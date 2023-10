Chi sono i figli di Paola Perego Giulia e Riccardo Carnevale? Età, lavoro, foto e Instagram

Con l’avvicinarsi della nuova edizione di “Ballando con le stelle” condotta da Milly Carlucci su Rai 1, ritorna l’attenzione su una delle partecipanti, Paola Perego, nota conduttrice televisiva che si esibirà in coppia con Angelo Madonia. Ma cosa sappiamo dei suoi amati figli? Giulia e Riccardo sono i loro nomi, e se volete scoprire di più su di loro, siete nel posto giusto.

I Figli di Paola Perego

Paola Perego ha avuto un matrimonio precedente con Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli. Questa unione ha portato alla nascita dei suoi due figli, Giulia e Riccardo. Purtroppo, poco dopo la nascita del secondo figlio, la coppia ha attraversato una separazione. Questo è stato un periodo particolarmente difficile per la showgirl. In seguito, Paola ha incontrato Lucio Presta, agente dello spettacolo, con cui si è sposata nel 2011. Attualmente, vivono insieme, sono felici e innamorati. Ma chi sono i suoi due figli?

Giulia: La Primogenita

Giulia è nata nel 1992, quindi attualmente ha 32 anni. Nonostante sua madre sia una figura popolare nel mondo dello spettacolo, Giulia ha sempre preferito mantenere una vita lontana dai riflettori e dalla fama, dimostrandosi una persona estremamente riservata. Sappiamo che si è laureata in Economia, ma non abbiamo informazioni sul suo attuale impiego. Giulia ha incontrato il suo compagno, Filippo Giovannelli, da giovane. Filippo è un commercialista di Milano. Dopo una relazione durata molti anni e due figli, la coppia ha deciso di sposarsi l’anno scorso, in una suggestiva cerimonia a Sperlonga.





Giulia è diventata madre per la prima volta a soli 26 anni, dando alla luce il piccolo Pietro nel 2018. La loro famiglia si è poi arricchita con l’arrivo di Alice nel 2022. Questi momenti felici hanno reso la famiglia ancora più unita e soddisfatta.

Ecco uno dei momenti felici di questa famiglia speciale:

[Inserire immagine qui]

I figli di Paola Perego, Giulia e Riccardo Carnevale, sono parte integrante della sua vita e rappresentano il legame prezioso tra il suo passato e il suo presente felice. La loro riservatezza li ha protetti dai riflettori mediatici, permettendo loro di condurre una vita normale e soddisfacente lontano dalle luci della ribalta.