di solidarietà sia a Napoli che in altre città. Molti amici e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio e hanno ricordato la sua forza nella lotta contro la malattia.