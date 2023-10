Cosa è successo nelle ultime ore di vita di Matthew Perry? L’amico intimo racconta

Questa mattina, una notizia scioccante ha colpito i fan di Matthew Perry e della celebre serie televisiva “Friends”. L’attore è stato trovato senza vita nella sua vasca idromassaggio, e ora un amico intimo racconta gli ultimi momenti di Perry, lasciando tutti sconvolti.

Tutto sembrava normale per Matthew Perry la mattina della sua morte. Dopo una partita a pickleball, un gioco sportivo, aveva chiesto al suo assistente di svolgere alcune commissioni per lui. Non c’erano segnali di problemi o preoccupazioni. Perry sembrava tranquillo e sereno, ma la tragedia stava per abbattersi su di lui.

Perry aveva deciso di rilassarsi nella sua vasca idromassaggio, e aveva condiviso questo momento con i suoi follower su Instagram. Purtroppo, questo sarebbe stato il suo ultimo post sui social media. È stato ritrovato morto nella stessa vasca in cui si era mostrato poche ore prima, un fatto che ha scosso chiunque abbia appreso la notizia.





La Scoperta Macabra

L’assistente di Perry è stato colui che ha fatto la tragica scoperta. Quando è tornato a casa dell’attore e ha notato che nessuno rispondeva, ha iniziato a preoccuparsi. Ha chiamato immediatamente il soccorso, ma era troppo tardi. Perry era già deceduto.

Una Fine Misteriosa

Le circostanze della morte di Matthew Perry sono ancora oscure. Anche se l’attore aveva affrontato problemi legati all’alcol e all’abuso di antidolorifici oppiacei in passato, non è chiaro se questi fattori abbiano contribuito alla sua scomparsa. Le indagini sulla sua morte sono in corso.

Una Vita Segnata da Sfide

Matthew Perry ha lottato con problemi di alcolismo e abuso di oppiacei nel corso della sua vita. Ha interrotto il consumo di alcol solo alla nona stagione di “Friends” e ha affrontato una grave situazione di salute a causa dell’abuso di antidolorifici oppiacei. Questi problemi hanno lasciato il segno sulla sua vita, ma Perry ha cercato di superarli.

La morte prematura di Matthew Perry rappresenta una perdita per il mondo dello spettacolo e per tutti coloro che lo hanno amato come Chandler nella famosa serie “Friends”. Restano molte domande senza risposta, ma ciò che è certo è che il suo talento e il suo spirito saranno ricordati con affetto. La polizia sta continuando a investigare sulla tragedia che ha portato alla sua scomparsa.