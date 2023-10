Chi sono i genitori di Elly Schlein, Maria Paola Viviani e Melvin Schlein?

Elly Schlein è nata nel 1985 nel Canton Ticino, in Svizzera. È figlia di Maria Paola Viviani e Melvin Schlein. La sua famiglia ha una profonda tradizione accademica, ed è grazie a questa eredità intellettuale che Elly ha sviluppato la sua vocazione per la politica.

Maria Paola Viviani

La madre di Elly, Maria Paola Viviani, è una docente ordinario di Diritto pubblico comparato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria. Ha dedicato gran parte della sua carriera all’insegnamento nella facoltà di Scienze politiche dell’Università di Milano. I suoi interessi accademici si sono concentrati sulle questioni costituzionali di vari paesi europei, e ha scritto una monografia di rilievo sulla Rigidità costituzionale. Inoltre, ha approfondito il tema dei modelli federali nella Confederazione elvetica.

Melvin Schlein

Il padre di Elly, Melvin Schlein, è un politologo e accademico statunitense. All’epoca della nascita di Elly, ricopriva la posizione di professore emerito di scienza politica e storia presso la Franklin University di Lugano. In precedenza, aveva lavorato come assistant director nella sede bolognese della Johns Hopkins University.





I fratelli di Elly

Elly ha due fratelli, ciascuno impegnato in un percorso accademico o professionale di successo. Il fratello maggiore, Benjamin Schlein, è un matematico che insegna in Svizzera. La sorella, Susanna Schlein, ha intrapreso una carriera nel servizio diplomatico italiano. È stata il primo consigliere diplomatico all’Ambasciata italiana ad Atene ed è stata precedentemente capo della cancelleria consolare dell’ambasciata italiana a Tirana. La sua carriera è stata caratterizzata da una vasta gamma di esperienze all’interno del servizio diplomatico italiano.

Vita privata di Elly Schlein

Elly Schlein è riservata sulla sua vita privata e ha sempre difeso la privacy della sua compagna, con la quale condivide la vita a Bologna. In un’intervista televisiva, ha dichiarato di “aver amato molti uomini e molte donne”, sottolineando la sua apertura verso le diverse esperienze personali. Tuttavia, ha chiarito che la sua compagna non è una figura pubblica e non intende diventarlo, mettendo al primo posto il diritto alla privacy nella sua vita personale.

Questo sguardo alla famiglia e alle origini di Elly Schlein ci offre un quadro più completo della sua storia e delle influenze che hanno contribuito a plasmare la sua carriera politica.