Carlotta Mantovan, chi è la vedova di Fabrizio Frizzi e la figlia Stella

Cinque anni dopo la triste scomparsa del celebre conduttore televisivo, Fabrizio Frizzi, la sua vedova, Carlotta Mantovan, e la loro figlia, Stella, ora 10enne, fanno ritorno a Roma dopo aver vissuto per diversi anni in Provenza. Questo ritorno è stato recentemente catturato dai paparazzi durante una cena organizzata con i compagni di classe di Stella, come riportato dalla rivista Chi.

Stella, a quanto sembra, è stata la principale ispiratrice di questa decisione di tornare a Roma. La passione della giovane per la danza ha spinto Carlotta e Stella a lasciare la Provenza, dove si erano trasferite poco dopo la prematura morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta il 26 marzo 2018.

Dopo aver trascorso gli ultimi cinque anni in Francia, lontane dagli sguardi indiscreti e immersa nella natura provenzale, Carlotta Mantovan ha deciso che era giunto il momento di fare ritorno a Roma con la figlia Stella, la cui privacy doveva essere protetta negli anni successivi alla scomparsa di Frizzi.





Carlotta Mantovan ha dichiarato in una precedente intervista a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo quanto tenga alla sua adorata figlia Stella. La bambina è nata nel 2013 dalla relazione tra Mantovan e Fabrizio Frizzi, ed è costantemente un ricordo vivente del padre. Carlotta ha espresso il suo affetto per Stella, dicendo: “Lei è la mia forza, il motore della mia vita. Ha il sorriso, la gioia e le mani di Fabrizio. Quando la vedo sorridere, vedo lui. Con Stella parliamo di lui tutti i giorni. Quando vediamo un prato di fiori gialli salutiamo papà perché era il suo colore preferito. Lo vediamo nelle piccole cose.”

L’incontro tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi risale al 2001, durante il concorso Miss Italia, in cui la giovane Carlotta partecipò quando aveva 18 anni. Il programma era condotto proprio da Fabrizio Frizzi. Carlotta si classificò al secondo posto, ma il concorso segnò l’inizio di una storia d’amore tra lei e il noto conduttore televisivo. Nel 2014, i due si unirono in matrimonio a Roma, nella parrocchia di San Gabriele Arcangelo, consolidando la loro relazione.