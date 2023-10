Fabio Canino contro la Izzo: cosa ha detto durante la puntata di ‘Ballando con le Stelle’?

Nella puntata di ieri di “Ballando con le Stelle,” andata in onda sabato 28 ottobre, si è verificato uno scontro acceso tra la giurata Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo, regista e moglie del concorrente Ricky Tognazzi. Tutto è iniziato quando, a seguito di un gesto romantico di Tognazzi nei confronti della moglie durante le prove, Lucarelli ha manifestato il suo disappunto: “Non posso vedere tu che balli con Tove e la prima cosa che fai è andare da Simona a farle gli auguri di buon onomastico.” La risposta piccata di Izzo non si è fatta attendere: “Sei meravigliosamente gelosa dell’amore. Già ti ho perdonato l’altra volta.”

La Tensione Monta

La tensione è aumentata quando Lucarelli ha evidenziato come l’eccessiva visibilità della coppia al di fuori della pista potesse oscurare le performance di Tognazzi in pista. Accusando la “finta petulanza” di Izzo di essere un ostacolo per il marito, Simona ha risposto con sarcasmo, chiedendo a Lucarelli della sua competenza psicologica: “Hai fatto un corso di psicologia accelerato? Dici di quelle cose.”

Parole Offese e Colpi Bassi

La situazione si è ulteriormente deteriorata quando Lucarelli ha fatto un’affermazione provocatoria riguardo a Izzo, suggerendo la sua mancanza di simpatia. Tognazzi ha cercato di intervenire in difesa della moglie. Tuttavia, Izzo ha risposto attaccando la vita sentimentale di Lucarelli e accusandola di fare allusioni alla violenza contro le donne, facendo riferimento a un commento precedente della giurata rivolto al marito: “Io non sono il tuo capro espiatorio. L’altra volta con me sei stata scorretta. Hai chiesto a Ricky se i calci che dava erano rivolti a me. Ricordati che le donne a volte muoiono per i calci degli uomini.”





L’Intervento di Fabio Canino

Fabio Canino, sconcertato dalla grave allusione al femminicidio da parte di Izzo, l’ha rimproverata duramente, definendo il suo commento “orrendo”: “Che dici? Una roba orrenda, una cosa come il femminicidio la butti qua dentro? Era una battuta quella di Selvaggia, smettila.” Milly Carlucci ha cercato di calmare gli animi, dirigendo l’attenzione verso la votazione. Nonostante ciò, l’ombra della polemica e della tristezza ha gravato sull’episodio, segnando un momento imbarazzante per il programma.