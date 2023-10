Chi è Giovanni Terzi compagno di Simona Ventuta: età, lavoro, figli e Ballando con le stelle

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono al centro dell’attenzione in questa edizione di “Ballando con le Stelle”, ma chi è il compagno di Simona Ventura e qual è la malattia rara che lo affligge?

Simona Ventura e Giovanni Terzi a “Ballando con le Stelle”

La coppia formata da Simona Ventura e Giovanni Terzi sta partecipando all’edizione 2023 di “Ballando con le Stelle”, condotta da Milly Carlucci. Nonostante siano una coppia nella vita reale, stanno partecipando come concorrenti separati. Simona Ventura fa coppia con il ballerino Samuel Peron, mentre il compagno Giovanni Terzi danza con la ballerina Giada Lini.

I due hanno annunciato che il loro matrimonio si terrà entro il 2024, una volta concluso il programma. Tuttavia, alcune voci hanno insinuato dubbi sulla gelosia tra i due a causa della presenza della ballerina accanto a Giovanni Terzi. Queste speculazioni sono state affrontate con leggerezza dai diretti interessati, smentendo qualsiasi tensione.





Chi è Giovanni Terzi?

Giovanni Terzi è nato il 26 giugno 1964 a Milano ed è diventato noto per la sua carriera nel giornalismo. Tuttavia, prima di intraprendere questa strada, ha conseguito una laurea in architettura e successivamente è diventato docente nella stessa facoltà.

La sua carriera giornalistica lo ha visto collaborare con importanti testate nazionali come Libero, Il Giornale e Il Tempo, ottenendo rapidamente riconoscimenti come una delle firme più apprezzate in Italia. Attualmente, è un giornalista a tempo pieno e opinionista televisivo.

Giovanni Terzi ha anche condotto programmi radiofonici e televisivi, contribuendo alla diffusione di idee e dibattiti su una vasta gamma di argomenti.

La Vita Privata di Giovanni Terzi

Prima dell’inizio della sua relazione con Simona Ventura nel 2018, la vita privata di Giovanni Terzi era rimasta relativamente privata. Ha avuto due matrimoni precedenti: uno con Paola, da cui ha avuto un figlio di nome Ludovico, e un secondo matrimonio con Silvia Fondrieschi, che ha portato alla nascita del loro secondo figlio, Giulio Antonio.

Simona Ventura e Giovanni Terzi vivono ora insieme in una grande famiglia allargata, unendo le loro esperienze personali.

La Malattia di Giovanni Terzi

Nel 2021, Giovanni Terzi ha condiviso pubblicamente di essere affetto da una malattia genetica rara chiamata dermatomiosite amiopatica, una patologia che colpisce i polmoni. Questa malattia ha notevolmente limitato la sua capacità di respirare e ha comportato problemi aggiuntivi, tra cui il diabete, a causa dei farmaci necessari per il trattamento.

La dermatomiosite amiopatica rappresenta una sfida significativa nella vita di Giovanni Terzi, poiché mette a repentaglio la sua salute in modo costante. La soluzione definitiva per questa malattia sarebbe un trapianto di entrambi i polmoni.

La coppia, nonostante le sfide legate alla salute, continua a dimostrare una forte unione e a guardare al futuro con la speranza di un matrimonio e una vita felice insieme.