Il cestista Mattia Stano sconfigge il tumore e torna in campo, ma muore a soli 27 anni

Mattia Stano, un giovane cestista di 27 anni originario di Matera, ha perso la sua battaglia contro il cancro nella serata del 27 ottobre. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla società Virtus Matera tramite un comunicato sui social media.

Una Promessa del Basket Italiano

Mattia Stano era una promessa del basket italiano, ma la sua giovane carriera è stata segnata da una lotta coraggiosa contro il cancro al fegato. Nel 2019, all’età di soli 25 anni, Mattia ha scoperto di essere affetto da questa malattia devastante. L’anno successivo, proprio alla vigilia di Natale, ha finalmente ricevuto un trapianto di fegato che tanto desiderava. Sembrava che il peggio fosse alle spalle e, incredibilmente, solo 11 mesi dopo, il giovane atleta è tornato in campo per giocare con la sua amata Virtus Matera.

Un Ritorno Trionfale

Il ritorno di Mattia Stano in campo è stato un trionfo di determinazione e spirito combattivo. Anche se aveva affrontato una malattia così grave, ha dimostrato una straordinaria forza interiore. Durante la stagione scorsa, nonostante il cancro fosse tornato, Mattia è stato una parte fondamentale della squadra Virtus Matera, che ha vinto il campionato di serie D e ottenuto la promozione in serie C.





Il Cordoglio della Virtus Matera

La Virtus Matera ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Mattia Stano con un messaggio struggente: “Oggi è il giorno più triste della nostra storia. Ci hai insegnato a voler vivere. Ti vogliamo ricordare così, con il sorriso, ciao Mattia.” La squadra e i tifosi sono stati ispirati dal coraggio e dalla passione di Mattia, che ha continuato a giocare nonostante le avversità.

Un Addio Commuovente

I funerali di Mattia Stano si terranno domenica 29 ottobre alle 15:30 nella chiesa di Cristo Re a Matera. La sua storia toccante e la sua determinazione rimarranno nell’anima di chiunque lo abbia conosciuto o seguito nella sua incredibile battaglia contro il cancro. Mattia Stano sarà ricordato come un esempio di coraggio e resilienza, non solo nel mondo dello sport, ma nella vita di tutti i giorni.