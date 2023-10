Carlotta Mantovan racconta chi è: età, compagno, figli, Fabrizio Frizzi e Moreno Porcu

Carlotta Mantovan, nome noto nel mondo dell’intrattenimento italiano, ha recentemente destato l’interesse come concorrente nel famoso talent show televisivo “Ballando con le Stelle”. In questo articolo, esploreremo la sua vita, carriera e il rapporto con Moreno Porcu nel contesto del programma.

Carlotta Mantovan è nata il 26 dicembre 1982 a Venezia e ha intrapreso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come modella. Nel 2001, dopo aver partecipato alle finali di “Miss Italia” come rappresentante del Veneto, ha ottenuto il secondo posto, guadagnando notevole visibilità. Successivamente, ha studiato Scienze della Comunicazione a Trieste, diventando testimonial dell’associazione giornalisti “Stampa Veneta Insieme”. Questi primi passi nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento hanno posto le basi per la sua futura carriera.

Nonostante il successo come modella, Carlotta ha abbandonato presto questa carriera per dedicarsi al giornalismo e alla conduzione televisiva. Dal 2004 al 2018, è stata una giornalista per Sky TG24, e dal 2005 al 2008 ha presentato le previsioni del tempo su Sky Meteo 24. Questa transizione ha rafforzato ulteriormente la sua presenza nei media.





La vita di Carlotta Mantovan ha subito una svolta significativa nel 2018 con la tragica perdita del marito, Fabrizio Frizzi, a causa di un ictus. Questo evento ha segnato profondamente la sua vita. Successivamente, ha fatto il suo ritorno in televisione affiancando Antonella Clerici nella nuova versione di “Portobello” trasmessa su Rai1. Ha anche co-condotto “Tutta Salute” su Rai 3 dal 2018 al 2020, affiancando Michele Mirabella e Pier Luigi Spada.

La Vita Privata e il Rapporto con Moreno Porcu

Carlotta Mantovan è sempre stata nota per la sua riservatezza riguardo alla sua vita personale. Nel 2001, grazie alla sua partecipazione a “Miss Italia”, ha conosciuto Fabrizio Frizzi, presentatore dell’edizione del concorso in cui si è classificata al secondo posto. La loro relazione è iniziata nel 2002, e dopo 12 anni di fidanzamento, si sono sposati, accogliendo la loro figlia Stella nel 2013.

La morte di Fabrizio Frizzi nel 2018 ha portato Carlotta a fare una scelta importante nella sua vita. Si è trasferita in Francia con la figlia Stella, dove ha coltivato la sua passione per l’equitazione.

La Nuova Avventura a “Ballando con le Stelle”

Oggi, Carlotta Mantovan si prepara a intraprendere una nuova sfida come concorrente nel talent show di successo “Ballando con le Stelle”. Farà coppia con il ballerino professionista Moreno Porcu. Sarà interessante vedere come si svilupperà il suo percorso nel programma e come si integrerà nel mondo della danza.