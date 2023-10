Chi era Annalisa, la donna uccisa dal marito davanti alla figlia?

Una storia di terrore si è consumata a Rivoli, alle porte di Torino, quando Annalisa D’Auria, una madre di 32 anni e bidella in un istituto superiore, è stata brutalmente uccisa dal marito Agostino Annunziata, operaio di una fonderia. Questo omicidio-suicidio ha sconvolto non solo la comunità locale ma anche il paese intero.

Sabato mattina, all’alba, una discussione furiosa tra Annalisa e Agostino ha portato a una violenta rissa, culminata con Agostino che ha ucciso Annalisa a coltellate nella loro casa. Ciò che rende questa storia ancora più orribile è che la loro figlia di 3 anni è stata testimone di questa terribile tragedia.

Dopo aver ucciso Annalisa, Agostino ha preso la bambina e l’ha consegnata a un collega di lavoro alla fonderia in cui lavorava. Prima di lasciare la scena, ha chiesto al collega di tenere la bambina per “cinque minuti”. Poi, Agostino si è lanciato da uno dei silos della fonderia, compiendo l’atto estremo del suicidio.





Prima del suo gesto fatale, Agostino ha chiamato sua madre per confessare l’omicidio di Annalisa. Ha anche chiamato il numero di emergenza 112 per annunciare le sue intenzioni di togliersi la vita.

Recentemente, i colleghi di Agostino avevano notato un cambiamento nel suo comportamento. Un uomo che una volta era puntualmente gentile ed educato era diventato irrequieto e soffriva di crisi d’ansia. Aveva persino fatto un viaggio al pronto soccorso giovedì precedente a causa dello stress.

Nonostante alcune testimonianze di possibili scenate di gelosia da parte di Agostino, non ci sono state denunce per violenze domestiche contro di lui. La storia sembrava essere quella di una famiglia felice, come indicato dalle foto sorridenti su Instagram. I colleghi di Agostino erano increduli di quanto fosse accaduto, ricordando lui come una persona generosa e sportiva.

Questa tragica storia continua a gettare luce su quanto sia importante l’attenzione sulla salute mentale e la prevenzione della violenza domestica. La comunità è sconvolta da questa perdita inimmaginabile.