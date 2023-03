Fabrizio Corona critica aspramente Fedez: “Tra Fedez e Luis Sal, si è verificata una relazione”

Il noto paparazzo, Fabrizio Corona, ritorna a discutere dei Ferragnez e critica duramente Fedez, rivelando un’informazione sensazionale riguardante una presunta relazione tra il rapper e Luis Sal, amico e collega di Fedez.

Fabrizio Corona critica aspramente Fedez e rivela un’informazione sensazionale riguardante una presunta relazione tra il rapper e Luis Sal. Ma non finisce qui: sembra che Chiara Ferragni abbia posto un ultimatum al marito, chiedendogli di scegliere tra lei e Sal, come riportato da Today.it. Ad ogni modo, Fedez ha recentemente affermato di non essere gay, aggiungendo che se così fosse, non avrebbe avuto problemi a dichiararlo. Al momento i Ferragnez non hanno commentato la notizia diffusa da Corona.

“Chiara Ferragni ha messo Fedez di fronte a una scelta: lei o Luis Sal – scrive Corona – Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio è scomparso, senza preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci circolanti dicono che ci sia stata una relazione tra i due”.

Chiara Ferragni e Fedez, ultime notizie

Da febbraio, Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia più discussa della televisione, a causa dell’episodio avvenuto durante il Festival di Sanremo 2023. Rosa Chemical, durante l’esibizione all’Ariston, è sceso dal palco, simulando un atto sessuale e poi baciando il rapper sulle labbra. Da quel momento, si sono trovati costantemente al centro dell’attenzione mediatica. Alcuni hanno ipotizzato una crisi dopo il gesto di Fedez, altri si sono chiesti cosa stesse succedendo tra i due, considerando anche la loro assenza sui social. Fabrizio Corona, invece, qualche settimana fa, ha annunciato il loro presunto divorzio imminente. Tuttavia, poche ore dopo, è stato lo stesso Fedez a rompere il silenzio sul suo profilo Instagram, rassicurando tutti i fan della coppia che stava attraversando un momento difficile a causa di alcuni psicofarmaci. Nonostante ciò, il rapper ha sottolineato che Chiara è sempre al suo fianco, ringraziandola pubblicamente. Nessuna nuvola all’orizzonte, quindi.